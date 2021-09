Desde hace días hemos hablado de ellos gracias a diferentes filtraciones y rumores sobres sus especificaciones, pero finalmente están aquí. Xiaomi presentó sus 11T, 11T Pro y 11 Lite 5G NE, sus nuevos buques insignia para enfrentar lo que queda de año. ¿Cómo serán? Descubre todas sus características con nosotros, porque son brutales.

Como viene a ser costumbre, la mitad del año ya pasó y Xiaomi decide refrescar su catálogo con sus smartphones serie T. En general son una revisión de los Mi 11 presentados a finales de 2021 y comienzos de 2021, pero tienen su propio encanto y unas características geniales.

Además, son los primeros topes de gama de Xiaomi en abandonar el apellido Mi, un movimiento de marketing bastante curioso. Estas son las especificaciones de los nuevos buques insignia de Xiaomi:

Especificaciones Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Dimensiones y peso 160,5 x 75,7 x 6,8 mm. 158 gramos. 164,1 x 76,9 x 8,8 mm. 203 gramos. Pantalla 6,55″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel AMOLED, frecuencia de actualización de 90 Hz, ratio 20:9, densidad de 402 ppi, HDR10+ y Dolby Vision. 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel AMOLED, frecuencia de actualización de 120 Hz, ratio 20:9, densidad de 395 ppi, HDR10+ y Dolby Vision. Procesador Qualcomm Snapdragon 778G con gráfica Adreno 642L. MediaTek Dimensity 1200 con gráfica Mali-G77 MC9. Qualcomm Snapdragon 888 con gráfica Adreno 660. RAM 6/ 8 GB LPDDR5. 8 GB LPDDR5. 8/ 12 GB LPDDR5. Almacenamiento 64 / 128 GB UFS 2.2. 128 / 256 UFS 3.1. 128 / 256 GB UFS 3.1. Cámara trasera Principal de 64 MP con f/1.8 y PDAF.

Ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 y visión de 119º.

Macro de 5 MP con f/2.4 y AF. Principal de 108 MP con f/1.8 y PDAF.

Ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 y visión de 120º.

Macro de 5 MP con f/2.4 y AF. Cámara frontal 20 MP con f/2.2.

16 MP con f/2.5. Conectividad y extras

WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.2, NFC, GPS + GLONASS + BDS + Galileo, USB-C, altavoces estéreo, sensor de huellas óptico, conector de infrarrojos y más. Batería 4250 mAh con carga rápida de 33W. 5000 mAh con carga rápida de 67W. 5000 mAh con carga rápida de 120W. Sistema operativo Android 11 basado en MIUI 12. Android 11 basado en MIUI 12.5.

Los Xiaomi 11T compartirán pantalla y diseño, aunque con sutiles diferencias

Los nuevos Xiaomi 11T están bastante diferenciados en procesadores y cámaras, pero sus pantallas y diseño son muy similares. Prueba de ello es que los tres modelos comparten una pantalla AMOLED con resolución Full HD+, aunque con dimensiones diferentes y algún que otro cambio entre versión. ¿Cómo va la cosa? Así:

Xiaomi 11T Pro : AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+, HDR10+, Dolby Vision y velocidad de 120 Hz.

: AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+, HDR10+, Dolby Vision y velocidad de 120 Hz. Xiaomi 11T : AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+, HDR10+, Dolby Vision y velocidad de 120 Hz.

: AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+, HDR10+, Dolby Vision y velocidad de 120 Hz. Xiaomi 11 Lite 5G NE: AMOLED de 6,55 pulgadas con resolución Full HD+, HDR10+, Dolby Vision y velocidad de 90 Hz.

¿Te parece correcta la decisión de mantener paneles parecidos? Esperemos que sí, pues con el diseño sucede algo similar. Todos cuentan con una trasera de colores sólidos, aunque en el caso de los 11T encontrarás un efecto cepillado bastante leve. ¿El material de fabricación? Cristal para todos por igual.

Los tres dispositivos llegan con módulos de cámaras bastante grandes, aunque debemos decir que tienen un aspecto muy logrado. ¿Nos sorprende? Para nada, pues Xiaomi viene apostando a esos módulos atractivos a la vista en todas sus gamas: los Redmi K40, el nuevo Redmi 10, el Mi 11 Ultra y hasta sus POCO.

Procesadores bien diferenciados para cada modelo, incluido un MediaTek

Pasando al corazón de estos dispositivos debemos decir que Xiaomi eligió bastante bien los procesadores que les darán vida. Como cabría esperar, el 11T Pro mantendrá el Snapdragon 888 que llevan los Mi 11, pues Qualcomm todavía no ha lanzado un reemplazo más allá del Snapdragon 888+.

Sin embargo, la sorpresa está en el Xiaomi 11T estándar, ya que será el primer tope de gama de la compañía que incorpora un chip MediaTek, el Dimensity 1200. Esto puede parecer una verdad a medias si mencionamos al Redmi K40 Gaming, pero los Redmi no son los buques insignia de Xiaomi.

La inclusión de un chip MEdiatek viene a reafirmar que la compañía hoy es un competidor muy serio

Por último está el Xiaomi 11 Lite 5G NE con su Snapdragon 778G. Puede que este chip no sea tan atractivo como los otros dos, pero su rendimiento como SoC de gama media es genial.

En fin, Xiaomi apostó bien en estos móviles, pues los tres serán verdaderas bestias en su nicho. Aparte, todos llegan con conectividad 5G y Android 11, aunque los 11T tienen MIUI 12.5 y el 11 Lite 5G NE incorpora MIUI 12. ¿Cómo queda el tema de la RAM y el almacenamiento? Así:

Xiaomi 11T Pro : 8 / 12 GB de RAM y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.1.

: 8 / 12 GB de RAM y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.1. Xiaomi 11T : 8 GB de RAM y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.1.

: 8 GB de RAM y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.1. Xiaomi 11 Lite 5G NE: 6 / 8 GB de RAM y 64 / 128 GB de almacenamiento UFS 2.2.

¿Cómo está configurado el apartado energético de cada versión? Los Xiaomi 11T llevan baterías de 5000 mAh cada uno, aunque el sistema de carga del 11T Pro es de 120 W y el del 11T estándar de 67 W. Por su parte, el 11 Lite 5G New Edition equipa una batería de 4250 mAh y carga rápida de 33 W, una configuración bastante más sencilla. Aun así, en todo caso los tres tienen configuraciones muy buenas para aguantar todo el día con facilidad.

Pocas novedades en las cámaras, aunque todos los sensores son excelentes

La serie T de Xiaomi acostumbra a ser una gama de refresco que no trae demasiadas novedades a la mesa. Por el contrario, toma hardware bien probado y lo une en dispositivos brutales. Esto mismo sucede con las cámaras, ya que la compañía no presentó ningún sensor fotográfico nuevo, aunque eso no significa que sus nuevos móviles sean mancos. La cosa queda así:

Los dos Xiaomi 11T comparten el mismo juego de cámaras comandado por un sensor Samsung S5KHM2 de 108 MP con f/1.8 y PDAF, una delicia con el que serás la envidia de tu barrio. A este se le suman un ultra angular de 8 MP con f/2.2 y visión de 120º fabricado por Sony, además de un sensor macro de 5 MP con f/2.4. Mientras, el sensor para selfies es de 16 MP con f/2.5. Parecen cámaras un poco sencillas para ser topes de gama, pero seguro que no te decepcionarán.

Por su parte, el Xiaomi 11 Lite 5G llega con un sensor principal de 64 MP con f/1.8 y PDAF. Es una cámara bastante comedida, pero es normal porque hablamos del hermano pequeño de la familia. ¿Qué sensores completan la alineación? Un ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 y visión de 119º, además de un sensor macro de 5 MP con f/2.4. ¿Y la cámara frontal? Un sensor de 20 MP con f/2.2 que no está nada mal.

Precios y disponibilidad de los Xiaomi 11T Pro, 11T y 11 Lite 5G New Edition

Los nuevos Xiaomi 11T estarán a la venta en todo el mundo a partir del 23 de septiembre y podrán adquirirse en la tienda oficial de la compañía, Amazon y otros canales sin problema. Sin embargo, durante la primera semana llegarán con una oferta especial: Xiaomi regalará un smart TV Mi TV P1 de 32 pulgadas a todos los compradores. ¿Sus precios? Estos:

Xiaomi 11T Pro de 8 GB + 128 GB : 649 €.

: 649 €. Xiaomi 11T Pro de 8 GB + 256 GB : 699 €.

: 699 €. Xiaomi 11T Pro de 12 GB + 256 GB : 749 €.

: 749 €. Xiaomi 11T de 8 GB + 128 GB : 499 €.

: 499 €. Xiaomi 11T de 8 GB + 256 GB: 549 €.

Por su parte, el Xiaomi 11 Lite 5G New Edition se pondrá a la venta durante la primera semana de octubre al mismo precio base del Xiaomi 11 Lite 5G original, unos 369 €. ¿Algún dato más? De momento no se sabe nada sobre alguna promoción.

¿Ya decidiste con cuál de ellos te quedarás y renovarás antes de finalizar el año?