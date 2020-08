¿Buscas un buen smartphone con un precio que no pase de los 100€? Entonces deberías echarle un ojo al recién lanzado Realme C11. Este móvil solo vale 99€ y tiene una enorme batería de 5000 mAh, así como una gran pantalla de 6,5 pulgadas. Además, usa el procesador MediaTek Helio G35, el cual es el mismo que monta el Redmi 9C que es unos 20€ más caro.

Así que, en teoría, el Realme C11 es el mejor móvil barato del mercado actual. Pero… ¿realmente merece la pena? A continuación, repasaremos sus características y precio para decirte si en verdad este móvil es tan bueno como lo pintan.

Especificaciones del Realme C11, un gama baja atractivo por su relación calidad-precio

¿Aún no conoces todas las características del Realme C11? Aquí en la tabla de abajo las tienes para que veas qué es lo que ofrece este smartphone económico.

Características Realme C11 Dimensiones y peso 164,4 x 75,9 x 9,1 mm. 196 gramos. Pantalla 6,5″ HD+ (1600 x 720) con panel LCD y un pequeño notch en forma de gota. Procesador MediaTek Helio G35. RAM 2 GB. Almacenamiento 32 GB ampliable con MicroSD. Cámara trasera Dual de 13 MP con f/2.2 + sensor de profundidad de 2 MP con f/2.4. Cámara frontal 5 MP con f/2.4. Conectividad y extras Micro USB, WiFi 4, Dual SIM 4G (con todas las bandas que se usan a nivel global), GPS, GLONASS, BeiDou, Bluetooth 5 y jack de audio de 3,5 mm. Batería 5000 mAh con carga de 10W y carga inversa. Sistema operativo Realme UI con Android 10. Bonito diseño con una excelente pantalla para su precio Empecemos hablando del diseño del Realme C11. Para ello, es necesario decir que está fabricado con un plástico un poco rugoso que favorece su agarre y elimina la posibilidad de ensuciarlo con las huellas de los dedos. El módulo de su cámara doble es cuadrado y se ubica en una esquina de su espalda, siguiendo así la estética de los smartphones modernos. De este módulo se desprende hacia abajo una gran franja en la cual se puede ver en grande el nombre de la marca. Si nos vamos a la parte frontal, vemos su gran pantalla de 6,5″ que usa un panel LCD y cuya resolución es HD+ (1600 x 720). Es decir, la máxima calidad de imagen que puedes esperar de un móvil que no supera los 100€. Por cierto, esta pantalla tiene una densidad de píxeles de 270 ppi y cubre el 88,7% de la parte frontal. Además, en su parte superior tiene un notch en forma de gota que no desentona y luce muy bien. Algo que vale la pena resaltar es que el Realme C11 no tiene lector de huellas trasero ni integrado en la pantalla. El único método biométrico que ofrece para desbloquear el móvil es el reconocimiento facial, que no es muy seguro y es lento en lugares oscuros. Por tanto, la mayoría del tiempo vas a tener que desbloquearlo con patrón, PIN o contraseña. El Realme C11 se resiente en rendimiento: no es el más rápido en la gama baja

El procesador que trae el Realme C11 es el MediaTek Helio G35 que no es un procesador malo, ni mucho menos. Tiene ocho núcleos con una velocidad máxima de 2,3 GHz. El problema es que este chip en el Realme C11 está acompañado por solo 2 GB de RAM y la capa de personalización Realme UI que resulta muy pesada para este móvil. Esto da como resultado que el Realme C11 no sea muy rápido ni siquiera al usar app básicas como WhatsApp, Chrome o Facebook.

Y los juegos pesados como PUBG Mobile directamente son injugables en el Realme C11. Eso sí, todas las aplicaciones populares funcionan perfectamente en el móvil, pero con notables tiempos de carga o micro-cortes que no experimentarías nunca con un móvil de gama media o con un gama baja como el Redmi 9.

Por suerte, sus flaquezas en rendimiento las compensa con una gran autonomía. El Realme C11 tiene una batería de 5000 mAh que puede mantener encendido al móvil hasta por 3 días con un uso no intensivo. Esta batería soporta carga inversa (para usarlo como powerbank) y carga de 10W. El único “pero” que le encontramos en este apartado es que su puerto es MicroUSB, el cual es un estándar que está cayendo en desuso pues el USB-C lo está reemplazando. Tampoco está mal usar MicroUSB en pleno 2020, pero es un detalle a considerar.

Su cámara doble de 13 MP toma fotos aceptables

No esperes mucho de la cámara del Realme C11. Es doble con un sensor principal de 13 MP y un lector de profundidad de 2 MP para el modo retrato. Logra resultados aceptables, pero no comparables con los que lograría un móvil de gama media actual. Lo bueno es que su app de cámara es bastante completa en cuanto opciones: modo noche, HDR, modo manual, etc.

Lo mismo podemos decir de su cámara frontal de 5 MP que no es muy buena para tomar selfies de calidad, sobre todo en condiciones con poca iluminación.

El Realme C11 vale 99€, pero… ¿vale la pena?

Teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, está claro que el Realme C11 no es el mejor móvil de gama baja en la actualidad. El Redmi 9 le gana en muchos aspectos: cámara, RAM, procesador, pantalla y biometría. Ahora bien, entre el Redmi 9 y el Realme C11 hay 40€ de diferencia, ya que el móvil de Xiaomi vale 139€ en su variante más económica. También podrías considerar comprar el Redmi 9C que vale 119 euros, pero solo supera al Realme C11 en cámara y biometría.

En definitiva y tras analizar a la competencia, si solo tienes 100 euros para comprar un móvil, el Realme C11 es tu mejor opción. No encontrarás en el mercado un mejor móvil por ese precio. Además, ahora mismo en Amazon lo puedes conseguir con una Realme Band de regalo. ¿Te lo vas a perder?