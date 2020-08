¿Cuánto importa para ti la autonomía de tu móvil? Al igual que para la mayoría de los usuarios, seguramente mucho. Y es que aunque las cámaras, la pantalla y la potencia de un móvil son importantes, el rendimiento de su batería también.

Nada haces comprando un móvil con una cámara profesional a un precio increíble si la batería no le acompaña, ¿cierto? Sin embargo, la autonomía no es solo muchos mAh de capacidad y sistemas de carga ultrarápida, también es algo que depende mucho del software. De hecho, te sorprendería saber cuáles son los 10 móviles con mejor batería de mediados de 2020.

Los móviles con la mejor autonomía del mercado no son necesariamente los de mayor capacidad

Lo primero que te venden los fabricantes al momento de hablarte de batería es la capacidad de esta y su velocidad de carga. Sin embargo, eso dista mucho de ser lo más importante, ya que solo un buen sistema de administración energética es lo que hará que la autonomía sea buena.

La prueba de ello es justo lo que mostraremos en este artículo, un top 10 de los móviles con mejor autonomía del mercado. Curiosamente, ninguno tiene una batería de 6000 mAh como el Realme C15, y aun así mantienen un tiempo de uso excelente.

Para determinar el resultado, nuestros amigos de Android Authority tomaron cada uno de ellos, los cargaron al 100% y midieron cuánto tiempo tardaban en descargarse. Para que la prueba fuese justa, el brillo de la pantalla se ajustó igual para todos, y se sometieron a una aplicación de simulación.

Esta app busca emular todo lo que hace un usuario medio al usar el móvil, como revisar redes sociales, jugar, tomarse fotos y demás. ¿Cómo se presentaron los resultados? En minutos. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues te sorprenderá.

Primer lugar: el Xiaomi Mi 10 Pro es el móvil con mejor autonomía con un tiempo de 450 minutos

Lanzado hacia finales de marzo en España, el Xiaomi Mi 10 Pro aún sigue dando mucho de qué hablar. Desde su lanzamiento siempre se ha mantenido en los puestos de honor del top de móviles de AnTuTu, lo que ya es mucho decir.

El dispositivo de Xiaomi se hace con el primer puesto gracias a su batería de 4500 mAh y al excelente administrador energético de MIUI. Con ello, el Mi 10 Pro alcanza un tiempo de uso de hasta 450 minutos por carga, que equivalente a unas 7 horas y media. Pero no es solo eso, ya que además cuenta con carga rápida de 50W y carga inalámbrica de 30W, además de carga inversa.

Aparte, el Mi 10 Pro es un móvil súper completo, con cuádruple cámara (una de ellas de 108 MP), Snapdragon 865 y hasta 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Asimismo, su pantalla es Super AMOLED, Full HD+, de 90 Hz y con 500 nits de brillo (uno de los mejores registros de la lista).

Segundo lugar: Huawei empata con sus P40 Pro y Pro+ con 370 minutos de autonomía

El resultado de los Huawei es loable, ya que tienen baterías de 4200 mAh, de las más pequeñas de la lista. Gran parte de esta labor hay que agradecérsela a EMUI, una capa de personalización muy bien optimizada, que ya en el P30 Pro nos sorprendió al analizarlo.

Además, los P40 Pro y Pro+ no se quedan cortos en sistema de carga, ya que tienen carga rápida cableada e inalámbrica de 40W, y carga inalámbrica inversa de 27W. Como el Xiaomi, estos Huawei no son mancos, pero hablemos del P40 Pro, por ser el más económico, y el que mayor mérito lleva.

El P40 Pro destrozó el ranking de DxOmark, y hasta el momento de escribir este artículo, es el móvil con mejor cámara del mundo. También tiene un rendimiento increíble, gracias a su Kirin 990 5G, 8 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento (ampliable).

Su pantalla tampoco está nada mal, al ofrecer un panel OLED con resolución Full HD+ y una velocidad de refresco de 90 Hz. Recuerda que no tiene las apps de Google, pero puedes instalar la Play Store fácilmente.

Tercer Lugar: el LG V60 ThinQ 5G se mete en el podio con una autonomía de 340 minutos

El V60 ThinQ 5G cuenta con una batería de 5000 mAh, de las más grandes de toda la comparativa, y también gran responsable de su resultado. Sin embargo, es algo para analizar, porque aunque tiene mayor batería, logra un resultado menor.

Esto demuestra dos cosas: la primera, los mAh no son todo; y la segunda, la optimización del LG no es precisamente la mejor. Aun así, su resultado no es malo, y en la lista hay otros móviles con la misma capacidad y un tiempo de autonomía mucho menor.

El V60 ThinQ 5G cuenta en su interior con un Snapdragon 865, 8 GB de RAM y hasta 256 GB de almacenamiento (ampliable). En cámaras va un poco atrás de la competencia, con tres cámaras traseras (con un sensor principal de 64 MP). Sin embargo, hay algo en lo que sí destaca este móvil, su pantalla.

Tiene un panel P-OLED con resolución Full HD+ que no es la gran cosa, pero es que son dos pantallas. Sí, porque el móvil de LG viene con una funda que agrega una segunda pantalla al conjunto. No es el más genial de todos, pero ese accesorio es un plus fantástico.

Los dispositivos que completan la lista también son excelentes, y el Huawei P40 brilla con luz propia

¿Qué pasa con los puestos del 4 al 10? Que los reuniremos en una lista para que los veas de forma más cómoda. En un análisis general, todos los móviles que completan este top tienen especificaciones excelentes.

Algunos destacan por su relación precio/rendimiento, como el Poco F2 Pro; y otros por su excelente pantalla, como el Galaxy S20 Ultra. Asimismo, incluso se cuelan móviles con procesadores de generaciones anteriores, como el Realme X3 SuperZoom con Snapdragon 855+.

Al Huawei P40 le hacemos mención especial. ¿La razón? Se monta en el quinto puesto de la comparativa con una batería de 3800 mAh. Este es un resultado súper destacable, porque con 330 minutos de autonomía queda muy cerca del 3er y 4to puesto. Esta es la lista final:

¿Te esperabas estos resultados?

Fuente | Android Authority