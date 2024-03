Los móviles de Infinix se venden increíblemente bien en algunos mercados. Esto es debido a su excelente precio, combinado con unas especificaciones muy decentes. Sin embargo, para nadie es un secreto que las cámaras no son el fuerte de estos dispositivos. Incluso en smartphones como los Infinix Note 30 y Note 30 Pro, de los más vendidos de esta marca, la app de cámara deja bastante que desear.

Ante esta cuestión, muchos usuarios se lanzan a Google a buscar una solución ampliamente conocida: descargar un APK MOD de la GCam que puedan instalar en sus móviles para así mejorar la calidad de sus fotos y vídeos. ¿El problema? No sabes cuál elegir o no sabes cuál funciona. Nosotros nos encargamos de hacer la tarea por ti y hoy te traemos los mejores APK de la GCam para los Infinix Note 30 y Note 30 Pro.

La GCam no funciona en los Infinix Note 30 y Note 30 Pro, pero hay una solución (la GCam Go)

Para no hacer largo este artículo, iremos al grano: lamentablemente, la GCam no se puede instalar en los Infinix Note 30 y Note 30 Pro. La razón detrás de esto es que la mayoría de los teléfonos de Infinix no tienen la “camera2 api” (o modo RAW) habilitada.

La Google Camera (GCam) necesita conectarse a esta API para obtener fotografías RAW sin procesamiento alguno. Partiendo de ahí (del RAW), su algoritmo aplica todo el posprocesado y hace su magia, algo que no puede hacer desde un JPEG o similares, donde ya hay pérdida de datos por compresión. Sin esto, la GCam sencillamente no funcionará en tu dispositivo, independientemente del mod que desees instalar.

Ahora bien, hay una alternativa, aunque no obtendrás los mismos resultados: la GCam Go, que es la app para móviles con bajos recursos. Esta aplicación no requiere de la API camera2, así que funcionará con tu Infinix Note 30 o Note 30 Pro.

Ojo, el rendimiento no es igual, pues el procesado de imagen de la GCam Go es menos completo que el de la app regular. Así, la calidad no será tan alta como podrías esperar de la GCam estándar, pero definitivamente será mejor que la de la app de cámara que viene de fábrica.

La GCam Go también tiene sus propios mods hechos por la comunidad, así que está disponible para tu dispositivo. Eso sí, no hay tantos mods disponibles y es una app más modesta. Sin embargo, estuvimos buscando y estos son los mejores mods de la GCam Go para los Infinix Note 30 y Note 30 Pro:

Descarga el APK MOD de la GCam Go 2.5 de Greatness : es la versión más estable, con una tasa de errores bajísima y un rendimiento muy bueno en móviles modestos.

: es la versión más estable, con una tasa de errores bajísima y un rendimiento muy bueno en móviles modestos. Descarga el APK MOD de la GCam Go 3.3.4 de Shamim: una versión más reciente, con más funcionalidades, pero es un poco menos estable que la anterior.

¿Cómo se instala la GCam Go en tu Infinix? Como cualquier otra aplicación de la que hayas descargado un APK, no hay secretos. ¿No sabes cómo es el proceso? Entonces sigue nuestro tutorial sobre cómo instalar paquetes APK manualmente en Android.

¿Nos cuentas cómo te fue con este APK?