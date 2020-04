Si la cámara de tu teléfono no te convence, siempre está la opción de probar a cámara de Google. Por si no lo sabías, se pueden instalar las aplicaciones de cámara de Google en dispositivos que no sean fabricados por la gran G. Y en esta oportunidad, te explicaremos cómo descargar el APK de Google Camera Go y mejorar tus fotos.

El mes pasado se anunció el Nokia 1.3 con un procesador Snapdragon 250 y Android 10 Go Edition. Pero lo más interesante de esto, es que es el primer dispositivo en ofrecer Google Camera Go. Sin embargo, el APK de esta aplicación ha sido extraído para que se pueda usar sin inconvenientes en ostros móviles.

Así es Google Camera Go

Google Camera Go es una versión simplificada de la popular GCam que usan los Pixel y está diseñada para usarse en dispositivos con Android Go. Gracias a esta herramienta, los móviles de gama baja pueden aprovechar los algoritmos de fotografía de Google y lograr mejores resultados con su cámara.

Como es de esperarse, la interfaz de usuario dentro de la aplicación es muy básica. El botón del obturador se encuentra en la parte inferior, flanqueado por el interruptor de cámara y el acceso directo a la galería.

Abajo se encuentra el selector de modo. Y el icono de lupa es un control para el zoom digital. Si tocas cualquier parte de la pantalla, puedes bloquear el enfoque y contraste en ese punto. En la parte superior se encuentran:

El ícono de configuración.

El limpiador de almacenamiento.

La configuración del flash.

Las opciones de configuración son muy básicas, solo puedes cambiar el flash, el temporizador y las mejoras de belleza. No hay botones para cambiar de lente, ya que la app está pensada para dispositivos de gama baja que generalmente solo tienen una sola cámara trasera.

En cuanto a los modos, el que más llama la atención es el modo retrato. Este tiene como objetivo enfocar una cara y desenfocar el fondo a su alrededor. Se trata de una función que está habilitada tanto en la cámara frontal como en la trasera.

También están presentes los modos de Vídeo y Traducir.

El modo de vídeo no ofrece ninguna configuración para el usuario, solo el acceso directo al flash. También otorga una estimación de la cantidad de minutos que puedes grabar antes de que te quedes sin almacenamiento .

. El modo de traducción sirve para traducir textos en tiempo real. Funciona como Live Translate de Google Translate, pero es un desafío hacerlo funcionar en un dispositivo con recursos limitados.

Google Camera Go es una aplicación compatible con prácticamente todos los móviles. Sin duda alguna, representa una gran solución para quien quiera mejorar la cámara de su smartphone. Es la herramienta perfecta para mejorar el apartado fotográfico de aquellos móviles que no cuenten con un buen procesado por software.

Si quieres probarla en tu teléfono, entonces descarga el APK en el link que se encuentra bajo estas líneas. Recuerda habilitar la instalación de aplicaciones desde fuentes desconocidas y listo.

Descargar | Google Camera Go APK (versión 1.0.289787409)