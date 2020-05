Xiaomi no actualiza el Mi Mix 5G a MIUI 11 y los usuarios se enfadan

Xiaomi es uno de los mejores fabricantes del mercado, tiene dispositivos exitosos en todas las gamas, gadgets increíbles y productos de una gran calidad a un precio accesible. Pero… no todo es perfecto. Y es que Xiaomi no ha actualizado el Mi Mix 5G a MIUI 11 y sus usuarios están enfadados.

Todo parece indicar que el Mi Mix 5G, el móvil de gama alta de Xiaomi, ha obtenido malos números en ventas. Esto nos hace pensar que el gigante chino se está centrando en otros móviles y no en este increíble teléfono.

¿Por qué el Xiaomi Mi Mix 5G no ha actualizado a MIUI 11?

Es increíble pensar que el Mi Mix 5G todavía funcione con Android 9 y MIUI 10 sabiendo que ya casi todos los móviles del gigante chino ya poseen Android 10 y MIUI 11 y que, además, Xiaomi ya se encuentra trabajando en MIUI 13.

Las ventas del Mi Mix 5G no han sido realmente buenas y, en realidad, no se sabe el porqué de esto. ¿Será quizás por los pocos países que poseen tecnología 5G? O, ¿podría ser que los usuarios prefieren otro móvil? De igual forma, no sería justo que este fuese el motivo por el cual Xiaomi todavía no haya actualizado el Mi Mix 5G a MIUI 11.

Otra cosa preocupante es que Xiaomi haya confirmado el Mi Mix 4 con 5G a sabiendas de lo que está pasando ahora, ¿acaso sería una buena decisión comprar este móvil cuando salga en el mercado? Por el momento habrá que esperar porque Xiaomi no ha hecho ningún comunicado oficial con respeto a este tema.

De hecho, los usuarios inconformes con este problema han iniciado una petición para que el gigante chino actualice el Mi Mix 5G a MIUI 11. Así que si eres uno de ellos, pincha aquí para hacer sentir tu queja en Change.org. Aunque parezca difícil, la esperanza es lo último que se pierde. Así que cuéntanos, ¿qué te ha parecido esto, sigues confiando en Xiaomi? Tu opinión nos importa, háznosla saber en los comentarios.