Lejos quedó la época en la que los móviles solo permitían jugar al tetris. Actualmente, los smartphones son dispositivos tan potentes como una consola portátil, por lo que puedes jugar a una gran variedad de juegos en ellos. Incluso, puedes jugar a enormes juegos de mundo abierto en los que te puedes pasar cientos de horas explorando los entornos, siguiendo una historia, completando misiones o solo paseando de un lado a otro.

Y es que si hay algo por lo cual los juegos de mundo abierto brillan es la libertad que ofrecen al jugador de hacer lo que sea cuando sea. Además, el formato mundo abierto se adapta perfectamente a casi cualquier género de videojuego: shooter, RPG, aventura, etc. Así que cuando hablamos de juegos de mundo abierto, hay opciones para todos los gustos y colores. Esa variedad no se pierde en Android que, hoy en día, es una de las plataformas con más juegos de este tipo.

¿No nos crees? A continuación encontrarás una selección con los 15 mejores juegos de mundo abierto para Android. Primero verás los mejores gratuitos y luego los mejores de pago.

Los mejores juegos de mundo abierto gratuitos para Android

¿Quieres disfrutar de juegos de mundo abierto sin pagar nada? Enseguida te presentamos los mejores disponibles actualmente para Android. Eso sí, si te enganchas con uno de ellos, de seguro te atrapará con sus micropagos o suscripción y a la larga te saldrá más caro que un juego de pago.

Pokémon GO, ¿qué mejor mundo abierto que el mundo real?

Pokémon GO fue el juego que popularizó el uso de la Realidad Aumentada en los juegos para móviles y, al día de hoy, sigue siendo el mejor en su tipo. En esencia, Pokémon GO es el típico juego de rol de la saga principal, pero aquí no hay un mundo ficticio que explorar, sino que debes explorar con tu móvil el mundo real para capturar Pokémon, ir a gimnasios, eventos, misiones, etc. Es decir, tendrás que salir a la calle con tu móvil para jugar a este juego.

Gracias al uso de la Realidad Aumentada, podrás ver a los Pokémon en el mundo real a través de tu móvil. Por ello, es una de las experiencias de mundo abierto más originales y divertidas que encontrarás en móviles y en cualquier plataforma en general. Además, Pokémon GO es gratis (tiene micropagos opcionales), así que no tienes excusas para no probarlo.

Genshin Impact, un hermoso JRPG con calidad de consolas

Los que critican a los juegos para móviles por no tener la calidad gráfica y la gran cantidad de contenido que tienen los juegos de consolas y PC han tenido que retractarse con la llegada de Genshin Impact a Android. Este juego te ofrece miles de cosas para hacer (puzzles, misiones, desafíos, recolectar recursos, mejorar tus personajes, cocinar, etc.) en un mundo abierto enorme y absolutamente hermoso. Estéticamente, es un clon de Zelda: Breath of the Wild, pero en jugabilidad es diferente.

Tiene muchos aspectos de los JRPG, aunque en realidad es un juego chino y no japonés. Su sistema de combate es como el de Pokémon (por aquello de saber qué elementos hacen daño a qué enemigos), pero su acción es en tiempo real. En Genshin Impact tendrás 4 personajes iniciales gratis que puedes cambiar en plena acción para combinar sus ataques elementales y hacer combos increíbles. Puedes usar más personajes, pero tendrás que desbloquearlos pasando por caja (a través de un sistema gacha o de tragaperras).

Lo bueno de Genshin Impact es que es un juego gratuito que puedes disfrutar por muchas horas sin pagar nada.

ARK: Survival Evolved, sobrevive en el hostil mundo de los dinosaurios

Tras ganarse con justicia el cariño de los jugadores de PC, ARK Survival Evolved llegó a Android para maravillar a los usuarios de esta plataforma. El juego se trata de sobrevivir en un mundo abierto plagado de criaturas prehistóricas, es decir, dinosaurios de todo tipo. ¿Cómo se puede sobrevivir ante tal amenaza? Pues ARK Survival Evolved te permite hacer muchas cosas: buscar recursos, construir armas y herramientas, fabricar un refugio, cazar e incluso domar dinosaurios para tu propio beneficio.

Además, puedes jugar online con tus amigos para formar tribus y enfrentarte así a las bestias más indomables. El juego es gratuito, pero tiene una suscripción de pago que te otorga el doble de experiencia y la posibilidad de jugar en los mejores servidores. En otras palabras, no es necesario pagar para disfrutar del mundo jurásico de ARK Survival Evolved en Android.

Oceanhorn, la alternativa a Zelda para Android que andabas buscando

Mucho menos conocido que los anteriores, Oceanhorn es un juego de rol, aventura y acción que se desarrolla en varias islas (cada una de ellas es un pequeño mundo abierto). Tiene bastante similitudes con The Legend of Zelda, y no solo en cuanto a estética como Genshin Impact, sino por su jugabilidad principalmente. Ofrece muchos puzzles, minijuegos y tareas para hacer, así como una historia para disfrutar.

Como dato curioso, la banda sonora de Oceanhorn fue compuesta por Nobuo Uematsu, la misma persona que hizo la música para varios juegos de Final Fantasy (incluido Final Fantasy VII).

MadOut2 BigCityOnline, lo más parecido a GTA Online para Android

MadOut2 BigCityOnline es un juego al más puro estilo de Grand Theft Auto donde puedes pelear, disparar y robar coches en su mundo abierto enorme de 10 km cuadrados. Además, tiene un modo multijugador online de hasta 100 personas para juntarte con tus amigos o con desconocidos y hacer locuras como en el GTA Online de GTA V.

Algo bastante interesante de este juego es la gran variedad de opciones de personalización para los coches que ofrece. En este sentido, se parece más a un juego de carreras.

Old School RuneScape, este clásico MMORPG no podía faltar

RuneScape es uno de los MMORPG más populares de la historia. En su versión “Old School” vuelve a sus raíces de 2007 para ofrecerte una experiencia clásica de rol online en un mundo abierto de fantasía con muchas misiones que hacer, items que recoger, equipos que vestir y mucho más… Además, el juego se actualiza constantemente con nuevo contenido votado por los fans. También tiene una economía bastante compleja que te encantará.

Casi todo el contenido de Old School RuneScape es gratis. De hecho, puedes descargar el juego sin cargo alguno. Sin embargo, existe una suscripción que te permite ampliar el mundo abierto, obtener más habilidades, desbloquear más misiones y recibir 400 espacios extras en el banco.

Gangster Vegas: World of Crime, conviértete en un mafioso y vive una vida de crímenes

Se podría decir que Gangster Vegas: World of Crime es el verdadero heredero de los GTA en el territorio de móviles. Y es que este es uno de los primeros juegos de mundo abierto que se crearon para móviles. Sus controles son muy cómodos, su mundo abierto está muy pulido y tiene un gran nivel de detalles para los estándares que se manejan en móviles.

Al igual que en GTA, en Gangster Vegas: World of Crime eres un delincuente que va de aquí para allá robando coches, disparando a gente y completando misiones con fines dudosos. También hay varios minijuegos que puedes hacer como los del casino, carreras de vehículos, matar zombies, etc. Si eres fanático de los GTA, deberías probar este juego ya mismo.

Sky: Niños de la Luz, una propuesta diferente, atractiva y relajante

Si te gustan los juegos del estilo de Journey o Flower de PS3/PS4, Sky: Niños de la Luz te encantará ya que está hecho por los mismos creadores (Thatgamecompany). Es un juego de mundo abierto, pero a diferencia de lo que se acostumbra en este género, aquí no hay disparos, robos o acción RPG. Lo que ofrece este juego son 7 grandes zonas para explorar con un montón de rarezas que debes hallar y misterios que debes resolver.

El juego tiene un gran componente social, ya que te permite encontrarte con otros jugadores para compartir experiencias y explorar. Además, tiene un diseño de arte y una banda sonora preciosa, así como una jugabilidad apacible, por lo que jugarlo es una experiencia muy relajante.

Estos son los mejores juegos de mundo abierto de pago para Android (dos son gratis con Play Pass)

Como sabemos que del lado de los free-to-play no siempre está lo mejor, también hemos preparado una lista con los mejores juegos de mundo abierto para Android que son de pago. La desventaja de estos es que no puedes probarlos antes de pagar por ellos, por lo que si no te gustan debes quedártelos sí o sí.

Lo bueno, por otro lado, es que los juegos de pago que aquí te presentamos tienen mucha calidad y han sido alabados por los jugadores de PC y consolas. Además, los últimos de esta lista los puedes jugar gratis si estás suscrito a Google Play Pass.

Saga Grand Theft Auto (5 juegos), los reyes e inventores del género

Una lista de juegos de mundo abierto no es tal sin un juego de Rockstar Games. No solo porque esta empresa fue la que inventó los mundos abiertos en los videojuegos, sino también porque sus juegos siguen siendo los mejores exponentes del género. Y cuando decimos sus juegos, por supuesto nos referimos principalmente a los de la saga Grand Theft Auto que en Android hay disponible solo cinco: San Andreas, Vice City, GTA III, Liberty City Stories y Chinatown Wars.

Todos estos juegos son de pago, ya que no tienen anuncios, micropagos o tiendas in-game. Algo lógico al ser juegos de consolas adaptados a móviles. ¿De qué van estos juegos? Pues básicamente consisten en que eres un pandillero y te dejan suelto en una gran ciudad para que hagas lo que quieras (robar coches, matar a gente inocente, etc.). Sin embargo, también ofrecen una historia, misiones secundarias y minijuegos que puedes realizar cuando desees para una experiencia más amena.

Si solo tuvieras que jugar a uno de estos 5 juegos, debes saber que con diferencia Vice City y San Andreas son los mejores. Y si te gustan estos juegos, también deberías probar Bully (otro juego de Rockstar Games disponible para Android) que es como los GTA, pero en lugar de ser un pandillero eres un estudiante bravucón.

Minecraft, un mundo abierto que tú mismo construyes

Minecraft es un juego que revolucionó el género. Es extremadamente sencillo tanto en jugabilidad como en gráficos, por lo que puede divertir a cualquier persona sin importar la edad. Pero lo que hace a Minecraft uno de los mejores juegos de mundo abierto es que no hay tareas predefinidas para hacer y que su mundo lo puedes modificar a tu antojo. Y es que lo divertido de Minecraft es jugar con amigos para construir su propia ciudad a partir de bloques.

Eso sí, construir en Minecraft no es una tarea sencilla porque tienes que buscar tú mismo los recursos para hacerlo, lo cual requiere trabajo. Hasta aquí sería el modo creativo de Minecraft, pues el juego también tiene un modo supervivencia en el que no tendrás mucho tiempo para crear. En el modo supervivencia deberás matar a criaturas y arreglártelas como puedas para sobrevivir en un mundo abierto hostil.

Y si quieres más modos, puedes jugar al Minecraft Earth que es la versión con Realidad Aumentada y gratuita de este juego.

Baldur’s Gate: Enhanced Edition, un RPG de la vieja guardia

El clásico juego de rol Baldur’s Gate también está disponible para Android. Concretamente, puedes descargar en tu móvil una versión adaptada del Baldur’s Gate lanzado a principios de los 2000 con todos los DLC incluidos. En este juego podrás explorar a tu gusto un enorme mapa mientras disfrutas de la compleja e interesante historia que te propone.

Es un juego de estilo Calabozos y Dragones en toda su esencia para que entiendas un poco de qué va. Lastimosamente, Baldur’s Gate Enhanced Edition es de pago, tiene micropagos (para comprar voces) y su interfaz no resulta cómoda en dispositivos con pantalla de menos de 7″. Así que, si quieres probarlo, te recomendamos que lo hagas en una tablet.

Don’t Starve, un juego indie de supervivencia muy chulo

A Don’t Starve también podríamos considerarlo un juego de mundo abierto con tintes de roguelike por la libertad de acción en su gran mapa que ofrece al jugador. En este juego tu misión es sobrevivir en un mundo misterioso en el que has sido abandonado y tratar de escapar. Para ello, deberás investigar, explorar las zonas y encontrar recursos para fabricar objetos y estructuras que te permitan sobrevivir.

El juego tiene un estilo visual exquisito y cuenta con una expansión o spin-off con temática de naufragio (Shipwrecked) que también está muy bien. Eso sí, ambos juegos son de pago, pero no incluyen ni anuncios ni micropagos.

Terraria, un Minecraft en 2D y con más cosas para hacer

Si te gusta Minecraft, pero ya estás cansado de jugarlo, deberías probar Terraria. Se trata de un juego en 2D donde tienes total libertad de explorar su mundo abierto para recolectar recursos, construir estructuras, fabricar cosas y hasta luchar con jefes. Tiene un modo online para jugar de forma cooperativa hasta con 7 amigos, soporta mandos y puedes adaptar el tamaño de sus botones táctiles a la pantalla de tu móvil.

En resumen, es un juego muy completo que te dará muchas horas de juego y que por ello deberías darle una oportunidad.

Portal Knights, una gran aventura en la que creas a tu propio héroe

Portal Knights es otro excelente RPG que se une a esta lista. Este juego ofrece muchas islas para explorar, las cuales son generadas al azar al estilo de Minecraft. De hecho, también tiene un modo creativo en donde puedes fabricar tu propio castillo o estructura que tu mente imagine. Como cualquier otro RPG, Portal Knights tiene un sistema de progresión por niveles, ofrece muchos objetos y armas para recolectar y tiene batallas con jefes épicos.

También cuenta con un modo multijugador para que 4 amigos jueguen en una misma partida. En cuanto al modelo de negocio, Portal Knights es un juego de pago sin micropagos ni anuncios. Eso sí, puedes jugarlo gratis si tienes Google Play Pass.

Crashlands, otro juego de supervivencia muy interesante

Crashlands es otro juego de mundo abierto muy entretenido que tiene muchos toques de RPG. El juego se trata de que tu personaje se encuentra varado en un planeta y debe recuperar las cosas que prometió entregar, lo cual no será nada sencillo. Para ello, tendrás que hacer muchas cosas: fabricar objetos (hay 500 ítems distintos que puedes crear), construir una base, domesticar criaturas y mucho más…

Si bien Crashlands es un juego de pago, puedes jugarlo gratis si tienes Google Play Pass.

Hasta aquí esta lista de los mejores juegos de mundo abierto para Android. Es cierto que algunos de los que vimos no son 100% juegos del género, pero tienen zonas muy grandes para explorar que nos dan esa sensación de amplitud y libertad. En fin, coméntanos cuál de estos juegos de mundo abierto para Android es tu favorito y, si quieres añadir otro, eres libre de hacerlo.