El catálogo de móviles premium para esta primera mitad de 2020 continúa ampliándose. Huawei presentó sus nuevos P40, y con ello se suma a Samsung, Xiaomi, Oppo y Sony, como otro fabricante que ya lanzó sus buques insignia.

Los nuevos Huawei P40 y P40 Pro son increíbles, pero la competencia no se las pondrá fácil. Por eso, hemos decidido compararlos con sus rivales. Bienvenido a esta doble comparativa, en la que enfrentaremos a los Huawei P40 y P40 vs Xiaomi Mi 10 y Mi 10 Pro vs Samsung Galaxy S20 y S20+

Tabla comparativa: todas las especificaciones de los Huawei P40 y P40 vs Samsung Galaxy S20 y S20+ vs Xiaomi Mi 10 y Mi 10 Pro

Hacer una comparativa doble no es nada sencillo, y como en esta ocasión mezclaremos dos versiones de móviles por marca, las reglas deben ser claras. Comentaremos algunas características globales de todos los móviles. Luego, para ser justos, pondremos cara a cara a móviles equiparables entre sí. Así, el P40 irá contra los Mi 10 y Galaxy S20, mientras que el P40 Pro se batirá contra los Mi 10 Pro y Galaxy S20+.

Dejando esto claro, como siempre que hacemos una comparativa, lo primero es dejarte las fichas técnicas. Con ellas, tú mismo podrás irte haciendo una idea de cuál smartphone es mejor en la gama alta de Android, para luego pasar a nuestro análisis. Aquí van:

Especificaciones Huawei P40

Huawei P40 Pro

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Xiaomi Mi 10 Xiaomi Mi A10 Pro

Dimensiones y peso 148,9 x 71,1 x 8,5 mm, 175 gramos. 158,2 x 72,6 x 9 mm, 203 gramos. 151,7 x 69,1 x 7,9 mm, 163 gramos. 161,9 x 73,7 x 7,8 mm, 186 gramos. 162,6 x 74,8 x 8,96 mm

208 g. 162,6 x 74,8 x 8,96 mm

208 g. Pantalla 6,1″ con resolución Full HD+ (2340×1080), panel OLED, 422 ppi y ratio 19,5:9. 6,58″ con resolución Full HD+ (2640×1200), panel OLED, 441 ppi, ratio 19,5:9, frecuencia de actualización de 90Hz, DCI-P3 y HDR10+. 6,2″ con resolución Quad HD+ (3200×1440), panel Dynamic AMOLED 2X, 563 ppi, ratio 20:9, frecuencia de actualización de 120Hz y HDR10+ 6,7″ con resolución Quad HD+ (3200×1440), panel Dynamic AMOLED 2X, 525 ppi, ratio 20:9, frecuencia de actualización de 120Hz y HDR10+ 6,67″ con resolución Full HD+ (2340×1080), panel Super AMOLED, 386 ppi, ratio 19,5:9, frecuencia de actualización de 90 Hz, DCI-P3 y HDR10+. 6,67″ con resolución Full HD+ (2340×1080), panel Super AMOLED, 386 ppi, ratio 19,5:9, frecuencia de actualización de 90 Hz, DCI-P3 y HDR10+. Procesador HiSilicon Kirin 990 5G con gráfica Mali-G76 MP16. HiSilicon Kirin 990 5G con gráfica Mali-G76 MP16. Global: Samsung Exynos 990 con gráfica Mali-G77 MP11. USA: Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650. Global: Samsung Exynos 990 con gráfica Mali-G77 MP11. USA: Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650. Qualcomm Snapdragon 865. Con gráfica Adreno 650. Qualcomm Snapdragon 865. Con gráfica Adreno 650. RAM 8 GB. 8 GB. 5G: 12 GB.

4G: 8 GB. 5G: 12 GB.

4G: 8 GB. 8 o 12 GB. 8 o 12 GB. Almacenamiento 128 GB, ampliable mediante NMCard 2. 256 GB, ampliable mediante NMCard 2. 128 GB, ampliable mediante microSD. 128 / 256 / 512 GB, ampliable mediante microSD. 128 o 256 GB. 256 o 512 GB. Cámara Trasera Triple: teleobjetivo de 8 MP f/2.4 con zoom óptico 3x, PDAF y

OIS + Ultra Vision Wide de 50 MP f/1.9 y PDAF +

Ultra gran angular de 16 MP f/2.2. Cuádruple: Ultra gran angular de 40 MP f/1.8 y PDFA + Ultra Vision Wide de 50 MP f/1.9 y PDAF + teleobjetivo de 12 MP f/3.4 con zoom óptico 5x, PDFA y OIS + sensor ToF de profundidad. Triple: 12 MP f/1.8 con Dual Pixel PDAF y OIS + teleobjetivo de 64 MP f/2.0 con zoom óptico 3x, PDAF y OIS + ultra gran angular de 12 MP f/2.2. Cuádruple: 12 MP f/1.8 con Dual Pixel PDAF y OIS + teleobjetivo de 64 MP f/2.0 con zoom óptico 3x, PDAF y OIS + ultra gran angular de 12 MP f/2.2 + sensor ToF 3D de 0.3 MP. Cuádruple: 108 MP f/1.7 con PDAF y OIS + ultra gran angular de 13 MP f/2.4 + sensor macro de 2 MP f/2.4 + sensor de profundidad de 2 MP f/2.4. Cuádruple: 108 MP f/1.7 con PDAF y OIS + teleobjetivo de 8 MP f/2.0 con zoom óptico 10x, PDAF y OIS + sensor de retrato de 12 MP f/2.0 con zoom óptico 2x y Dual Pixel PDAF + ultra gran angular de 20 MP f/2.2. Cámara Frontal 32 MP f/2.2 + sensor infrarrojo de profundidad. 32 MP f/2.2 + sensor infrarrojo de profundidad. 10 MP f/2.2. 10 MP f/2.2. 20 MP f/2.0. 20 MP f/2.0. Conectividad y extras

USB C, WiFi AX de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS, NFC, Bluetooth 5.1, lector de huellas y puerto infrarrojo. USB C, WiFi AX de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS, NFC, Bluetooth 5.1, lector de huellas, protección IP68 y puerto infrarrojo. USB C, WiFi AX de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS, NFC, Bluetooth 5.0, lector de huellas, protección IP68 y radio FM. USB C, WiFi AX de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS, NFC, Bluetooth 5.0, lector de huellas, protección IP68 y radio FM. USB C, WiFi AX de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS, NFC, Bluetooth 5.1, lector de huellas y puerto infrarrojo. USB C, WiFi AX de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS, NFC, Bluetooth 5.1, lector de huellas y puerto infrarrojo. Batería 3800 mAh con carga rápida de 22,5W. 4200 mAh con carga rápida de 40W, carga rápida inalámbrica de 27W y carga inversa inalámbrica de 27W. 4000 mAh con carga rápida de 25W, carga rápida inalámbrica de 15W y carga inversa inalámbrica de 9W. 4500 mAh con carga rápida de 25W, carga rápida inalámbrica de 15W y carga inversa inalámbrica de 9W. 4780 mAh con carga rápida de 30W, carga rápida inalámbrica de 30W y carga inversa inalámbrica de 5W. 4500 mAh con carga rápida de 50W, carga rápida inalámbrica de 30W y carga inversa inalámbrica de 5W. Sistema Operativo EMUI 10.1 (sin GMS) con Android 10. EMUI 10.1 (sin GMS) con Android 10. One UI 2 con Android 10. One UI 2 con Android 10. MIUI 11 con Android 10. MIUI 11con Android 10. Precio 799€ 1099€ 899€ 1099€ 526€ 658€

El diseño de la gama premium de 2020 apuesta a lo básico, y a los bordes casi inexistentes

Si hay algo en lo que estos seis móviles Android se parecen, es en diseño. 2020 parece que será el momento de volver a lo básico en la gama alta. Los colores sólidos y de tonos pasteles predominan, en detrimento de los llamativos móviles de años anteriores. Para 2020 la jugada es lo estrictamente necesario, una trasera de diseño liso, los módulos de cámaras, y frontales de marcos muy pequeños donde la pantalla sea protagonista absoluta.

En el duelo del Huawei P40, Xiaomi Mi 10 y Samsung Galaxy S20, la trasera es muy parecida en todos, pero la medalla se la lleva Huawei. Su módulo de cámaras es especialmente llamativo, mientras que el del S20 es un poco soso, y la distribución lineal del Mi 10 obedece al canon de 2019. Sin embargo, el mejor frontal se lo entregamos al Xiaomi. Su pantalla curva permite que los marcos sean básicamente inexistentes, y ese único agujero lateral en pantalla nos parece mucho más sutil que en los otros dos.

Moviéndonos a la batalla del P40 Pro, Mi 10 Pro y Galaxy S20+, la cosa cambia un poco. Nuevamente la trasera se la regalamos al Huawei, y por la misma razón, pero además le damos el premio a mejor frontal. No nos gusta mucho ese agujero tan grande en pantalla para las dos cámaras, pero la pantalla curva en los cuatros laterales del P40 Pro nos parece una pasada absoluta. Con este móvil, Huawei le dice adiós absoluto a los marcos.

Las pantallas son increíbles en todos estos móviles, pero Samsung tiene la última palabra

Como es de esperar para este tipo de móviles Android, la pantalla que equipan siempre deben ser las mejores de su clase. Para 2020, el mínimo aceptable es la resolución Full HD+. Algunos se atreven a más, pero ya eso vamos a ampliarlo.

Quitando la curvatura de pantalla, que obedece más a algo de diseño, y centrándonos en lo meramente técnico, Samsung es el ganador absoluto de esta sección. Los Galaxy S20 y S20+ equipan paneles Dynamic AMOLED 2X, lo mejor de Samsung. Pero más allá de eso, lo que hace increíble a estos móviles es que su pantalla llega con resolución Quad HD+, además de una frecuencia de actualización de 120 Hz. Una delicia visual en todo sentido.

Por el lado de los Mi 10 y Mi 10 Pro, Xiaomi apuesta por pantallas Super AMOLED, algo que no está nada mal, sin embargo la resolución se queda en Full HD+, y la velocidad en 90 Hz. Estas no son malas cifras en absoluto, y pueden ser hasta beneficiosas en el rendimiento final de juegos y apps exigentes, pero están por debajo de las de Samsung.

En el caso de Huawei hay un particular, ambos móviles equipan paneles OLED con resolución Full HD+, pero tienen una diferencia. Mientras que el P40 Pro repite la fórmula de 90 Hz de Xiaomi, el P40 estándar se queda en los clásicos 60 Hz de frecuencia. El modelo Pro cumple, pero el normal ofrece números de móviles mucho más económicos.

Rendimiento para regalar en todos estos móviles premium, imposible dar un campeón

En uso diario, el rendimiento de estos seis móviles será increíblemente alto, y no habrá aplicación o juego alguno que se les resista. El Snapdragon 865 que llevan los Xiaomi y los Samsung ya ha demostrado muchas veces que es todo un campeón, así que de él no hay nada que decir.

En el caso del Exynos 990 que equipa la versión global de los Galaxy S20 y S20+, más de lo mismo. Es un chip increíble por donde se vea, aunque queda un poco detrás del SD865. Mientras, el Kirin 990 5G de los P40 y P40+ también ofrecerá un rendimiento sobresaliente, aun cuando es una evolución del Kirin 990 original. A falta de que AnTuTu actualice su ranking para marzo, no podemos dar un ganador.

En cuestión de memoria RAM, Xiaomi y Samsung toman la delantera ofreciendo cada uno versiones de 12 GB de RAM en sus móviles. Por su parte, los P40 y P40 Pro se quedan con versiones únicas de 8 GB de RAM, menos que sus competidores. No obstante, Huawei ya demostró con sus P30 que es capaz de exprimir al máximo cada recurso de sus móviles, y seguro ni notes la diferencia.

En almacenamiento, los seis smartphones de esta comparativa van realmente bien. En la oferta podrás encontrar capacidades que van desde los 128 GB, hasta 512 GB, dependiendo del modelo y el fabricante. Los dispositivos de Huawei y Samsung permiten expandir el almacenamiento a través de NMCard 2 y microSD, respectivamente.

La conectividad 5G se apodera de la gama alta este 2020

Por todo lo que hemos visto hasta ahora, si un móvil premium quiere hacerse un hueco en el mercado, es necesario que cuente con red 5G. Todos los fabricantes hasta el momento han decidido incluir esta tecnología en sus dispositivos. Y ¿cómo no hacerlo? Si hacia allá apunta la evolución natural de las comunicaciones móviles.

Estos seis dispositivos son parte de la crema y nata de sus marcas, y del ecosistema Android, por lo que están obligados a ofrecer las mejores tecnologías. Aun así, Samsung decide tomar un riesgo extra con sus Galaxy S20, pues ofrece una variante 4G para sus tres versiones (S20, S20y S20 Ultra).

Las cámaras son gigantes y cada vez mejores, aunque cada móvil brilla por un particular

Por fin llegas al gran apartado de esta comparativa, el que justifica absolutamente todo, las cámaras. Entre estos seis móviles, dar un veredicto a favor de uno solo es muy complicado, ya que cada uno goza de su propia belleza.

El Huawei P40 ofrece una configuración triple de cámaras trasera, específicamente de 50 MP + 8 MP + 16 MP. Mientras, el Galaxy S20 de Samsung repite en cantidad, pero con sensores de 12 MP + 64 MP + 12 MP. Y por su lado, el Xiaomi Mi 10 destaca con una cámara cuádruple de 108 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP. ¿Cuál es mejor opción? Depende de lo que busques.

Si quieres tener el sensor fotográfico de más megapíxeles, el Xiaomi es tu elección. Su sensor 108 MP es el mismo que llevó a lo más alto de DxOmark al Mi Note 10 Pro, así que no hace falta decir más. Por otro lado, si eres fanático de la fotografía con aumento, entonces el sensor teleobjetivo de 64 MP y zoom óptico 3x del Galaxy S20 te caerán como anillo al dedo. Además, este móvil ya probó su capacidad con este vídeo. El Huawei P40 también es increíble, y su posprocesado de imagen, además de su sensor RYYB, son de otro planeta, pero en lo estrictamente técnico queda un poco atrás.

En el caso de los otros tres modelos, el P40 Pro parte con una configuración cuádruple de 50 MP + 12 MP + 40 MP + ToF 3D. El Galaxy S20+, por su parte equipa cámaras de 12 MP + 64 MP + 12 MP + ToF 3D. Por último, el Xiaomi Mi 10 Pro también repite con cuatro cámaras, pero sus sensores son de 108 MP + 8 MP + 12 MP + 20 MP.

En este caso, el dispositivo de Xiaomi se alza una vez más como ganador, en el papel. Pero no lo hace únicamente por el sensor principal de 108 MP, sino porque su teleobjetivo es capaz de ofrecer un zoom óptico de hasta 10x. No obstante, el Huawei y el Samsung no es que sean mancos, porque el primero ofrece un gran angular de 40 MP, y el segundo un teleobjetivo de 64 MP, aunque con zoom 3x.

En todo caso, sea cual sea tu elección, estamos seguros que estos móviles serán capaces de captar imágenes alucinantes. Así como las cámaras traseras son fantásticas, las cámaras frontales son excelentes. Todos los móviles llevan configuraciones muy buenas, pero los 32 MP de los P40 y P40 Pro dejan inmóviles a sus contrincantes.

Huawei, Samsung y Xiaomi ofrecen sus mejores cartas en batería y energía

El ámbito del consumo energético y la autonomía de un móvil son un arte. Si bien existen algunas cifras que dan una idea de lo que se puede esperar de cada móvil, en el uso diario es cuando se mide realmente la valía de estos.

Una prueba muy clara de esto es el caso de Huawei, que con su P30 demostró que no hace falta tener una batería enorme para conseguir una autonomía destacable. El P40 equipa una batería de 3800 mAh con carga rápida de 22,5W, esto parece poco, pero si Huawei logra administrar bien la energía, seguro que será más que suficiente. Mientras, el P40 Pro hace lo propio con 4200 mAh, carga rápida de 40W, carga inalámbrica de 27W y reversa inalámbrica de 27W.

El Galaxy S20 juega con 4000 mAh, carga rápida de 25W, inalámbrica de 15W y reversa inalámbrica de 9W, nada mal para el más pequeño de Samsung. Por su parte, el Galaxy S20 tiene en su haber una batería de 4500 mAh, pero las mismas especificaciones de carga que su hermano menor.

Por último están los Xiaomi, que en el Mi 10 instala una enorme batería de 4780 mAh, carga rápida de 30W, inalámbrica de 30W, y reversa inalámbrica de 5W. Y en el caso del Mi 10 Pro, la batería se reduce a 4500 mAh, pero la carga rápida sube a 50W, mientras que las otras dos repiten.

Y a todas estas, ¿cuáles son los mejores móviles de esta doble comparativa?

Finalmente llegamos a la pregunta incómoda. Como podrás haberte dado cuenta, llevamos todo el artículo diciendo que los seis móviles son fabulosos, y esto es una realidad. Sea cual sea que decidas comprar, te ofrecerá un rendimiento superlativo, y no tendrás que cambiar de móvil por al menos 3 años.

No obstante, las comparativas están para dar a conocer el mejor, ¿no? En ese caso, para la primera batalla nos decantamos por el Galaxy S20. ¿La razón? Su oferta de cámaras es quizás la más balanceada, y ya nos demostró toda su valía, algo que P40 o el Mi 10 no han hecho. Además, su pantalla es mucho mejor, un grandísimo punto a favor.

En el caso de la segunda contienda, definitivamente nos quedaríamos con el Xiaomi Mi 10 Pro. No solo cuenta con una configuración de cámaras increíbles (aunque los otros también), sino que además es mucho más económico que el P40 Pro o el Galaxy S20+.

Hemos llegado al final de la comparativa, y hemos dado veredicto. Ahora es tu turno de decirnos ¿cuál de estos seis móviles se gusta más? Te damos la oportunidad de elegir dos también, para que no digas que hicimos trampa, pero solo si pasas por los comentarios.