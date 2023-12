Cuando parecía que la serie Smart 8 de Infinix ya estaba completa tras el lanzamiento de los Infinix Smart 8 y Smart 8 HD, Google Play Console ha revelado que todavía queda un dispositivo más por anunciarse con el número de modelo X6526. Es el Infinix Smart 8 Plus que, si su apellido «Plus» de verdad significa algo, debería ser el mejor de toda la serie. La certificación de la tienda de apps de Google ha filtrado sus especificaciones principales y diseño. Vamos a verlo.

Todos los detalles del Infinix Smart 8 Plus que se conocen hasta ahora

Aunque se ve muy pequeño en la certificación de Google Play Console, podemos apreciar que el Infinix Smart 8 Plus tendrá el mismo diseño en la parte frontal que sus hermanos. Contará con una cámara selfie perforada en el centro de la pantalla (que seguramente tendrá la función de «Isla Dinámica» de Infinix) y unos bordes pronunciados, sobre todo en la parte inferior. En cuanto a las especificaciones, estas son las que confirma la certificación:

Pantalla con resolución HD (1612 x 720 píxeles) .

. Procesador MediaTek MT6765 (Helio P35) con gráfica PowerVR GE8320.

con gráfica PowerVR GE8320. 3 GB de RAM .

. Android 13 instalado de fábrica.

Eso significa que será muy parecido a los Infinix Smart 8 y Smart 8 HD en la mayoría de apartados, salvo en uno: el procesador. Cambiará el Unisoc T606 por el Helio P35 que, según datos de Nanoreview, es bastante más lento y ofrecerá un peor rendimiento. Así que, en teoría y a pesar de que su apellido «Plus» nos hizo creer lo contrario al principio, será el peor móvil de la serie. Sin embargo, por eso mismo debería ser el más barato.

El resto de especificaciones del Infinix Smart 8 Plus siguen siendo una incógnita, pero si pensabas esperar a este móvil creyendo que sería mejor, pues al menos ya sabes que no será más potente que sus hermanos. Por ahora, no sabemos nada acerca de su fecha de lanzamiento, pero puede que llegue antes de que se acabe el año.

Si te decepcionó el Infinix Smart 8 Plus y estás en la búsqueda de un buen móvil barato, echa un vistazo a esta lista de los 10 mejores móviles de gama baja en 2023.