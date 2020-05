La conectividad 5G llegó para quedarse. La nueva red de telecomunicaciones cada día expande más su cobertura alrededor del mundo, y los fabricantes de móviles no quieren quedarse atrás en compatibilidad. Todos los gama alta de la primera mitad de 2020 son compatibles, aunque hay fabricantes como Xiaomi que no se conforman con eso. Esta es la lista completa de todos los Xiaomi con 5G que ya puedes comprar.

Los móviles Xiaomi con 5G que deberías tener

Hacia finales 2019 conocimos que Xiaomi tenía pensado lanzar al menos 10 móviles con 5G durante 2020. Aún no alcanzamos el medio año y esa cifra ya está muy cerca. Xiaomi no ha reservado el 5G para nadie, y aunque la mayoría de sus dispositivos compatibles son gama alta, lo cierto es que también dan espacio para la gama media. ¿Quieres un móvil 5G? Entonces no pierdas esta oportunidad, conócelos y hazte con un Xiaomi 5G ahora mismo.

Xiaomi Mi Mix 3 5G, el primer móvil 5G de la firma china

Presentado en febrero de 2019, el Mi Mix 3 5G tiene el honor de ser el primer móvil Xiaomi con 5G del mercado. En su momento fue uno de los tope de gama de la firma, y a día de hoy sigue siendo un dispositivo muy capaz. Esto lo debe principalmente a su poderoso Snapdragon 855, que se acompaña de 6 GB de RAM para demostrar su valía. Además, tiene doble cámara frontal retráctil, una pasada.

Por alguna razón este móvil fue incomprendido, y no vendió tanto como se esperaba. Quizás se deba a que la red 5G no estaba tan implementada en ese momento, pero hoy la realidad es otra. Actualmente puedes conseguirlo por unos 400 euros en Amazon, un súper precio en toda regla. ¿Un solo detalle? Xiaomi decidió dejarlo en Android 9 con MIUI 10. Este es el resumen de sus características:

Pantalla Super AMOLED de 6,39″ con resolución Full HD+ (2340 x 1080) y HDR.

(2340 x 1080) y HDR. Procesador Qualcomm Snapdragon 855 de 8 núcleos con gráfica Adreno 640.

de 8 núcleos con gráfica Adreno 640. 6 GB de RAM y 64 / 128 GB de almacenamiento.

Doble cámara trasera de 12 MP + 12 MP.

Doble cámara retráctil para selfies de 24 MP + 2 MP.

de 24 MP + 2 MP. Batería de 3800 mAh con carga rápida de 18W.

Y extras como WiFi AC de doble banda, SIM 5G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5, USB-C, NFC, lector de huellas, Gorilla Glass 5 y más…

Xiaomi Mi 9 Pro 5G, el flagship que supo actualizarse y triunfó

El Xiaomi Mi 9 Pro 5G es un dispositivo excelente a día de hoy, y por el precio correcto puede ser una compra fantástica, aunque ya es un poco difícil de conseguir. En su interior lleva un Snapdragon 855+, y está disponible en versiones de 8 y 12 GB de RAM.

Nada más con estas dos cosas, creemos que no hace falta decirte el rendimiento que puedes esperar, ¿no? Además el Mi 9 Pro 5G tiene triple cámara trasera (con un sensor principal de 48 MP), así como un sistema de carga envidiable.

Pantalla Super AMOLED de 6,39″ con resolución Full HD+ (2340 x 1080) y HDR10.

(2340 x 1080) y HDR10. Procesador Qualcomm Snapdragon 855+ de 8 núcleos con gráfica Adreno 640 (700 Mhz).

de 8 núcleos con gráfica Adreno 640 (700 Mhz). 8 / 12 GB de RAM y 128 / 256 / 512 GB de almacenamiento.

Triple cámara trasera de 48 MP + 12 MP + 16 MP.

de 48 MP + 12 MP + 16 MP. Cámara frontal para selfies de 20 MP.

Batería de 4000 mAh con carga rápida de 40W, carga inalámbrica de 30W y carga inalámbrica inversa de 10W.

y carga inalámbrica inversa de 10W. Y extras como WiFi AC de doble banda, dual-SIM 5G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5, USB-C, NFC, puerto infrarrojo, lector de huellas, Gorilla Glass 6 y más…

Xiaomi Mi Mix Alpha, el móvil flexible que no ha llegado, pero está a la venta

El caso de Mi Mix Alpha es, cuanto menos, curioso. Xiaomi lo anunció en septiembre de 2019 como el móvil flexible que revolucionaría el mercado, y de hecho registró muchas patentes gracias a él. Sin embargo, el Mi Mix Alpha todavía no está oficialmente a la venta, y Xiaomi no sabe cuándo lo lanzará.

¿Entonces, cómo lo están vendiendo? Aunque no ha salido al mercado, resulta que Xiaomi entregó 150 unidades en su momento. Precisamente esas son las que están actualmente a la venta, pero a un precio de coleccionista. Difícilmente quieras comprarlo por más de 7500 euros, pero dijimos que eran todos los Xiaomi con 5G que podías comprar. Sus especificaciones son increíbles:

Pantalla Flexible Super AMOLED de 7,92″ con resolución 2250×2088.

Super AMOLED de 7,92″ con resolución 2250×2088. Procesador Qualcomm Snapdragon 855+ de 8 núcleos con gráfica Adreno 640 (700 Mhz).

de 8 núcleos con gráfica Adreno 640 (700 Mhz). 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

Triple cámara de 108 MP + 12 MP + 20 MP.

de 108 MP + 12 MP + 20 MP. Batería de 4050 mAh con carga rápida de 40W .

. Y extras como WiFi AC de doble banda, dual-SIM 5G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5, USB-C, lector de huellas y más…

Redmi K30 5G, el primer móvil “económico” de Xiaomi con 5G

Xiaomi quiso iniciar 2020 por todo lo alto, y lo hizo presentando su primer dispositivo con 5G asequible. El Redmi K30 5G es un móvil Android gama media fantástico en todo en sentido, aunque solo está oficialmente disponible en China. Cuenta con el genial Snapdragon 765G en su interior, así como configuraciones de 6 y 8 GB de RAM.

Con solo esas dos cosas ya se posiciona como una excelente compra, sin embargo queda mucho que decir. El Redmi K30 5G no le envidia nada a los móviles gamers, ya que tiene una pantalla de 120 Hz. Aparte, cuenta con cuádruple cámara trasera y doble cámara frontal. ¿Y el precio? Menos de 250 euros ¡una verdadera locura! Sin duda es uno de los mejores móviles precio/rendimiento del mercado.

Pantalla IPS de 6,67″ con resolución Full HD+ (2400 x 1080), HDR10 y 120 Hz.

(2400 x 1080), HDR10 y 120 Hz. Procesador Qualcomm Snapdragon 765G de 8 núcleos con gráfica Adreno 620.

de 8 núcleos con gráfica Adreno 620. 6 / 8 GB de RAM y 64 / 128 / 256 GB de almacenamiento.

Cuádruple cámara trasera de 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP.

de 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP. Doble cámara frontal para selfies de 20 MP + 2 MP.

para selfies de 20 MP + 2 MP. Batería de 4500 mAh con carga rápida de 30W .

. Y extras como WiFi AC de doble banda, dual-SIM 5G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5.1, USB-C, NFC, puerto infrarrojo, Radio FM, jack de audio de 3,5 mm, lector de huellas, Gorilla Glass 5 y más…

Xiaomi Mi 10, el “pequeño” flagship de 2020 con cámara de 108 MP

Los planes para Xiaomi en 2020 son claros, seguir abriéndose camino en el mercado mundial y quitarse esa imagen de marca “barata”. Por esa misma razón su estrategia está muy bien definida: los Xiaomi costarán lo que corresponde, y las submarcas Redmi y Poco lucharán en precio.

El Xiaomi Mi 10 es un móvil con unas especificaciones alucinantes en todo sentido: procesador Snapdragon 865, conectividad 5G, cuádruple cámara con un sensor principal de 108 MP, pantalla curvada de 90 Hz y más. Sus características ponen en aprietos a cualquier otro gama alta, aunque el precio no acompaña tanto como antes. Actualmente ronda los 740 euros en Amazon. El Xiaomi Mi 10 tiene:

Pantalla Super AMOLED de 6,67″ con resolución Full HD+ (2340 x 1080), HDR10+ y 90 Hz .

(2340 x 1080), HDR10+ y . Procesador Qualcomm Snapdragon 865 de 8 núcleos con gráfica Adreno 650.

de 8 núcleos con gráfica Adreno 650. 8 / 12 GB de RAM y 128 / 256 GB de almacenamiento.

Cuádruple cámara trasera de 108 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP.

de 108 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP. Cámara frontal para selfies de 20 MP.

Batería de 4780 mAh con carga rápida de 30W, carga inalámbrica de 30W y carga inalámbrica inversa de 5W.

y carga inalámbrica inversa de 5W. Y extras como WiFi AX de doble banda, dual-SIM 5G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5.1, USB-C, NFC, puerto infrarrojo, lector de huellas, Gorilla Glass 5 y más…

Xiaomi Mi 10 Pro, el mejor móvil de Xiaomi hasta la fecha

Si el Mi 10 estándar te pareció genial, entonces el Mi 10 Pro te dejará sin palabras. Ambos móviles comparten muchas características, pero la versión Pro trae algunas mejoras. Por ejemplo, este móvil mantiene su cámara principal de 108 MP, pero los otros sensores cambian por unos mejores.

Así, el Mi 10 Pro equipa dos sensores teleobjetivo: uno de 12 MP con zoom óptico 2x, y otro de 8 MP con zoom híbrido 5x. Mientras, el ultra gran angular sube hasta los 20 MP. ¿Una pega? La capacidad de la batería baja a 4500 mAh, pero lo compensa con una carga rápida de 50W. Puedes tenerlo por unos 1000 euros.

Pantalla Super AMOLED de 6,67″ con resolución Full HD+ (2340 x 1080), HDR10+ y 90 Hz .

(2340 x 1080), HDR10+ y . Procesador Qualcomm Snapdragon 865 de 8 núcleos con gráfica Adreno 650.

de 8 núcleos con gráfica Adreno 650. 8 / 12 GB de RAM y 256 / 512 GB de almacenamiento.

Cuádruple cámara trasera de 108 MP + 12 MP + 8 MP + 20 MP.

de 108 MP + 12 MP + 8 MP + 20 MP. Cámara frontal para selfies de 20 MP.

Batería de 4500 mAh con carga rápida de 50W, carga inalámbrica de 30W , y carga inalámbrica inversa de 5W.

, y carga inalámbrica inversa de 5W. Y extras como WiFi AX de doble banda, dual-SIM 5G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5.1, USB-C, NFC, puerto infrarrojo, lector de huellas, Gorilla Glass 5 y más…

Xiaomi Mi 10 Lite 5G, el gama media que querrás tener

El fabricante chino le dio poco más de un mes de descanso al mercado, pero luego presentó la primera versión recortada de sus flagship. Así nació el Mi 10 Lite 5G, un dispositivo que sin tener las mejores prestaciones, es capaz de brillar con luz propia. Comparte procesador con el Redmi K30 5G, y estará a la venta por unos 350 euros.

Pantalla AMOLED de 6,57″ con resolución Full HD+ (2340 x 1080).

(2340 x 1080). Procesador Qualcomm Snapdragon 765G de 8 núcleos con gráfica Adreno 620.

de 8 núcleos con gráfica Adreno 620. 6 / 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento (ampliable).

Cuádruple cámara trasera de 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP.

de 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP. Cámara frontal para selfies de 16 MP.

Batería de 4160 mAh con carga rápida de 20W.

Y extras como WiFi AC de doble banda, dual-SIM 5G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5, USB-C, NFC, jack de audio de 3,5 mm, lector de huellas, Gorilla Glass 5 y más…

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom (Global) / Mi 10 Youth 5G (China), gama media para fotógrafos

La segunda versión recortada de los Mi 10 ya está disponible en China, y es un móvil orientado específicamente a la fotografía. Sus características son muy similares a las del Mi 10 Lite 5G. Sin embargo, el Mi 10 Lite Zoom agrega una lente teleobjetivo con zoom óptico 5x, así como versiones con almacenamiento de 64 y 256 GB. Su precio en China ronda los 410 euros, y este es su resumen:

Pantalla Super AMOLED de 6,57″ con resolución Full HD+ (2400 x 1080) y HDR10+.

(2400 x 1080) y HDR10+. Procesador Qualcomm Snapdragon 765G de 8 núcleos con gráfica Adreno 620.

de 8 núcleos con gráfica Adreno 620. 6 / 8 GB de RAM y 64 / 128 / 256 GB de almacenamiento.

Cuádruple cámara trasera de 48 MP + 8 MP + 8 MP + 2 MP.

de 48 MP + 8 MP + 8 MP + 2 MP. Cámara frontal para selfies de 16 MP.

Batería de 4160 mAh con carga rápida de 22,5W.

Y extras como WiFi AC de doble banda, dual-SIM 5G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5.1, USB-C, NFC, puerto infrarrojo, jack de audio de 3,5 mm, lector de huellas, Gorilla Glass 5 y más…

Poco F2 Pro 5G (Global) / Xiaomi Redmi K30 Pro (China), el verdadero flagship-killer de 2020

2019 nos dejó sin un Poco que destrozase el mercado, pero Xiaomi recapacitó y no piensa hacer lo mismo durante 2020. Luego de muchos rumores, el Redmi K30 Pro hizo una entrada épica al mercado chino, pero unos días después Xiaomi nos sorprendió con que llegaría a España bajo el nombre de Poco F2 Pro 5G.

Sí, Xiaomi quiere volver a romper el molde este año, y lo hará con un móvil que desde ya se gana el apodo del mejor gama alta precio / rendimiento del mercado. La competencia no ofrece nada igual en este momento, ni siquiera Realme que maneja precios muy bajos. ¿Quieres saber lo que trae? Te lo dejamos aquí:

Pantalla AMOLED de 6,67″ con resolución Full HD+ (2400 x 1080) y HDR10+.

(2400 x 1080) y HDR10+. Procesador Qualcomm Snapdragon 865G de 8 núcleos con gráfica Adreno 650.

de 8 núcleos con gráfica Adreno 650. 6 / 8 GB de RAM y 128 / 256 GB de almacenamiento.

Cuádruple cámara trasera de 64 MP + 5 MP + 13 MP + 2 MP.

de 64 MP + 5 MP + 13 MP + 2 MP. Cámara frontal retráctil para selfies de 20 MP.

para selfies de 20 MP. Batería de 4700 mAh con carga rápida de 33W .

. Y extras como WiFi AX de doble banda, dual-SIM 5G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5.1, USB-C, NFC, puerto infrarrojo, jack de audio de 3,5 mm, lector de huellas, Gorilla Glass 5 y más…

Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom, porque siempre se puede pedir más

Junto al Redmi K30 Pro se lanzó una versión orientada a los fotógrafos, el Redmi K30 Pro Zoom. Sus especificaciones son bastante parecidas a las del K30 Pro / Poco F2 Pro, pero hay par de mejoras. Por una parte, la versión de 6 GB de RAM desaparece para dar paso a una de 12 GB, y se añade una modelo de 512 GB de almacenamiento. Y por otro, el segundo sensor de las cámaras traseras cambia a un teleobjetivo de 8 MP con zoom óptico 3x.

Pantalla AMOLED de 6,67″ con resolución Full HD+ (2400 x 1080) y HDR10+.

(2400 x 1080) y HDR10+. Procesador Qualcomm Snapdragon 865G de 8 núcleos con gráfica Adreno 650.

de 8 núcleos con gráfica Adreno 650. 8 / 12 GB de RAM y 128 / 256 / 512 GB de almacenamiento.

Cuádruple cámara trasera de 64 MP + 8 MP + 13 MP + 2 MP.

de 64 MP + 8 MP + 13 MP + 2 MP. Cámara frontal retráctil para selfies de 20 MP.

para selfies de 20 MP. Batería de 4700 mAh con carga rápida de 33W.

Y extras como WiFi AX de doble banda, dual-SIM 5G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5.1, USB-C, NFC, puerto infrarrojo, jack de audio de 3,5 mm, lector de huellas, Gorilla Glass 5 y más…

Xiaomi Redmi K30 5G Extreme, el sucesor del K30 ya está aquí

Ya lo mencionamos, Xiaomi este año viene con todo, y en menos de 6 meses ya le está comiendo el pastel a sus propios modelos. El Redmi K30 5G Extreme (o Racing) es un dispositivo que se parece mucho a su antecesor, tanto, que la única diferencia es su procesador.

El nuevo Android de Xiaomi equipa el Snapdragon 768G, un chip que no es más que un 765G pasado de vueltas (2.8 GHz vs 2.4 Ghz). El Redmi K30 5G Extreme ya está disponible en China, pero todavía no sabemos si lo veremos por estas tierras. Estas son sus especificaciones:

Pantalla IPS de 6,67″ con resolución Full HD+ (2400 x 1080), HDR10 y 120 Hz.

(2400 x 1080), HDR10 y 120 Hz. Procesador Qualcomm Snapdragon 768G de 8 núcleos con gráfica Adreno 620.

de 8 núcleos con gráfica Adreno 620. 6 de RAM y 128 GB de almacenamiento.

Cuádruple cámara trasera de 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP.

de 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP. Doble cámara frontal para selfies de 20 MP + 2 MP.

para selfies de 20 MP + 2 MP. Batería de 4500 mAh con carga rápida de 30W .

. Y extras como WiFi AC de doble banda, dual-SIM 5G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5.1, USB-C, NFC, puerto infrarrojo, Radio FM, jack de audio de 3,5 mm, lector de huellas, Gorilla Glass 5 y más…

Como verás, la lista de móviles Xiaomi con 5G es bastante amplia, ofreciendo un abanico de opciones que se adapta a diferentes bolsillos, y gustos. ¿Ya te decidiste por alguno? Recuerda que también tenemos la lista de móviles Xiaomi con NFC.