Buscar un móvil con las tres B (bueno, bonito y barato) no es sencillo. Las gamas media y baja de Android están minadas de opciones, muchas de ellas excelentes, pero algunas otras no tanto. Esto complica la elección, especialmente cuando el presupuesto no acompaña.

En su momento ya redactamos una lista de los mejores móviles que puedes comprar por menos de 120 euros, pero ¿qué sucede cuando deseas un poco más? ¿Qué móviles puedes elegir por menos de 150 euros? Hay muchos, pero definitivamente el Xiaomi Redmi 9 es uno de los mejores, y más con este súper descuento en Amazon.

El Redmi 9 es el nuevo rey de los móviles baratos, aquí tienes los motivos

Cuando se presentó el Redmi 9, una de las cosas que destacamos fue el gran salto que representó frente a su predecesor, el Redmi 8. Xiaomi no se guardó nada para este móvil, e incluyó entre sus características todo lo que pudo.

El Redmi 9 llega con nada menos que un procesador MediaTek Helio G80, y un mínimo de 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento. Con esto, el nuevo Redmi 9 dobla en potencia al exitoso Redmi 8, e incluso queda por encima del rendimiento del Redmi Note 8.

Además, el Redmi 9 es el primer móvil gama baja de la marca china que equipa una pantalla con resolución Full HD+, un hito del que pocos fabricantes pueden alardear. Igualmente, el Redmi 9 es el primer gama baja de Xiaomi con cuádruple cámara, y todas están muy bien para el precio.

tiene Pantalla Full HD+, un procesador muy potente y 4 cámaras

Este smartphone cuenta con un sensor principal de 13 MP con f/2.2 y PDAF. Pero no es el protagonista, sino su cámara gran angular de 8 MP con f/2.2 y visión de 118º. ¿Y los otros sensores? El Redmi 9 completa su alineación con un sensor macro de 5 MP con f/2.4 y un sensor de profundidad de 2 MP con f/2.4.

En fin, es un móvil súper capaz, y una opción muy interesante si te gusta ver películas en gran calidad, trabajar desde el móvil, e incluso jugar. Pero eso no es todo, ya que también tiene una autonomía fantástica gracias a su batería de 5020 mAh, que acompaña con carga rápida de 18W.

El Xiaomi Redmi 9 puede ser tuyo por apenas 129 euros, y todavía no te contamos todo sobre él

Si con todo lo anterior no tienes suficiente para convencerte de que es un gran móvil, permítenos decirte que el Redmi 9 tiene más que ofrecer. Tiene Dual SIM 4G, Bluetooth 5, conector de audio de 3,5 mm, puerto de infrarrojos, GPS, lector de huellas y hasta Radio FM.

Sí, lo mejor que puedes encontrar en cuanto a conectividad. Pero aparte, el Xiaomi Redmi 9 incorpora Android 10 con MIUI 11 como sistema operativo, y muy pronto actualizará a MIUI 12.

¿Cuándo cuesta esta joya? 149 euros en su versión base de 3 GB + 32 GB, pero ahora tiene un precio promocional en Amazon de solo 139 euros. Sí, te ahorras 10 euros, te llevas un gran dispositivo, te lo envían gratis a tu casa y aparte llega con dos años de garantía. ¡Más barato que comprarlo a China!

Guarda la siguiente frase en algún lugar, y en unos meses revísala para que veas cómo se cumplió: el Xiaomi Redmi 9 dominará la gama de móviles baratos de 2020 por completo.