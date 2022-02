Cuando se trata de juegos NFT, existen múltiples tipos. Algunos juegos NFT o Play to Earn como Thetan Arena son muy fáciles de jugar y otros como Mir4, el MMORPG de los NFT son un poco más complejos. De cualquier forma, el concepto básico de los juegos Play to Earn es que te permiten ganar dinero, pero ¿cómo puedes saber en cuál juego es seguro invertir tu dinero?

Antes de explicarte lo que debes considerar para invertir en un juego NFT, queremos que tengas claro lo que son este tipo de juegos. Los juegos NFT o también conocidos como juegos Play to Earn son aquellos que tienen ciertos elementos en la blockchain. Entonces, los elementos de los juegos que están en la blockchain son NFTs que puedes vender y obtener criptomonedas por ellos.

De cualquier forma, aquí te explicamos mejor qué son los NFT y por qué hay plantas NFT en Plant vs Undead, aunque así como hay plantas NFT en Plant vs Undead, hay múltiples tipos de elementos NFTs en otros juegos. Toma en cuenta que en este tipo de juegos, los NFTs pueden ser apariencias, armas, mascotas, coches, etc. Asimismo, si tienes la duda, aquí te explicamos cómo funcionan los juegos Play to Earn o juegos NFT.

Debes tener en cuenta que en la mayoría de juegos NFT debes invertir cierta cantidad de dinero para comenzar a jugarlos. Entonces, ¿qué pasa si inviertes tu dinero en un juego en el que no puedes recuperar tu inversión? Por preguntas como la anterior es que es importante que conozcas bien el juego Play to Earn en el que vas a invertir tu dinero y es por eso que aquí te explicaremos qué debes saber sobre un juego NFT antes de invertir en él.

¿El juego NFT te permite ganar tokens o NFTs?

Como hemos dicho anteriormente, existen múltiples tipos de juegos NFT. De hecho, algunos juegos Play to Earn te permiten ganar Bitcoin, otros como Plant vs Undead o Axie Infinity te permiten ganar dinero con sus propias criptomonedas y otros directamente te permiten ganar NFTs.

En este sentido, es importante que conozcas qué tipo de activos digitales te permite ganar el juego NFT en el que quieres invertir tu dinero. Además, debes considerar si tú prefieres ganar dinero con una criptomoneda determinada o vendiendo los NFTs que ganes en el juego.

¿Cuánto dinero debes invertir para comenzar en un juego NFT?

Algunos juegos NFT te permiten jugarlos sin invertir dinero. Por ejemplo, Thetan Arena tiene un modo de juego sin inversión e incluso Axie Infinity tiene una versión gratuita. Sin embargo, los juegos NFT en los que no debes invertir dinero no son una buena opción si lo que quieres es ganar dinero.

Ahora, los montos de inversión de un juego NFT a otro varían bastante. Entonces, debes considerar comenzar en un juego NFT si el monto de inversión es acorde al capital que tienes disponible. En este sentido, te recomendamos que solo inviertas en un juego NFT el dinero que estás dispuesto a perder. Recuerda que en las inversiones no hay ningún tipo de seguridad.

¿Cómo es la economía del juego NFT y cuánto dinero puedes generar en él?

Los juegos NFT no se escapan de las estafas. De hecho, existen múltiples desarrolladores que crean juegos scam que solo quieren que inviertas en ellos y después desaparecen con tu dinero, así que debes tener cuidado.

Entonces, es importante que conozcas si la economía del juego es estable o si fluctúa constantemente. Saber lo anterior te ayudará a determinar si invertir en el juego es «seguro» o si es una inversión de alto riesgo. De cualquier forma, debes considerar que la economía de las criptomonedas suele ser bastante volátil. Sin embargo, si el precio de la criptomoneda de un juego NFT fluctúa mucho más que otras criptos, ya tienes una señal de alarma.

También debes saber que existen algunos juegos como Plant vs Undead o CryptoMines que parecían tener economías increíbles, pero al final se desplomaron. El problema de Plant vs Undead y CryptoMines es que llegaron a un punto en el que sus jugadores podían ganar tanto dinero que cuando quisieron equilibrar sus ganancias, los precios de sus respectivas criptomonedas cayeron.

Igualmente, debes saber que si un juego NFT te promete tener ganancias extremadamente altas y en poco tiempo, lo más probable es que no sea cierto. En este sentido, debes considerar que si las ganancias de un juego parecen demasiado buenas para ser ciertas, entonces no lo son. Recuerda, no es recomendable que inviertas tu dinero en juegos Play to Earn que parecen tener ganancias demasiado elevadas.

¿Es fácil retirar las criptomonedas del juego NFT en el que quieres invertir tu dinero?

A pesar de que la mayoría de juegos Play to Earn usan la blockchain de Ethereum, en ocasiones cambiar la criptomoneda de cada juego por ETH u otra moneda puede ser un proceso complicado. Además, en ocasiones ocurre que las transacciones para cambiar criptomonedas tarda porque la blockchain está colapsada.

Entonces, para que te evites problemas después de invertir en un juego NFT, lo mejor es que conozcas en cuál blockchain se basa este. Incluso, es importante que conozcas si después de invertir tu dinero en este tipo de juegos puedes retirarlo. Toma en cuenta que ha habido quejas sobre algunos juegos NFTs porque después de invertir, sus jugadores no pudieron retirar su dinero.

De cualquier forma, si el juego no es scam, normalmente los desarrolladores de los juegos NFT especifican en sus White Papers las limitantes que tienen dichos juegos para que retires tu dinero y en cuánto tiempo puedes hacerlo. Tranquilo, más adelante te explicaremos lo que son los White Papers.

Lee el White Paper del juego NFT en el que quieres invertir tu dinero

El White Paper de un juego NFT es un documento en el que los desarrolladores del mismo explican cuál es el objetivo del juego, cuáles son sus problemas, cómo planean resolverlos y cuáles son las reglas del juego. Además, en el White Paper los desarrolladores también agregan una descripción detallada del juego.

El White Paper cumple una función similar a la de un contrato. Entonces, si inviertes dinero en un juego Play to Earn sin leer el White Paper y tienes algún problema que está especificado en el White Paper, básicamente no tiene sentido que hagas ningún reclamo.

¿Cuánto tiempo tiene de haber sido lanzado el juego NFT en el que quieres invertir tu dinero?

Generalmente, los estafadores hacen pasar a sus «proyectos» como juegos NFT nuevos para poder aprovecharse de las personas. Lo ideal en este caso es que inviertas en juegos que ya están consolidados. Sin embargo, como generalmente la inversión en los juegos Play to Earn que están consolidados es mayor, es posible que te plantees invertir en un juego NFT nuevo.

Si vas a invertir en un juego NFT que fue lanzado recientemente, lo mejor es que no inviertas más dinero del que estás dispuesto a perder y que conozcas quiénes son sus desarrolladores. Recuerda que los desarrolladores de juegos NFT son empresas bastante conocidas.

Invierte en un juego NFT que te resulte entretenido

Este punto parece básico. Sin embargo, no tiene sentido que inviertas dinero en un juego solo para ganar dinero porque como no te parece entretenido te terminarás aburriendo de él. En este sentido, lo ideal es que comiences en un juego NFT que te resulte atractivo por sus gráficos, su historia o por su género. Recuerda que existen múltiples juegos NFT y asimismo, múltiples géneros de juegos NFT.

Es posible que la lista con todo lo que debes considerar antes de invertir en un juego NFT te parezca larga. Sin embargo, sí es importante que conozcas todo lo que hoy te explicamos antes de comenzar en un juego Play to Earn. Ahora, si quieres una recomendación, estos son los mejores juegos NFT para que ganes dinero, aunque igualmente debes poner en práctica con ellos lo que te enseñamos aquí.