Cómo será el modo PvP de Plant vs Undead

El modo PvP de Plant vs Undead ya tiene fecha de salida para su versión beta y algunas novedades que seguramente no esperabas. De hecho el modo PvP de este juego llegará más pronto de lo que te imaginas y es por eso que deberías conocer cómo será este modo de juego.

A pesar de que se esperaba que el modo PvP de Plant vs Undead llegara con el Farm 3.0, los desarrolladores han confirmado que la versión beta del PvP saldrá el 27 de octubre del 2021. Además, a partir del 20 de octubre comenzarán a clonar las plantas del modo Farm al modo PvP. Eso sí, solo clonarán las plantas que estén en tu inventario, no clonarán las semillas ni las plantas que tengas en venta.

Así será el modo PvP de Plant vs Undead

Como el PvP está tan cerca de ser lanzado, es importante que uses de la forma correcta los invernaderos en Plant vs Undead y que uses la mejor herramienta para conocer el clima, de esta forma podrás obtener más LE con tus plantas NFT. Recuerda que mientras más LE tengas en este juego podrás comprar más plantas NFT para que sean clonadas al modo PvP a partir del 20 de octubre.

Antes de entrar en una batalla podrás ver las plantas y los árboles que tienes, además podrás organizarlos en distintas posiciones según la estrategia que tengas. Por otro lado, también podrás organizar tus plantas en distintos grupos para las batallas.

Es importante que tengas en cuenta que la versión beta del modo PvP de Plant vs Undead solo estará disponible para una cantidad limitada de jugadores. Si eres seleccionado para jugar la beta del PvP de este juego puedes obtener plantas NFT cuando ganes batallas. Lo ideal será que gestiones tus LE en Plant vs Undead con la mejor plantilla de Excel para que compres más plantas NFT en este juego.

¿Cómo serán las batallas en el modo PvP de Plant vs Undead?

Ahora entre las cosas que se pueden observar en las imágenes del modo PvP se puede notar que este modo al parecer no será una lucha directa con otros jugadores, sino que ganará el que mejor se defienda de los no muertos. De hecho mientras estás luchando contra los no muertos podrás ver cómo se está defendiendo el otro jugador de las oleadas de los no muertos.

Mientras estás en una batalla tendrás disponibles los botones para ver cómo va la lucha de tu oponente y ver las habilidades de tus plantas. Además, en la pantalla de las batallas también podrás ver cuánta vida tienes, cuánta vida les queda a los no muertos y cuántos tokens has acumulado en la batalla.

Ten en cuenta que las plantas NFT tendrán una vida útil en el modo PvP de Plant vs Undead que irá disminuyendo a medida que ganes batallas. En otras palabras, después de cierta cantidad de batallas tu planta NFT morirá.

Además, se espera que la versión beta del PvP de Plant vs Undead tenga algunos errores. Sin embargo los desarrolladores insisten en que formules reclamos cuando tengas problemas con el PvP.