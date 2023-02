La ROM china de MIUI 14 ya va para tres meses de haberse lanzado, justo con la presentación de los Xiaomi 13 y 13 Pro. No obstante, la versión global todavía estaba a la espera de un lanzamiento oficial, aun cuando muchos móviles de Xiaomi ya estaban recibiendo betas estables.

La espera finalmente terminó, porque MIUI 14 Global es oficial, es una ROM cargada de novedades y que llegará a un montón de dispositivos de la marca. ¿Estará el tuyo entre ellos? ¿Qué puedes esperar de esta actualización? Te lo contamos todos, porque la ROM definitiva para tu dispositivo debe estar a la vuelta de la esquina.

Todas las novedades que llegarán a tu Xiaomi con MIUI 14 Global

Una de las cosas que caracteriza a MIUI es que es una capa muy personalizable. Esto no cambia en MIUI 14, pues la firma china estrena varias cosas en este apartado, especialmente en la pantalla de inicio.

Sin embargo, no es lo que único nuevo que ofrece, porque también hay novedades en áreas como la privacidad de datos y la conectividad entre dispositivos. ¿Las pruebas de esto? Te las dejamos a continuación en el resumen con todas las características nuevas que llegan a MIUI 14:

Una pantalla de inicio reinventada : ahora podrás personalizarla como nunca antes, imprimiéndole tu propio estilo para tener una distribución única y totalmente adaptada a tus necesidades. Hay más de 30 temas predeterminados (más los que puedes descargar), nuevos y mejores widgets, mayor cantidad de supericonos y carpetas apilables.

: ahora podrás personalizarla como nunca antes, imprimiéndole tu propio estilo para tener una distribución única y totalmente adaptada a tus necesidades. Hay más de 30 temas predeterminados (más los que puedes descargar), nuevos y mejores widgets, mayor cantidad de supericonos y carpetas apilables. Las tarjetas ahora son más flexibles e intuitivas: en MIUI 14 las tarjetas ganan en organización, pues aprovechan mejor el espacio en pantalla gracias a la flexibilidad para cambiarles el tamaño. También hay más tipos disponibles, pues se ha ampliado su compatibilidad con nuevas funciones de sistema y apps.

Uso optimizado del almacenamiento : además de pulir su código para ocupar menos espacio, MIUI 14 también comprimirá automáticamente todas aquellas apps que no uses con frecuencia. Según Xiaomi, podrías ahorrar hasta 7 GB de espacio solamente con la compresión de apps y la actualización.

: además de pulir su código para ocupar menos espacio, MIUI 14 también comprimirá automáticamente todas aquellas apps que no uses con frecuencia. Según Xiaomi, podrías ahorrar hasta 7 GB de espacio solamente con la compresión de apps y la actualización. Mayor privacidad en las apps de sistema : ¿necesitas procesar algo que contiene información confidencial? Las apps de sistema no se comunicarán con ningún servicio externo para hacerlo (como antes), sino que procesarán todo localmente en tu móvil. Esta característica ha sido habilitada en 10 apps de sistema, entre ellas: galería, mensajes, editor de clips, grabador de pantalla, ajustes, visor de documentos, Mi Fitness y más.

: ¿necesitas procesar algo que contiene información confidencial? Las apps de sistema no se comunicarán con ningún servicio externo para hacerlo (como antes), sino que procesarán todo localmente en tu móvil. Esta característica ha sido habilitada en 10 apps de sistema, entre ellas: galería, mensajes, editor de clips, grabador de pantalla, ajustes, visor de documentos, Mi Fitness y más. OCR en la app de galería : ahora podrás seleccionar texto de tus imágenes favoritas para copiarlo y hasta traducirlo automáticamente.

: ahora podrás seleccionar texto de tus imágenes favoritas para copiarlo y hasta traducirlo automáticamente. Comunicación con dispositivos conectados mejorada: ahora será más sencillo descubrir y emparejar dispositivos inalámbricos, así como transferir sus perfiles o cambiar entre uno y otro dispositivo fácilmente.

¿Y las novedades de Android 13? Muchos móviles que actualicen a MIUI 14 las recibirán. Sin embargo, recuerda que esta es una capa de personalización y algunos dispositivos solo actualizarán MIUI sin renovar la versión de Android.

¿Qué móviles de Xiaomi actualizarán primero a MIUI 14 global? (Q1 de 2023)

Junto al anuncio oficial de MIUI 14 Global, Xiaomi reveló la lista de dispositivos que recibirán la actualización antes de finalizar el primer trimestre del año. Son estos:

Xiaomi 12T y 12T Pro.

Xiaomi 12 y 12 Pro.

Xiaomi 12X.

Xiaomi 12 Lite.

Xiaomi 11T y 11T Pro.

Xiaomi Mi 11, 11i y 11 Ultra.

Xiaomi 11 Lite 5G NE.

Xiaomi Mi 11 Lite 4G y 5G.

Redmi Note 11 Pro+ 5G.

Redmi Note 10 y 10 Pro.

Redmi 10 5G.

Si has seguido la pista a nuestros artículos de MIUI 14, sabrás que hay muchos dispositivos más que ya estaban recibiendo sus versiones beta. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué no están en la lista? No te preocupes, igualmente actualizarán a la ROM definitiva de MIUI 14 Global, pero en el Q2 de 2023 o más adelante. De hecho, tenemos toda una lista de móviles Xiaomi, Redmi y POCO que recibirán MIUI 14 en algún momento.