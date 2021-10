Para saber si debes usar o no un invernadero en alguna de tus plantas NFT de Plant vs Undead tienes que predecir cómo será el clima al día siguiente de ponerlo. Recuerda que los invernaderos comienzan a funcionar un día después de ponerlo. Además, predecir el clima y los eventos climáticos que pueden afectar tu planta NFT puede ser complicado y para ello existen calculadoras y herramientas que te facilitarán el trabajo.

A pesar de que en términos generales el modo Farm de Plant vs Undead es muy fácil de jugar, es posible que te surjan dudas sobre algunas de sus funciones. Algunas de las preguntas más comunes sobre este juego son por qué hay que comprar plantas NFT en él y cómo se usa un invernadero en Plant vs Undead.

De cualquier forma, si ya sabes cómo se usan los invernaderos pero no sabes predecir el clima del juego es necesario que uses una calculadora para ello. De hecho hoy te enseñaremos una herramienta que te ayudará a determinar si deberías o no usar un invernadero.

La mejor calculadora para saber si usar o no invernadero en Plant vs Undead

Sí, hoy te enseñaremos la mejor calculadora para saber si debes usar o no un invernadero en Plant vs Undead. Si embargo, primero tienes que saber que los invernaderos se les ponen a las plantas NFT del juego. Recuerda que los girasoles Madre o Retoños no son afectados por el clima.

También es importante que sepas que algunos eventos climáticos afectan más a unos tipos de plantas que a otros y algunos climas pueden hacer que ciertas plantas produzcan más LE de lo normal. Entonces, si usas un invernadero cuando el clima puede ser favorable para una planta harás que produzca menos LE y si usas un invernadero durante un clima que puede ser adverso protegerás tu planta.

La mejor herramienta para determinar si debes o no usar un invernadero en Plant vs Undead es PVU Extra Tools. Con PVU Extra Tools podrás ver qué evento climático hizo el día anterior, el día actual y qué probabilidades hay de que el clima del día siguiente sea beneficioso para tu planta.

PVU Extra Tools te muestra toda la información en un cuadro y en él puedes ver los 9 tipos de plantas que existen en Plant vs Undead. Además en el cuadro de PVU Extra Tools puedes ver un porcentaje que indica la probabilidad de que el clima del día siguiente sea positivo o negativo para cada tipo de planta.

Saber si debes usar o no un invernadero en Plant vs Undead te ayudará a optimizar la producción de LE de tus plantas y por ende tus ganancias en el juego. Igualmente puedes seguir los trucos para ser el mejor granjero en Plant vs Undead y así ganar todavía más LE.