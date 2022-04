Xiaomi es con diferencia la marca que más móviles lanza al mercado. Eso, y el bajo margen de ganancia que utilizan, les ha permitido ganarse una posición dominante en la industria. Sin embargo, también se han ganado una gran responsabilidad: mantener actualizados cientos de smartphones diferentes. Hasta ahora, la marca china ha sabido llevar esta responsabilidad muy bien, cumpliendo con el cronograma de actualizaciones (aunque no siempre a tiempo).

Pero si eres usuario de Xiaomi, de seguro ya sabes lo desesperante que es tener que esperar hasta más de un año por una actualización de software. Si no quieres esperar tanto y de paso deseas contribuir a que Xiaomi actualice más rápido sus dispositivos, deberías registrarte en el programa Mi Pilot de MIUI. ¿No tienes ni idea de lo que estamos hablando? No te preocupes, sigue leyendo y entenderás todo esto y más.

¿Qué es Mi Pilot y para qué sirve?

Mi Pilot es el programa de Xiaomi que te permite probar las versiones beta de MIUI y de algunas apps de la marca. Al formar parte de este programa, podrás instalar a tu Xiaomi las actualizaciones beta de MIUI Global antes de que lleguen a todos los usuarios.

Si detectas bugs o fallos, puedes reportarlos para que Xiaomi los corrija. Si tú ni ninguna otra persona inscrita en Mi Pilot reporta problemas, la actualización beta pasa a ser una actualización estable y se envía todos los móviles correspondientes.

Por tanto, el objetivo de Mi Pilot no es otro que ayudar a Xiaomi a pulir y optimizar las actualizaciones de MIUI. Igualmente, sirve para actualizar más rápido tu Xiaomi, aunque debes tener en cuenta que por esta vía actualizarás a una versión en desarrollo que puede tener bugs o errores de sistema.

Cómo unirse a Mi Pilot para ser beta tester de MIUI

¿Cómo puedo convertirme en beta tester de MIUI con Mi Pilot? Muy fácil. Solamente debes unirte al programa siguiendo una serie de pasos. Eso sí, primeramente debes cumplir con los requisitos para ser Mi Pilot:

Contar con un móvil Xiaomi, Redmi o POCO que aún tenga soporte oficial.

Tener 18 años o más.

Saber de Android avanzado (para reparar tu móvil en caso de que algo salga mal).

Tener una cuenta Mi y haber iniciado sesión con ella en tu dispositivo.

Comprender que instalarás una versión beta de MIUI que puede tener bugs.

Si tienes todo lo que hace falta, entonces ya puedes registrarte para ser Mi Pilot pinchando el siguiente enlace:

Apuntarse | Formulario para ser Mi Pilot

Lo primero que debes hacer para llenar el formulario de inscripción en Mi Pilot es aceptar los términos y condiciones. Luego, tendrás que responder unas preguntas que, entre otras cosas, te piden que aceptes que Xiaomi recopilará tu cuenta Mi y número IMEI. También te solicitarán que ingreses el ID de tu cuenta Xiaomi, así como el modelo de teléfono que tienes y la versión de MIUI que usas actualmente.

Una vez que llenes todo el formulario, nada más tienes que esperar a que Xiaomi apruebe o rechace tu solicitud de unirte a Mi Pilot.

¿Cómo saber si soy Mi Pilot?

Xiaomi te debe informar por correo si ya eres parte de Mi Pilot o si no fuiste aceptado en el programa. En caso de que Xiaomi no te haya informado nada, puede entrar en el siguiente enlace para verificar si eres Mi Pilot o no:

Acceder | App de MIUIes para comprobar si estás en Mi Pilot

En la parte superior derecha de esa página, hay una casilla donde debes escribir tu Mi ID y pulsar Enter para averiguar si ya eres un miembro activo del programa Mi Pilot. ¡Eso es todo!