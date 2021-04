¿Buscabas un móvil sencillo, de 100€ o menos, para emergencias o para regalar? Hace algunos unos años era bastante complicado conseguir un smartphone barato que valiera la pena, pero eso dejó de ser así. Las mejoras en Android, la potencia de los procesadores y otras tantas cosas cambiaron el mercado, por lo que actualmente pueden conseguirse buenos dispositivos por muy poco.

No serán la panacea del rendimiento bruto, pero cumplen perfectamente como teléfono básico para navegar, ver redes sociales, ofimática y en ocasiones hasta para tomarse una buena foto. ¿Existen algunos que destaquen por encima de los demás? Definitivamente sí, pero si quieres un poco de ayuda te dejamos la lista de los 10 mejores móviles Android por menos de 100€ en 2021.

Xiaomi Redmi 9, un móvil sorprendente con un precio muy contenido

Aunque generalmente se consigue por más de 100€, en muchas ocasiones alcanza el presupuesto tope con alguna oferta, así que es bueno seguirle el rastro. ¿Por qué lo decimos? Porque actualmente no existe ningún móvil que pueda competirle cara a cara al Xiaomi Redmi 9 por un precio tan bajo.

Destacó por ser uno de los primeros gama de entrada con pantalla Full HD+ y cuádruple cámara trasera entre las grandes marcas. Además, en su interior alberga un MediaTek Helio G80 que es una pasada en cuanto a rendimiento y le permite enfrentarse a muchos juegos sin problema. Y eso es solo el inicio, porque con su ficha técnica quedarás boquiabierto:

Pantalla IPS de 6,53 pulgadas con resolución Full HD+ (2340 x 1080 pixeles).

(2340 x 1080 pixeles). Procesador MediaTek Helio G80 con gráfica Mali-G52 MC2.

con gráfica Mali-G52 MC2. 3 / 4 / 6 GB de RAM y 32 / 64 / 128 GB de almacenamiento (ampliable).

y 32 / 64 / 128 GB de almacenamiento (ampliable). Cámara trasera cuádruple de 13 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP.

de 13 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP. Cámara frontal de 8 MP.

Batería de 5020 mAh con carga rápida de 18 W.

con carga rápida de 18 W. Android 10 bajo MIUI 11 (actualizable a MIUI 12).

bajo MIUI 11 (actualizable a MIUI 12). Y extras como WiFi 5, dual-SIM 4G , GPS + GLONASS, Bluetooth 5.0, USB-C, lector de huellas, radio FM, infrarrojos, conector de audio de 3,5 mm y más…

, GPS + GLONASS, Bluetooth 5.0, USB-C, lector de huellas, radio FM, infrarrojos, conector de audio de 3,5 mm y más… Su precio base ronda los 110€, pero tiene muchas ofertas que lo dejan en 99€.

El Realme C3 es desconocido para muchos, pero es un móvil a considerar seriamente

Aunque por debajo en especificaciones, el Realme C3 es el único móvil que se le acerca al Xiaomi por un precio tan reducido. Esto lo convierte en un contendiente a tomar en cuenta, especialmente si lo consigues en oferta por menos de 100€ como sucede muchas veces.

¿Qué es lo que tiene? Su procesador MediaTek Helio G70 se defiende bastante bien frente a contenido multimedia y juegos. Además, su autonomía parece infinita gracias a una batería de 5000 mAh y una pantalla HD+ que consume muy poca energía respecto a una superior. Te dejamos el resumen de sus especificaciones abajo:

Pantalla IPS de 6,5 pulgadas con resolución HD+ (1600 x 720 pixeles).

(1600 x 720 pixeles). Procesador MediaTek Helio G70 con gráfica Mali-G52 MC2.

con gráfica Mali-G52 MC2. 2 / 3 / 4 GB de RAM y 32 / 64 GB de almacenamiento (ampliable).

y 32 / 64 GB de almacenamiento (ampliable). Cámara trasera triple de 12 MP + 2 MP + 2 MP.

12 MP + 2 MP + 2 MP. Cámara frontal de 5 MP.

Batería de 5000 mAh con carga estándar de 10 W.

con carga estándar de 10 W. Android 10 bajo Realme UI.

bajo Realme UI. Y extras como WiFi 4, dual-SIM 4G , GPS + GLONASS, Bluetooth 5.0, microUSB, lector de huellas, radio FM, conector de audio de 3,5 mm y más…

, GPS + GLONASS, Bluetooth 5.0, microUSB, lector de huellas, radio FM, conector de audio de 3,5 mm y más… Su precio base ronda los 119€, pero tiene ofertas frecuentes que lo dejan en unos 97€.

El Redmi 9C NFC es un móvil sencillo, pero con NFC para pagos electrónicos

En la gama de entrada es necesario recortar algo por un lado para poder destacar en otro. Un ejemplo claro está en el Redmi 9C NFC, una variante del modelo estándar que sacrifica una de sus cámaras para añadir un chip NFC y no alterar el precio demasiado.

Precisamente ese chip NFC es el que lo hace una opción atractiva, pues podrás olvidarte de llevar tus tarjetas a todos lados para pagar. El Redmi 9C NFC es un móvil de características bastante contenidas, aunque su SoC Helio G35 no le huye a muchas aplicaciones. ¿Quiere pasarse al pago sin contacto y renovar móvil gastando poquísimo? Entonces esta es tu elección.

Pantalla IPS de 6,53 pulgadas con resolución HD+ (1600 x 720 pixeles).

(1600 x 720 pixeles). Procesador MediaTek Helio G35 con gráfica PowerVR GE8320.

con gráfica PowerVR GE8320. 2 / 3 GB de RAM y 32 / 64 GB de almacenamiento (ampliable).

y 32 / 64 GB de almacenamiento (ampliable). Cámara trasera doble de 13 MP + 2 MP.

de 13 MP + 2 MP. Cámara frontal de 5 MP.

Batería de 5000 mAh con carga estándar de 10 W.

con carga estándar de 10 W. Android 10 bajo MIUI 12.

bajo MIUI 12. Y extras como WiFi 4, dual-SIM 4G , GPS + GLONASS, Bluetooth 5.0, microUSB, lector de huellas, radio FM, NFC , conector de audio de 3,5 mm y más…

, GPS + GLONASS, Bluetooth 5.0, microUSB, lector de huellas, radio FM, , conector de audio de 3,5 mm y más… Su precio base ronda los 99€.

El Realme C11 te dará una autonomía genial

Puede que sea un móvil muy similar al anterior (sin NFC), pero el Realme C11 sigue siendo una buena elección gracias a su batería. ¿Por qué? Porque los usuarios de este smartphone no paran de destacar la autonomía que les ofrece, pudiendo llegar a los dos días de uso sin problema.

¿Cómo lo logra? Gracias a una batería de 5000 mAh y una capa de personalización muy bien optimizada como lo es Realme UI. ¿Tienes poco menos de 100€ en el bolsillo para gastar? Si las opciones de arriba no están disponibles, entonces puede irte por este modelo. Mira sus características:

Pantalla IPS de 6,5 pulgadas con resolución HD+ (1560 x 720 pixeles).

(1560 x 720 pixeles). Procesador MediaTek Helio G35 con gráfica PowerVR GE8320.

con gráfica PowerVR GE8320. 2 / 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento (ampliable).

y 32 GB de almacenamiento (ampliable). Cámara trasera doble de 13 MP + 2 MP.

de 13 MP + 2 MP. Cámara frontal de 5 MP.

Batería de 5000 mAh con carga estándar de 10 W.

con carga estándar de 10 W. Android 10 bajo Realme UI.

Realme UI. Y extras como WiFi 4, dual-SIM 4G , GPS + GLONASS, Bluetooth 5.0, microUSB, radio FM, conector de audio de 3,5 mm y más…

, GPS + GLONASS, Bluetooth 5.0, microUSB, radio FM, conector de audio de 3,5 mm y más… Su precio base ronda los 98€.

Alcatel 1SE (2020) con triple cámara trasera

Alcatel se caracteriza por ofrecer smartphones muy asequibles pero con buenas especificaciones, algo que sigue inmutable en la actualidad. Una prueba de ello es que esta lista tiene dos dispositivos de la marca y el primero realmente se defiende bien.

El Alcatel 1SE de 2020 entra a la batalla con 3 GB de RAM y triple cámara trasera, dos características destacables para su precio. Además, su procesador Unisoc puede ser desconocido, pero valdrá para ver pelis y navegar sin problema. Su batería se hace un poco corta comparada con los anteriores, pero había que echar tijera en algún lugar.

Pantalla IPS de 6,22 pulgadas con resolución HD+ (1520 x 720 pixeles).

(1520 x 720 pixeles). Procesador Unisoc SC9863A con gráfica IMG8322.

con gráfica IMG8322. 3 / 4 GB de RAM y 32 / 128 GB de almacenamiento (ampliable).

y 32 / 128 GB de almacenamiento (ampliable). Cámara trasera triple de 13 MP + 5 MP + 2 MP.

de 13 MP + 5 MP + 2 MP. Cámara frontal de 5 MP.

Batería de 4000 mAh con carga estándar de 10 W.

con carga estándar de 10 W. Android 10 .

. Y extras como WiFi 4, dual-SIM 4G , GPS, Bluetooth 4.2, microUSB, radio FM, conector de audio de 3,5 mm y más…

, GPS, Bluetooth 4.2, microUSB, radio FM, conector de audio de 3,5 mm y más… Su precio base ronda los 95€.

El Moto E6 Play lleva Android stock para que tengas una experiencia libre de bloatware

Motorola dio vida a uno de los móviles más influyentes de la última década y, aunque ha cambiado un poco, todavía ofrecen algunas opciones decentes. El Moto E6 Play es una prueba de ello, porque puede tener Android 9 Pie y solo 2 GB de RAM, pero su software libre de bloatware le ayuda a tener buen rendimiento. Es un dispositivo bastante básico, pero seguro te irá bien con él y, además, es un móvil compacto.

Pantalla IPS de 5,5 pulgadas con resolución HD+ (1440 x 720 pixeles).

(1440 x 720 pixeles). Procesador MediaTek MT6739 con gráfica PowerVR GE8100.

con gráfica PowerVR GE8100. 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento (ampliable).

y 32 GB de almacenamiento (ampliable). Cámara trasera de 13 MP.

Cámara frontal de 5 MP.

Batería de 3000 mAh con carga estándar de 10 W.

con carga estándar de 10 W. Android 9 Pie .

. Y extras como WiFi 4, dual-SIM 4G, GPS, Bluetooth 4.2, microUSB, radio FM, conector de audio de 3,5 mm y más…

Su precio base ronda los 95€.

DOOGEE X95 Pro (2021) un móvil con mucha RAM y triple cámara trasera

Entrando en las marcas chinas poco conocidas encontrarás el DOOGEE X95 Pro de 2021, un móvil con buenas características generales y una potencia resultona. Tiene 4 GB de RAM, un MediaTek Helio A20 bastante cumplidor y triple cámara trasera, lo que lo convierten inmediatamente en un dispositivo atractivo. Te bastará para tomarte algunas buenas fotos en la playa y echarte unas partidas rápidas en juegos sencillos, así que no dejes de darle una oportunidad.

Pantalla IPS de 6,52 pulgadas con resolución HD+ (1560 x 720 pixeles).

(1560 x 720 pixeles). Procesador MediaTek Helio A20 con gráfica PowerVR GE8300.

con gráfica PowerVR GE8300. 4 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento (ampliable).

y 32 GB de almacenamiento (ampliable). Cámara trasera triple de 13 MP + 2 MP + 2 MP.

de 13 MP + 2 MP + 2 MP. Cámara frontal de 5 MP.

Batería de 5000 mAh con carga estándar de 10 W.

con carga estándar de 10 W. Android 10 .

. Y extras como WiFi 4, dual-SIM 4G, GPS + GLONASS, Bluetooth 4.2, microUSB, radio FM, conector de audio de 3,5 mm y más…

Su precio base ronda los 99€, pero muchas veces tiene cupones de descuento para dejarlo en 89€.

Cubot J9 (2020), con cuádruple cámara y Android 10 Go

El Cubot J9 de 2020 tiene apenas 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento, pero destaca por dos cosas interesantes. La primera, el que lleve Android 10 Go le ayuda a tener un buen rendimiento pese a su sencillez; y la segunda, ¡cuesta menos de 90€ y tiene cuatro cámaras traseras! Son unos sensores sencillos, pero seguro cumplirán bajo las condiciones lumínicas adecuadas.

Pantalla IPS de 6,2 pulgadas con resolución HD+ (1520 x 720 pixeles).

(1520 x 720 pixeles). Procesador MediaTek MT6580 con gráfica Mali-400 MP2.

con gráfica Mali-400 MP2. 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento (ampliable).

y 16 GB de almacenamiento (ampliable). Cámara trasera cuádruple de 13 MP + 2 MP + 0,3 MP + 0,3 MP.

de 13 MP + 2 MP + 0,3 MP + 0,3 MP. Cámara frontal de 8 MP.

Batería de 4200 mAh con carga estándar de 10 W.

con carga estándar de 10 W. Android 10 Go .

. Y extras como WiFi 4, dual-SIM, GPS, Bluetooth 4.0, microUSB, radio FM, conector de audio de 3,5 mm y más…

Su precio base ronda los 87€.

El Ulefone Note 8P también tiene Android 10 Go, pero llega con 4G

Aunque el móvil anterior destaca por sus cámaras, un punto débil era que no tenía conectividad 4G. Esto viene a arreglarlo el Ulefone Note 8P que sí es compatible y ofrece una potencia superior por menos precio, aunque sacrifique dos cámaras en el camino. Esto es lo que incluye:

Pantalla IPS de 5,5 pulgadas con resolución de 960 x 442 pixeles.

Procesador MediaTek MT6797 con gráfica Mali-T720 MP2.

con gráfica Mali-T720 MP2. 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento (ampliable).

y 16 GB de almacenamiento (ampliable). Cámara trasera doble de 8 MP + 2 MP.

de 8 MP + 2 MP. Cámara frontal de 2 MP.

Batería de 2700 mAh con carga estándar de 10 W.

con carga estándar de 10 W. Android 10 Go .

. Y extras como WiFi 4, dual-SIM 4G , GPS, Bluetooth 4.2, microUSB, radio FM, conector de audio de 3,5 mm y más…

, GPS, Bluetooth 4.2, microUSB, radio FM, conector de audio de 3,5 mm y más… Su precio base ronda los 75€ y muchas veces tiene cupones de descuento de hasta un -10%.

Alcatel 1B, el móvil para los presupuestos más apretados

Cerramos la lista de los mejores móviles por menos de 100€ con un dispositivo ultra económico. El Alcatel 1B no llega a los 70€, pero tiene: 2 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento, una pantalla HD+, chip Qualcomm y Android 10 Go. No puede perdírsele más costando tan poco, así que no mires más opciones si tu presupuesto es muy limitado.

Pantalla IPS de 5,5 pulgadas con resolución HD+ (1440 x 720 pixeles).

(1440 x 720 pixeles). Procesador Qualcomm Snapdragon 215 con gráfica Adreno 308.

con gráfica Adreno 308. 2 GB de RAM y 16 / 32 GB de almacenamiento (ampliable).

y 16 / 32 GB de almacenamiento (ampliable). Cámara trasera de 8 MP.

Cámara frontal de 5 MP.

Batería de 3000 mAh con carga estándar de 10 W.

con carga estándar de 10 W. Android 10 Go .

. Y extras como WiFi 4, dual-SIM 4G, GPS, Bluetooth 4.2, microUSB, radio FM, conector de audio de 3,5 mm y más…

Su precio base ronda los 68€.

¿Ya decidiste con qué móvil te quedarás? ¿Crees que pasamos por alto algún otro?