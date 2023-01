Los Xiaomi 11T y POCO F4 actualizan a Android 13 con MIUI 14

Siguiendo al pie de la letra la lista de móviles que recibirán MIUI 14 que publicaron hace unas semanas, Xiaomi ha actualizado dos dispositivos más a la última versión de su capa de personalización basada en Android 13. Se trata de los POCO F4 y Xiaomi 11T, dos smartphones de gama alta que han sido de los más populares del catálogo de Xiaomi de los últimos años por su fenomenal relación potencia / precio. Si tienes uno de estos dos móviles, ya puedes actualizarlo a MIUI 14 con Android 13 para disfrutar de las últimas novedades en cuanto a software del fabricante chino.

Recordemos que el POCO F4 llegó al mercado con Android 12 mediante MIUI 13, por lo que esta es su primera gran actualización y seguramente le queda otra más como mínimo. En cambio, el Xiaomi 11T se estrenó con Android 11 mediante MIUI 12.5, así que, tras esta actualización, probablemente no volverá a actualizar su versión de Android nuevamente, aunque puede que le quede una de MIUI.

Todos los detalles de la actualización a MIUI 14 con Android 13 de los Xiaomi 11T y POCO F4

Aquí te dejamos todos los detalles de las actualizaciones a MIUI 14 para los Xiaomi 11T y POCO F4:

Xiaomi 11T Número de versión: V14.0.3.0.TKWMIXM Región: Global Peso: 3,5 GB Descargar OTA

POCO F4 Número de versión: V14.0.2.0.TLMEUXM Región: EEA (Europa) Peso: 3,6 GB Descargar OTA



Por si no te diste cuenta, esta actualización solo corresponde a la versión Global (no europea) del Xiaomi 11T y a la versión EEA (europea, no global) del POCO F4. Sin embargo, si tu móvil no es de la región correspondiente, no te preocupes, pues la actualización para el resto de regiones ya está en camino. Debería llegar a tu móvil en las próximas semanas. En caso de que la región de tu móvil si coincida con la de esta actualización, puedes descargar la OTA que te dejamos en los enlaces de arriba e instalarla manualmente siguiendo este tutorial.

Por cierto, al momento de escribir este artículo, la actualización solo está disponible vía OTA para los usuarios inscritos en el programa Mi Pilot, a pesar de que se trata de una actualización estable. Si no estás inscrito ni quieres instalar la actualización manualmente, simplemente espera a que llegue sola a tu móvil. Puedes comprobar si está disponible cuando quieras desde Ajustes > Acerca del Teléfono > Actualización del sistema > Comprobar actualizaciones.

Novedades de MIUI 14 con Android 13 para los Xiaomi 11T y POCO F4

Esta actualización incluye todo lo nuevo tanto de MIUI 14 como de Android 13. En concreto, esta es la lista de cambios completa según MIUI:

Destacados MIUI utiliza ahora menos memoria y sigue siendo rápido y sensible durante periodos mucho más prolongados. La atención al detalle redefine la personalización y la lleva a un nuevo nivel.

Experiencia básica MIUI utiliza ahora menos memoria y sigue siendo rápido y sensible durante periodos mucho más largos.

Personalización La atención al detalle redefine la personalización y la lleva a un nuevo nivel. Los supericonos darán un nuevo aspecto a tu pantalla de inicio. (Actualiza la pantalla de inicio y Temas a la última versión para poder usar Super iconos). Las carpetas de la pantalla de inicio resaltarán las aplicaciones que más necesites para que estén a un solo toque de ti.

Más funciones y mejoras La búsqueda en Ajustes es ahora más avanzada. Con historial de búsqueda y categorías en los resultados, todo se ve mucho más nítido ahora.

Sistema MIUI estable basado en Android 13



Y tú… ¿ya actualizaste tu POCO F4 o Xiaomi 11T a Android 13?