La cuenta en X de POCO para el mercado global ha revelado el precio oficial del POCO C65, su nuevo smartphone de gama baja. Si bien el lanzamiento formal de este móvil está pautado para el próximo 5 de noviembre, la cuenta de POCO no se ha aguntado la ganas de presumir que el POCO C65 será uno de los móviles más baratos de cara al 2024. Concretamente, esto es lo que costará:

Cabe aclarar que estos son los precios de «Early Bird starting» en el mercado global, es decir, los precios con oferta de lanzamiento incluida. Sus precios de venta al público deberían ser un poco más altos. Además, no olvidemos que en Europa los precios son más elevados con respecto a los globales, así que no te emociones tan rápido.

🔈Entry-level entertainment powerhouse is back, with enhanced features at no extra cost🎉

Say hello to our latest creation in the C series #POCOC65! 🎉

Stay tuned for the online launch of #POCOC65 on Nov 5th. pic.twitter.com/M6FW8bete3

— POCO (@POCOGlobal) November 2, 2023