Xiaomi destaca cada año en todas las gamas, pero últimamente sus teléfonos baratos nos habían decepcionado un poco. No porque fueran malos dispositivos, sino porque no tenían mejoras importantes. Sin embargo, este año Xiaomi ha dado un golpe sobre la mesa con el revolucionario Redmi 10: un móvil que difumina la línea entre la gama baja y la gama media.

Cuando buscamos un móvil económico, no esperamos que tenga una alta tasa de refresco de pantalla o una cámara cuádruple de 50 MP. Ni mucho menos que traiga un cargador rápido de 22,5 W. Pero así es el Redmi 10 y eso es lo que lo hace especial en el rango de precios en el que compite.

¿Es el mejor móvil Xiaomi en calidad/precio de la actualidad? Lo hemos probado a fondo para verificarlo y contarte nuestra opinión. Y al final del artículo te dejamos una OFERTA para que te lo lleves por solo 154 €.

Review del Redmi 10: un móvil económico muy completo y capaz

El Redmi 10 tiene características sobresalientes en todos los apartados. No flojea notablemente en ningún aspecto. Monta una pantalla fluida de alta resolución, puede superar el día de autonomía y tiene una cámara bastante buena. Además, cuenta con detalles muy interesantes que puedes ver a continuación.

Características Xiaomi Redmi 10 Dimensiones y peso 161,95 x 75,53 x 8,92 mm. 181 gramos. Pantalla 6,5″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel LCD y tasa de refresco adaptativa de hasta 90 Hz. Procesador Procesador MediaTek Helio G88 con gráfica Mali-G52 MC2. RAM 4 y 6 GB LPDDR4X. Almacenamiento 64 y 128 GB en formato eMMC 5.1. Cámara trasera Cuádruple: principal de 50 MP + ultra gran angular de 8 MP + sensor macro de 2 MP + sensor de profundidad de 2 MP. Cámara frontal 8 MP. Conectividad y extras USB C, WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 4G, GPS, Bluetooth 5.1, sensor de huellas en el lateral, desbloqueo facial, altavoces duales, radio FM y jack de audio de 3,5 mm. Batería 5000 mAh con carga rápida de 18 W y carga inalámbrica inversa de 9 W. Sistema operativo Android 11 basado en MIUI 12.5.

Vale la pena destacar que el precio del Redmi 10 ronda los 150 €, lo cual hace que su ficha técnica resulte aún más impresionante. Unos años atrás era impensable que un móvil con pantalla de 90 Hz, cámara de 50 MP, diseño prémium, batería de 5000 mAh y procesador gaming no costará más de 200 €. Por suerte, el Redmi 10 ha llegado para cambiar este paradigma.

El diseño del Redmi 10: básico y a la vez muy elegante

El Redmi 10 tiene un diseño heredado de la familia Redmi Note 10, por lo que no parece para nada un móvil económico. Su tapa trasera cuenta con un acabado mate que luce genial y da una sensación muy agradable al tacto. Además, muestra una especie de gradiente de colores según incida la luz. Y aunque es todo de plástico, su cuerpo es bastante sólido y no parece nada frágil.

En la esquina superior izquierda de su espalda, equipa un enorme módulo de cámara rectangular donde alberga cuatro sensores y un flash LED, protegidos con un cristal. En los laterales tiene un lector de huellas que es rápido y funciona bien, así como los típicos botones de encendido y volumen. Arriba tiene un jack para auriculares y abajo el puerto USB-C para cargarlo.

Un detalle que nos gustó mucho de este móvil es que cuenta con dos altavoces: uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Gracias a ello, suena muy fuerte con el volumen al máximo y reproduce el sonido estéreo con gran fidelidad.

Pero lo que definitivamente nos enamoró del Redmi 10 es su pantalla LCD de 6,5 pulgadas con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 90 Hz. Es el primer smartphone de esta familia con una alta tasa de refresco. Y se nota al moverse por la interfaz o al desplazarse por las apps. Todo se ve mucho más rápido y fluido. Además, te permite jugar a 90 FPS a algunos juegos.

Diseño del Redmi 10 1 de 6

Eso sí, algo que no nos agradó de la pantalla es que no tiene demasiado brillo. Si usas el móvil en interiores la mayor parte del día, esto no será un problema para ti. Pero si estás en exteriores a la luz del día, incluso con el brillo máximo, tendrás que forzar un poco la vista para ver los detalles. Esto es algo que también sucede con los Redmi anteriores.

Por cierto, la cámara selfie perforada en el centro superior de la pantalla no molesta en absoluto al ver vídeos, usar aplicaciones o jugar. Y su peso de solo 181 gramos con 8,92 milímetros de grosor nos parece correcto: no resulta pesado ni incómodo. Es más ligero que otros móviles con batería de 5000 mAh.

Su cámara es de gran resolución, pero podría ser mejor

Sobre el papel, la cámara del Redmi 10 es impresionante: usa un sensor principal de 50 MP acompañado por unas lentes secundarias de 8 MP (ultra gran angular) + 2 MP (sensor de profundidad) + 2 MP (macro). Con esta configuración permite tomar fotos panorámicas con visión de 120°, enfocar rápidamente a cortas distancias y usar el modo retrato sin problemas.

Fotos de día con la cámara del Redmi 10 1 de 8

Si la comparamos con la cámara cuádruple de 13 MP del Redmi 9, ha dado un enorme salto en calidad. Sin embargo, en el uso real, la cámara del Redmi 10 no nos ha parecido extraordinaria. Saca fotos aceptables en cualquier condición, mejores que las de la mayoría de dispositivos de gama baja, pero no está a la altura de los mejores móviles gama media en este aspecto.

Suele fallar principalmente en la captación de colores, que no resultan del todo acordes a las escenas fotografiadas. Igualmente, confunde el tono de la piel, el zoom es malo y hace fotos de noche con mucho ruido. Pero realmente no nos quejamos porque el móvil compite en un rango de precios muy bajo. De hecho, estos problemas que mencionamos son muy habituales en la gama baja, por lo que seguramente a nadie le extrañará la calidad de esta cámara.

Muestras de fotografía nocturna del Redmi 10 1 de 4

Te podemos asegurar que toma fotos con un buen nivel de detalle y una excelente nitidez (siempre y cuando haya buena luz), pero no esperes mucho más que eso. Su cámara frontal de 8 MP también es buena para hacer videollamadas y selfies decentes, sin más. En cuanto a vídeo, puede grabar en 1080p a 30 FPS como máximo. No tiene tecnologías de estabilización de imagen ni ninguna otra cosa extraordinaria.

Su rendimiento es excelente: no te dará problemas en el uso diario ni con juegos

El Redmi 10 usa el procesador Helio G88 lanzado recientemente, que en realidad es igual de potente que los Helio G80 y G85. Este chip te permite usar apps de redes sociales y hacer tareas básicas sin ningún tipo de lag o problemas. Con los 4/6 GB de RAM que lo acompañan, hace que el Redmi 10 sea un móvil rápido en el uso diario.

Con Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, YouTube y demás apps populares, no te dará problemas. Ahora bien, ¿es lo suficientemente potente para jugar? Definitivamente sí. En el Redmi 10 puedes jugar a PUBG, COD Mobile, Genshin Impact, Mobile Legends y a otros juegos similares, siempre y cuando mantengas los gráficos en un nivel medio o bajo (dependiendo del juego).

Rendimiento y especificaciones técnicas del Redmi 10 1 de 3

Aunque no lo creas, la GPU del Redmi 10 es tan buena como la del Redmi Note 10 o incluso mejor. Esa es la razón por la que este teléfono mueve muy bien los juegos pese a no estar diseñado específicamente para ello. Por si te interesa saberlo, en Geekbench el Helio G88 tiene una puntuación de 358 (mono núcleo) y 1138 (multinúcleo).

Por otro lado, queremos destacar que el móvil viene con 64 o 128 GB de almacenamiento en formato eMMC. Si bien 64 GB pueden ser suficientes para cualquier persona, pensando a largo plazo te recomendamos la versión de 128 GB para que puedas guardar todo el contenido que quieras sin preocupaciones.

Autonomía de 2 días y lo puedes usar como powerbank

Siguiendo la tradición de esta familia de móviles, el Redmi 10 monta una batería enorme de 5000 mAh que te da 1 día de autonomía o hasta 2. La novedad aquí es que soporta carga rápida de 18 W y trae un cargador de 22,5 W para que puedas aprovechar esta tecnología desde el primer día. Con el cargador que incluye, es posible cargarlo de 0 a 100 % en poco más de 1 hora.

También puedes usar el Redmi 10 como powerbank, ya que soporta carga inversa de 9 W para llenar la batería de otros dispositivos que se conecten a él a través de un cable OTG.

En términos de conectividad, puedes usar dos SIM 4G al mismo tiempo en el móvil y la batería no se descargará excesivamente rápido. Lo único malo en este apartado es que nuestra unidad no contaba con NFC. Sin embargo, sí con radio FM, conector para auriculares, GPS, Bluetooth 5.1 y WiFi 5.

Ah, y viene de serie con Android 11 y la capa de personalización MIUI 12.5. Si bien es cierto que esta capa de Xiaomi no se caracteriza por ser simple y limpia, lo bueno es que trae muchísimas funciones geniales que otros móviles de otras marcas no tienen. Además, incluye las novedades más recientes de los ecosistemas Android y Xiaomi.

Nuestra opinión del Redmi 10: recomendado al 100 % si buscas algo económico

A pesar de no ser un móvil perfecto, si consideramos que apenas vale unos 154 €, es un chollo que no debes dejar pasar. Es claramente mejor que sus antecesores en cámara y pantalla, tiene un rendimiento excelente en el uso diario e incluso con juegos, cuenta con dos altavoces estéreo, y su autonomía es brutal.

Además, es ligero y tiene un diseño bastante bonito y compacto. Si ponemos todo en una balanza, el Redmi 10 es una buena compra indudablemente. Así que, si estabas buscando un móvil barato y completo, ve a por este sin pensarlo. ¡Ah! Y esta oferta sí incluye el móvil con NFC por lo que tampoco será un problema si quieres pagar desde el móvil.

¡DE OFERTA! Si eres rápido y te lo compras desde el 30 de agosto al 6 de septiembre puedes conseguirlo por solo 154 € usando el cupón GAFF01