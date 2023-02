Aunque Xiaomi publicó recientemente una lista de todos sus móviles que actualizarán a MIUI 14 a partir de marzo de 2023, muchos usuarios quedaron preocupados porque no aparecía ningún móvil POCO en el listado. Sin embargo, hay una razón bastante sencilla que explica esta ausencia: aquella lista correspondía a los Xiaomi vendidos en China, mercado donde la compañía no vende teléfonos POCO. Por tanto, es normal que no hagan mención a ningún smartphone de esta marca en particular, a pesar de que está claro que varios dispositivos POCO recibirán la actualización.

Ahora, la división global de Xiaomi, aprovechando el lanzamiento de los POCO X5 5G y POCO X5 Pro 5G, ha anunciado la lista oficial de móviles POCO que actualizarán a MIUI 14 (no necesariamente basado en Android 13). Vamos a verla para averiguar si tu POCO es uno de los afortunados que dará el salto a la última versión de MIUI.

Todos los móviles POCO de Xiaomi que recibirán MIUI 14 for POCO

La versión de MIUI 14 que llegará a todos los móviles POCO que verás a continuación se llama «MIUI 14 for POCO», pues tiene algunos cambios mínimos para adaptarse al launcher de esta marca. Xiaomi no matizó si MIUI 14 for POCO traerá Android 13 a todos los móviles de la lista o si solo está basado en Android 12. Lo cierto es que el POCO X5 Pro 5G llegó al mercado con MIUI 14 basado en Android 12, así que no nos extrañaría que muchos de los POCO que acaben actualizando a MIUI 14 no reciban Android 13.

Por orden de prioridad, estos son los móviles POCO que recibirán MIUI 14 en las próximas semanas o meses:

POCO F4 GT

POCO F4

POCO X4 GT

POCO F3 GT

POCO F3

POCO X3 Pro

POCO X3 GT

POCO X4 Pro 5G

POCO M5

POCO M5s

POCO M4 Pro 5G

POCO M4 Pro 4G

POCO M4 5G

POCO M3 Pro 5G

POCO M3

POCO X3 / X3 NFC

POCO F2 Pro

POCO M2 / M2 Pro

Según el medio Xiaomiui, está confirmado que los últimos cuatro móviles de esta lista mantendrán Android 12 al actualizar a MIUI 14. Tendremos que esperar a la actualización para confirmarlo. Mientras tanto, echa un vistazo a todas las novedades que añadirá MIUI 14 a tu móvil POCO.