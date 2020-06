Sumergirse en las tiendas en línea para buscar un móvil por debajo de los 120 euros no es nada sencillo. No es porque no haya opciones, sino porque hay muchísimas, y la mayoría son dispositivos que no sirven para nada. Sin embargo, en la mina de smartphones baratos de menos de 120 euros siempre hay algunas joyas de excelente calidad.

Si estabas buscando un móvil secundario que te sirva para lo básico, o para regalar a tus abuelos o padres, entonces permítenos ayudarte. Recolectamos en una misma lista los 5 mejores móviles de menos de 120€ que puedes comprar en este verano de 2020.

Huawei Y6 2019, uno de los últimos Huawei asequibles con servicios de Google

Hablar de Huawei en 2020 es empezar con la pregunta: “¿tiene acceso a la Play Store?” Pues el Huawei Y6 2019 sí. Este es un móvil que ha envejecido muy bien, y es perfecto para cualquier uso estándar como ofimática y algunos juegos de buena calidad gráfica. Que no te engañe su batería 3020 mAh, porque la optimización energética de Huawei es una de las mejores, así como el postprocesado de imagen. Échale un ojo a sus especificaciones:

Pantalla IPS de 6,09″ con resolución HD+ (1560 x 720).

(1560 x 720). Procesador MediaTek Helio A22 con gráfica PowerVR GE8320.

con gráfica PowerVR GE8320. 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento (ampliable).

Cámara trasera de 13 MP con PDAF .

. Cámara frontal para selfies de 8 MP.

Batería de 3020 mAh con carga de 10W.

Android 9 Pie bajo EMUI 9.0 ( con Play Store instalada ).

). Y todo los extras que necesitas como el WiFi 4, dual-SIM 4G, GPS + GLONASS, Bluetooth 4.2, jack de audio de 3,5 mm, Radio FM, lector de huellas y más…

Actualmente está disponible en Amazon por unos 114 euros (color negro). Por supuesto, tiene envío gratis y garantía de dos años en España. Es un móvil fantástico al que vale mucho la pena darle una oportunidad.

Redmi 8A, el gama baja superventas de Xiaomi en 2019 y lo que va de 2020

Desde su lanzamiento en septiembre de 2019, el Redmi 8A no ha parado de venderse muy bien en todo el mundo, y razones tiene. Es un móvil que mejoró muchas cosas del Redmi 7A. La cámara de 12 MP del Redmi 8A tiene Dual Pixel AF, lo que la coloca en lo más alto de esta selección junto al Huawei. Además, tiene una enorme batería de 5000 mAh y hasta carga rápida 18W. El Redmi 8A tiene:

Pantalla IPS de 6,22″ con resolución HD+ (1520 x 720) y Gorilla Glass 5.

(1520 x 720) y Gorilla Glass 5. Procesador Qualcomm Snapdragon 439 con gráfica Adreno 505.

con gráfica Adreno 505. 2 / 3 / 4 GB de RAM y 32 / 64 GB de almacenamiento (ampliable).

Cámara trasera de 12 MP con Dual Pixel AF .

. Cámara frontal para selfies de 8 MP.

Batería de 5000 mAh con carga rápida de 18W .

. Android 9 Pie bajo MIUI 11 (actualizable a Android 10).

Y todo los extras que necesitas como el WiFi 4, dual-SIM 4G, GPS + GLONASS, Bluetooth 4.2, jack de audio de 3,5 mm, Radio FM y más…

De este listado, el Redmi 8A es quizás nuestro favorito, porque aparte es un móvil extremadamente capaz para su precio, y resiste salpicaduras. Amazon tiene el modelo de 2 GB + 32 GB en color azul por 97 euros con envío gratis y garantía de dos años en España.

Redmi 7A, el móvil más pequeño de esta lista, y con ventas tan buenas como las del Redmi 8A

Si el Redmi 8A es uno de los reyes de la gama de entrada, antes de él estaba el Redmi 7A. Este Xaomi fue lanzado a inicios de 2019 y desde entonces no para de venderse bien entre los que no quieren gastar más de 100 euros en un móvil. Sus especificaciones son bastante buenas para el precio, pero además es el móvil más pequeño de esta lista (aunque por poco). Si buscas un móvil compacto para llevar a todos lados, entonces es el Xiaomi Redmi 7A.

Pantalla IPS de 5,45″ con resolución HD+ (1440 x 720).

(1440 x 720). Procesador Qualcomm Snapdragon 439 con gráfica Adreno 505.

con gráfica Adreno 505. 2 / 3 GB de RAM y 16 / 32 GB de almacenamiento (ampliable).

Cámara trasera de 12 MP con PDAF .

. Cámara frontal para selfies de 5 MP.

Batería de 4000 mAh con carga de 10W.

con carga de 10W. Android 9 Pie bajo MIUI 11 (actualizable a Android 10).

Y todo los extras que necesitas como el WiFi 4, dual-SIM 4G, GPS + GLONASS, Bluetooth 4.2, jack de audio de 3,5 mm, Radio FM y más…

Al igual que su sucesor, el Xaomi Redmi 7A es resistente a salpicaduras. Amazon tiene el modelo de 2 GB + 16 GB en 88 euros con envío gratis y garantía de dos años en España.

Moto E6 Play, otro Motorola que quiere ver resurgir a la marca gracias a su buen precio

Cuando hicimos el listado de los mejores móviles del verano 2020 por menos de 250 euros mencionamos que el Moto G8 era la reivindicación de Motorola con sus usuarios. Sin embargo, no es el único modelo del fabricante que lo hace. El Moto E6 Play también quiere recuperar las viejas glorias de Motorola con una relación precio / rendimiento bastante buena. En características es muy similar al Huawei Y6, pero cuesta un 20% menos. Esta es su ficha técnica:

Pantalla IPS de 5,5″ con resolución HD+ (1440 x 720).

(1440 x 720). Procesador MediaTek MT6739 con gráfica PowerVR GE8100.

con gráfica PowerVR GE8100. 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento (ampliable).

Cámara trasera de 13 MP con PDAF .

. Cámara frontal para selfies de 5 MP.

Batería de 3000 mAh con carga de 10W.

Android 9 Pie.

Y todo los extras que necesitas como el WiFi 4, dual-SIM 4G, GPS + GLONASS, Bluetooth 4.2, jack de audio de 3,5 mm, Radio FM, lector de huellas y más…

El Moto E6 Play además es un móvil bastante compacto, lo que lo hace fácil de transportar en el bolsillo. Actualmente está a la venta en Amazon por menos de 82 euros, y claro, con envío gratis y garantía.

Blackview A60, el más económico de la lista, y el único con doble cámara trasera

El Blackview A60 es un móvil muy curioso. Es un dispositivo de una marca relativamente pequeña, pero es el único con doble cámara de esta lista, y aparte el más económico. Quizás sus especificaciones no son las mejores, pero por el precio no puedes exigir tanto. Sin embargo, cuenta con Android Go, lo que le asegura un buen rendimiento a nivel general. Además, si le instalas Google Camera Go, seguro que rendirá muy bien para fotos familiares. Este es su resumen:

Pantalla IPS de 6,1″ con resolución HD (1280 x 600).

Procesador MediaTek 6580 con gráfica Mali-400 MP2.

con gráfica Mali-400 MP2. 1 GB de RAM y 16GB de almacenamiento (ampliable).

Cámara trasera dual de 13 MP + 2 MP.

de 13 MP + 2 MP. Cámara frontal para selfies de 5 MP.

Batería de 4080 mAh con carga de 10W.

con carga de 10W. Android Go 8.1 .

. Y todo los extras que necesitas como el WiFi 4, dual-SIM 3G, GPS, Bluetooth 4.0, jack de audio de 3,5 mm, Radio FM y más…

Si vas pendiente de ahorrar al máximo, el Blackview A60 cuesta apenas 70 euros en cualquiera de sus dos colores (negro y azul). Es un chollazo, que al igual que el resto, tiene envío gratis y garantía de 2 años.

¿Ya estás listo para renovar tu móvil gastando el mínimo?