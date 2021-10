No es un secreto que desde hace un tiempo la economía de Plant vs Undead ha estado inestable por los cambios que los desarrolladores han hecho constantemente en el juego. Sin embargo esta vez el precio del PVU ha llegado a precios mínimos que están preocupando a los usuarios de este juego. ¿Será este el fin de Plant vs Undead?

Antes de explicarte lo que ha sucedido con el precio del PVU es importante que conozcas cómo funcionan los juegos NFT porque la mayoría funcionan de forma similar. De hecho Plant vs Undead y la mayoría de juegos NFT se basan en la red de Binance para tener comisiones bajas.

Sin embargo con el lanzamiento de la Factory Chain, la red del modo PvP de Plant vs Undead los desarrolladores de este juego dejarán de preocuparse por las comisiones de la red de Binance.

¿Por qué ha bajado el precio del PVU?

El precio del PVU ha pasado de 26 dólares que ha sido su máximo histórico a 0,70 dólares que es el precio que ha alcanzado en los últimos días. La causa de la caída del precio del PVU se debe a que los desarrolladores del juego prácticamente han sacrificado este token para poder sacar su propia red, la Factory Chain.

Los desarrolladores de Plant vs Undead han vendido millones de PVU durante más de un mes para financiar la Factory Chain y pagar todos los gastos del juego. De hecho los desarrolladores del juego publicaban frecuentemente en el Discord de Plant vs Undead la cantidad de PVU que vendían.

¿Será el final de Plant vs Undead o subirá el precio del PVU?

La verdad no podemos decir si este será el final de Plant vs Undead. Sin embargo creemos que existen posibilidades de que el precio del PVU vuelva a subir. Claro, aunque el precio del PVU suba no significa que llegará a 20 dólares de nuevo pero sí es probable que oscile entre los 3 y 5 dólares.

Igualmente, es posible que algunas medidas de los desarrolladores de Plant vs Undead ocasionen que el precio del PVU supere los 5 dólares. De cualquier forma es difícil predecir a qué precios llegará el PVU porque con las criptomonedas nunca hay nada seguro. Además, el precio del PVU también dependerá del uso que le den a este token después de la salida del Farm 3.0 en Plant vs Undead.