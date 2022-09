Android 13 ya ha sido presentado de manera oficial. Por el momento, solo los Google Pixel están actualizando oficialmente a esta nueva versión del famoso sistema operativo. Entre tanto, OPPO y Xiaomi también están probando la beta estable de esta actualización en alguno de sus modelos.

Pues bien, el salto a Android 13 es inminente para algunos terminales, pero para otros parece que será imposible. ¿Por qué? Pues porque Google ha actualizado los requisitos de RAM mínimos exigidos para instalar su SO, dejando sin esperanza a aquellos móviles con 1 GB de RAM.

2 GB de RAM es el requisito mínimo para actualizar a Android 13

Tal y como informa Jason Bayton, experto en el sistema operativo Android, Google acaba de revelar los nuevos requerimientos mínimos que debe cumplir un dispositivo para ejecutar Android. Ahora, los de la gran G exigen que el terminal tenga 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento, de lo contrario, tendrán que usar otra versión del SO.

Es importante mencionar que este requisito entra en vigencia con la nueva versión (Android 13), por lo que aún se podrán encontrar móvil de 1 GB de RAM que tengan Android 12. Sin embargo, estos no tendrán la posibilidad de actualizar a la treceava edición del sistema operativo de Google.

Android 13 Go parece ser la alternativa para los teléfonos con 1 GB de RAM… o quizás no

Hasta el momento, Android Go era el SO ideal para los teléfonos de bajos recursos. Dicha versión ligera exigía como mínimo 512 MB de RAM en sus primeras ediciones. A partir de Android 11 Go, los de la gran G comenzaron a exigir un poco más y con Android 12 Go ya se recomendaba a los fabricantes equipar al móvil con al menos 2 GB de RAM.

Pero ahora, con Android 13, ya no es una recomendación sino una exigencia obligatoria. Esto significa que incluso el futuro Android 13 Go tampoco se podrá ejecutar en móviles de 1 GB de RAM. Y a ti… ¿Qué te ha parecido esta nueva medida tomada por los de Mountain View?