Cada vez que un gran móvil es presentado, se hace necesario compararlo con sus rivales directos para saber qué tal se comporta frente a ellos. Hace apenas un par de días, Huawei presentó sus nuevos móvil premium con Android, los Huawei P40. Así que ya sabéis lo que toca.

Ayer comparamos a dos de los nuevos modelos de Huawei contra sus equivalentes de Xiaomi y Samsung. Ahora, es el turno al bate de los máximos exponentes de estas tres casas fabricantes para 2020. Haz unas palomitas, ponte cómodo y disfruta de la contienda del Huawei P40 Pro+ vs Samsung Galaxy S20 Ultra vs Xiaomi Mi 10 Pro.

Tabla de especificaciones: Huawei P40 Pro+ vs Samsung Galaxy S20 Ultra vs Xiaomi Mi 10 Pro

Para que una comparativa inicie con buen pie, lo primero es dejar una ficha técnica de cada móvil para que veas y compares de cerca sus especificaciones. Ya luego vendrán nuestras apreciaciones sobre cada apartado técnico, para que determines cuál se adapta mejor a tus necesidades.

Especificaciones Huawei P40 Pro+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Xiaomi Mi 10 Pro

Dimensiones y peso 158,2 x 72,6 x 9 mm, 226 gramos. 166,9 x 76 x 8,8 mm y 222 gramos. 162,6 x 74,8 x 9 mm, 208 gramos. Pantalla 6,58″ con resolución Full HD+ (2640 x 1200), panel OLED, 441 ppi, ratio 19,5:9, frecuencia de actualización de 90Hz, DCI-P3 y HDR10. 6,9″ con resolución Quad HD+ (3200×1440), panel Dynamic AMOLED 2X, 511 ppi, ratio 20:9, frecuencia de actualización de 120Hz y HDR10+ 6,67″ con resolución Full HD+ (2340×1080), panel Super AMOLED, 386 ppi, ratio 19,5:9, frecuencia de actualización de 90 Hz, DCI-P3 y HDR10+. Procesador HiSilicon Kirin 990 5G, con gráfica Mali-G76 MP16. USA: Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650.

Global: Samsung Exynos 990 con gráfica Mali-G77 MP11.

Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650. RAM 8 GB. 12 y 16 GB. 8 y 12 GB. Almacenamiento 256 y 512 GB + NMCard 2. 128, 256 y 512 GB + microSDXC. 256 y 512 GB. Cámara Trasera Quíntuple: 50 MP f/1.9 + 8 MP f/4.4 + 8MP f/2.4 + 40 MP f/1.8 + ToF 3D. Cuádruple: 108 MP f/1.8 + 48 MP f/3.6 + 12 MP f/2.2 + 0.3 MP f/1.0 (ToF 3D) Cuádruple: 108 MP f/1.7 + 8 MP f/2.0 + 12 MP f/2.0 + 20 MP f/2.2. Cámara Frontal 32 MP f/2.2. 40 MP f/2.2. 20 MP f/2.0. Extras USB C, WiFi AX de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS, NFC, Bluetooth 5.1, lector de huellas, protección IP68 y puerto infrarrojo. USB C, WiFi AX de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS, NFC, Bluetooth 5, lector de huellas, certificación IP68 y Radio FM (USA y Canadá). USB C, WiFi AX de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS, NFC, Bluetooth 5.1, lector de huellas y puerto infrarrojo. Batería 4500 mAh con carga rápida de 40W, carga inalámbrica de 40W y carga inalámbrica inversa de 27W. 5000 mAh con carga rápida de 45W, carga inalámbrica de 15W y carga inalámbrica inversa de 9W. 4500 mAh con carga rápida de 50W, carga inalámbrica de 30W y carga inalámbrica inversa de 5W. Sistema Operativo EMUI 10.1 (sin GMS) con Android 10. One UI 2 con Android 10. MIUI 11 con Android 10. Precio 1399€ (8 GB + 512 GB). 1349€ (12 GB + 128 GB). Desde 999€ (8 GB + 256 GB).

Como sus hermanos menores, el diseño del Huawei P40 Pro+ es una obra maestra

En la comparativa de los otros P40, hablamos de que los cánones de diseño de la gama premium de 2020 apuesta por el minimalismo. Los tres móviles de este cara a cara cumplen bastante bien, pero el Huawei logra dar perfectamente en el clavo.

El Huawei P40 Pro+ apuesta por solo dos colores, negro y blanco, en una trasera de cristal que se ve fabulosa. Pero no es solo eso, ya que el módulo de cámaras cuenta con un diseño increíble, en el que las lentes toman gran protagonismo. Mientras, en el frontal, Huawei se atreve con una pantalla curva en todos sus lados, eliminando por completo los marcos. Ni Miguel Ángel haría una escultura así.

En el caso del Galaxy S20 Ultra, Samsung juega muy similar a Huawei, presentado tan solo dos colores, gris oscuro y negro. La trasera también presenta un diseño totalmente liso, así como un módulo de cámaras de forma rectangular. En el S20 Ultra las cámaras no se ven tan sosas como en sus hermanos, pero sigue un poco detrás del Huawei. En el frontal, Samsung se la juega con un panel curvo en los laterales y unos marcos muy pequeños arriba y abajo, excelente.

Por último, el diseño del Xiaomi Mi 10 Pro es el que menos puntos lleva a su favor. No estamos diciendo que sea feo, pero obedece mucho a las reglas de 2019, en especial con la distribución de cámaras. En el caso del frontal, Xiaomi también se decanta por una pantalla curvada en los laterales, aunque con unos marcos un poco más grandes que el Galaxy. Un plus interesante es su cámara para selfies, ubicada en un agujero a mano izquierda, en la pantalla, que pasa perfectamente desapercibido.

En pantalla, el Galaxy S20 Ultra no tiene competencia alguna

No lo decimos nosotros sino DisplayMate, unos verdaderos expertos en pantallas, el Galaxy S20 Ultra es el móvil con la mejor pantalla actualmente. Y ¿cómo no serlo? Si es un panel fabricado expresamente por Samsung para los S20, que aparte rompió 12 records en su análisis.

La pantalla del S20 Ultra tiene una resolución Quad HD+, tasa de refresco de 120 Hz, un brillo máximo de 1348 nits según DisplayMate, y la mejor calibración de color jamás vista. Contra esto, el Huawei y el Xiaomi no tienen mucho que decir, aunque ellos tampoco están mal.

El Xiaomi Mi 10 Pro se la juega con un panel Super AMOLED que está especialmente bien, ya que esta tecnología ha demostrado su valía durante años. Sin embargo, su resolución es Full HD+, y la velocidad es de 90 Hz, lo que lo posiciona inmediatamente por debajo del Galaxy.

Ya en el P40 Pro+, podemos decir que tampoco está mal de pantalla. Su panel OLED lleva la ventaja de ser curvo en sus cuatro lados, pero eso es más un tema de diseño. En lo técnico, Huawei repite las cifras del Xiaomi, con resolución Full HD+ y 90 Hz de velocidad. Tal como sucede con el Mi 10 Pro, el P40 Pro+ cumple bastante bien, pero estos números ya comienzan a saber a gama media-alta.

Tanto Huawei, como Samsung y Xiaomi, otorgan un rendimiento inigualable a sus móviles

Estos tres móviles son los máximos exponentes de sus marcas, así que el rendimiento tiene que ser sobresaliente en todo sentido. Los tres procesadores que puedes encontrar en ellos aseguran esto último, y no dejan duda alguna de que tranquilamente podrás usar estos dispositivos por los próximos 5 años.

El Snapdragon 865 que montan Xiaomi y Samsung ya ha demostrado muchas veces que es todo un campeón. Mientras, el Exynos 990 de la versión global del S20 Ultra tampoco tiene nada que enviarle. Por último, el Kirin 990 5G del Huawei P40 Pro+ acaba de demostrar su potencial, y es más que destacable.

En memoria RAM, el Galaxy S20 se adelanta a sus competidores con sus 16 GB de RAM, aunque también hay una versión “más sencilla”, de 12 GB. Justo esta cifra es la más alta del Xiaomi Mi 10 Pro, que además llega con un modelo de 8 GB. Por su parte, el P40 Pro+ se queda con el número más pequeño de la comparativa, al instalar 8 GB de RAM. No obstante, ya Huawei ha demostrado que sabe exprimir al máximo sus recursos.

En almacenamiento, los tres smartphones tienen una oferta de 256 GB, así como otra de 512 GB, cifras que son excelentes. El único que se atreve con un almacenamiento más pequeño es Samsung, al contar con un S20 Ultra de 128 GB. Los dispositivos de Huawei y Samsung permiten expandir el almacenamiento a través de NMCard 2 y microSD, respectivamente.

Las mejores cámaras de Android, y del mundo, están en estos tres móviles

Así como sucede con el rendimiento, sucede con las cámaras. Los tres smartphones de esta comparativa gozan de unos sensores fotográficos que se jactan de ser los mejores del mundo. Cada móvil es mejor en una u otra cosa, pero los tres te regalarán las mejores fotografías que puedan capturarse en pleno 2020.

El Huawei P40 Pro+ llega con una configuración quíntuple de 50 MP + 8 MP + 8 MP + 40 MP, la mayor cantidad de cámaras de esta comparativa. Su sensor principal de 50 MP quizás parezca pequeño frente a los 108 MP de sus rivales, pero ya Huawei ha demostrado muchas veces que su posprocesado es genial, y la fotografía nocturna ni se diga.

Su segundo sensor es un teleobjetivo capaz de alcanzar un zoom óptico de 10x, lo mismo que sus contrincantes, así que muy bien. No obstante, el P40 Pro+ es el único móvil que equipa un segundo teleobjetivo, solo que esta vez lleva zoom 3x. Pero el gran protagonista de este teléfono es su enorme sensor gran angular de 40 MP, no hay nada que se le compare actualmente. Por último, equipa un sensor ToF 3D.

En el caso del Galaxy S20 Ultra, encontrarás cuatro cámaras en total. Estas están comandadas por un primer sensor de 108 MP que hará que quieras correr a tomar cuanta foto se te cruce por el camino. Pero la cámara más emocionante del Samsung no es esa, sino su teleobjetivo de 48 MP y zoom óptico 10x. ¿Acaso no es el mismo zoom que el Huawei? Sí, pero esa resolución no es fácil de equiparar. Su sensor gran angular es la tercera cámara, y se queda en 12 MP, mientras que la última es un pequeño sensor ToF 3D.

Por último hablamos del Xiaomi Mi 10 Pro, que repite no solo la cantidad de cámaras del Galaxy, sino también su sensor principal. Sí, la cámara más poderosa del Mi 10 Pro es de 108 MP, ese sensor que viajó al espacio a demostrar lo que vale. Como en el Huawei y el Samsung, la segunda cámara del Xiaomi es un teleobjetivo con zoom óptico 10x, pero de 8 MP. Luego llega un sensor especializado en fotos tipo retrato, de 12 MP y zoom óptico 2x. Ya montados en el cuarto sensor, encontrarás un gran angular de 20 MP, que seguro regalará muy buenas tomas.

Como ya mencionamos, sea cual sea tu elección, estamos seguros que estos móviles captarán imágenes alucinantes. En lo que a cámaras frontales respecta, todos ofrecen muy buenas configuraciones, aunque el sensor de 40 MP del Galaxy S20 Ultra destaca por encima de los demás.

Las baterías de estos móviles son geniales, pero los sistemas carga son de otro planeta

Como mencionamos en la comparativa de los hermanos menores de estos móviles “el consumo energético y la autonomía de un móvil son un arte”. Una batería de gran capacidad puede llamar muchísimo la atención, como los 6000 mAh del Galaxy M31, pero más importante que eso es la administración de toda ese energía.

El Huawei P40 Pro+ es el móvil que llega con la batería más pequeña en este duelo, con 4200 mAh. No obstante, Huawei también es el fabricante que mejor sabe lo que mencionamos arriba, así que puede hacer que te sorprendas. Su carga rápida de 40W es una maravila, como su carga inalámbrica de 40W y carga reversa inalámbrica de 27W.

En el caso del Xiaomi Mi 10 Pro, se posiciona un peldaño más arriba en capacidad, con 4500 mAh. Sin embargo, donde realmente brilla es en la carga, al ofrecer una carga rápida de 50W (sí, una locura). Esta se complementa con carga inalámbrica de 30W, así como una sencilla carga reversa inalámbrica de 5W.

Por su parte, el Galaxy S20 Ultra es el que exhibe mayor capacidad, con 5000 mAh. Su carga rápida de 45W navega entre las cifras de sus rivales, mientras que la carga inalámbrica de 15W es la más sencilla. También cuenta con una carga reversa inalámbrica de 9W, nada mal.

¿Cuál móvil es el mejor gama premium de 2020? La respuesta: depende de para qué lo quieras

Con lo geniales que son el rendimiento y las cámaras de estos móviles, definitivamente no podremos dar un veredicto basado en esas cosas. Por consiguiente, nos enfocaremos en dar un resultado orientado a otros usos.

Si deseas un móvil para ver contenido multimedia y jugar, el Galaxy S20 Ultra es perfecto para ti. Su pantalla no tiene competencia alguna, así que no queda más que decir, en especial si es la versión con SD865.

Si lo que deseas es un móvil todo terreno, el P40 Pro+ se lleva la palma. De los tres es el más balanceado en todas sus características, lo que viene a corroborar nuestra decisión. Además, el Huawei es el que mejor diseño tiene, algo que es importantísimo en estos niveles.

Finalmente, si lo tuyo es comprar un móvil con la mejor relación precio/rendimiento, entonces el Mi 10 Pro debe ser la elección. Este móvil ofrece el mejor precio de los tres, al partir en su versión de 8GB + 256 GB con 999 euros. Y no es para nada manco, ya que todas sus especificaciones no le envidian nada a sus rivales.

Con esto llegamos al final de la comparativa y ahora te toca decidir a ti. ¿Cuál de estos tres móviles te gusta más? Para por los comentarios para respondernos.