Las pulseras de actividad han avanzado muchísimo desde sus primeros diseños y hoy en día brindan un gran cantidad de información a sus usuarios. Aunque siendo sinceros, no todos necesitamos esa abundancia de datos para ser saludables y para muchos usuarios, el uso de estos dispositivos termina siendo contraproducente con el tiempo.

Es lógico que haya quienes desean comprar una pulsera de actividad por moda, por querer encontrar motivación a ejercitarse y para poder ver sus logros de forma cuantificable, pero permítenos demostrarte cómo esto puede no ser exactamente como lo imaginas. He aquí nuestras 7 razones para ahorrarte la compra de una pulsera de actividad.

Las pulseras de actividad no son para todo el mundo

Antes de empezar con nuestros argumentos de porque no necesitas una pulsera de actividad, permítenos aclarar un tema muy importante y es que no todos somos los candidatos perfectos para tener una pulsera de actividad. Con esto no queremos decir que las mismas sean un riesgo directo, sino que pueden traer ciertos problemas.

Si tu meta es simplemente ser más saludable y hacer ejercicio más seguido, no necesitas de una pequeña pantalla en tu muñeca que te esté arrojando un montón de números todo el tiempo. Ahora, si lo que estás buscando es un estilo de vida que se centre únicamente en la cultura fitness, puede que les des un mayor uso. Sin embargo, hay que tener cuidado de no llevar esto demasiado lejos.

Puedes ejercitarte igual de bien sin usar una pulsera de actividad

Sabemos que esto sonara loco para algunos mega aficionados de estos dispositivos, pero la verdad es que si quieres hacer ejercicio lo único que necesitas es levantarte y moverte. Es así de sencillo, no necesitas esa banda de goma pegada a tu antebrazo para poder disfrutar de una buena caminata cuando tu cuerpo se sienta listo para hacerlo.

No necesitas llevar una cuenta extremadamente precisa de todas las calorías que consumes y quemas para tener un buen estado físico, de igual forma muchas veces las mediciones que realizan estos gadgets no son las más precisas, a veces no están ni cerca de la realidad. Así que mejor disminuye tu consumo de comida chatarra por tu cuenta y empezaras a ver resultados con el tiempo.

Los precios pueden llegar a ser muy elevados

El precio regular de las pulseras de actividad más compradas es de aproximadamente 200 euros, existiendo modelos económicos de dudosa calidad que cuestan menos de 40 euros y por supuesto los de marcas más reconocidas que pueden llegar a costar hasta 400 euros. Todo este dinero por un dispositivo el cual probablemente no sea para ti.

Entonces, si no estás seguro de qué es lo que realmente quieres, mejor ve a por el método tradicional y ejercítate a tu ritmo. Con ese simple consejo fácilmente te hemos ahorrado 100 euros y la verdad es que antes de comprar un producto de mala calidad por un precio económico o gastar dinero en algo que probablemente no te traiga demasiados beneficiosos, es mejor buscar una salida más simple.

Tu móvil es tan bueno como muchas pulseras de actividad

Así es, puedes conseguir las mismas funciones que incorpora una pulsera de actividad en la tienda de aplicaciones de tu móvil y la mejor parte es que muchas de estas aplicaciones fitness para Android son gratis o terminan siendo muchísimo más económicas que una pulsera de actividad. Te invitamos a que lo intentes, busca un medidor de pasos o un evaluador de la calidad de sueño en la Play Store y te aseguramos que encontraras muy buenas ofertas.

Así contarás con los mismos datos que te proporcionan esos accesorios en un dispositivo que ya tienes, sin tener que usar esas pulseras que, siendo sinceros, no le hacen ningún favor a tu atuendo. Sin importar el diseño en el que vengan, es relevante aclarar que la gran mayoría de las pulseras de actividad no son accesorios elegantes.

Mejor escoge un smartwatch

Si de todos modos estás decidido a conseguir un wearable de ese estilo, por moda, por funcionalidad o porque simplemente te apetece, te recomendamos que inviertas un poco más y mejor te hagas con un smartwatch. La gran mayoría de los relojes inteligentes cuentan con modos de ejercicio también y además te ofrecen otras aplicaciones de utilidad.

Opciones como la posibilidad de contestar llamadas que lleguen a tu móvil desde el reloj, ver el clima, leer notificaciones, reproducir música, etc. Son muchísimos los usos que le puedes dar a un smartwatch y, en términos de estética, existen una gran cantidad de modelos de relojes inteligentes que hacen de la elegancia una prioridad, para que puedas disfrutar de la versatilidad de tu dispositivo, incluso si estás usando un atuendo formal.

Sus mediciones no son las mejores

Por supuesto, esto depende mucho del precio y la calidad del dispositivo que hayas decidido comprar, pero aun así, múltiples estudios han demostrado que las mediciones de las pulseras son más un aproximado que una verdadera medición. Existen incluso versiones con publicidad engañosa que ofrecen herramientas que de verdad no poseen como medidores de la presión arterial y de los niveles de oxígeno en sangre.

Hay que recordar siempre que hay que individualizar la salud, las mismas recomendaciones, en términos de salud, que son buenas para una persona, no necesariamente serán buenas para todas las demás. Y este es un gran problema con las mediciones y recomendaciones de las pulseras porque pueden llevar a que realices demasiado ejercicio o no el suficiente.

Es por eso que te recomendamos escuchar lo que tu cuerpo te dice antes de lo que te dice un indicador que no es completamente fiable. No fuerces tu cuerpo más allá de lo que puede solo porque es lo que tu pulsera te recomienda. Incluso si los datos fueran precisos, pueden ser fácilmente malinterpretados si la persona no conoce el significado médico de los números que se le muestran.

Ejercitarse es más que correr, es una terapia para la mente

Al hacer actividad física, nuestro cerebro libera hormonas y genera reacciones químicas que por lo general nos suben el ánimo y nos permiten drenar estrés. Sin embargo, el tener que cumplir una meta específica fijada por un dispositivo que no te conoce en un ámbito biopsicosocial, se agrega demasiada tensión al ejercicio.

Ya no se trata solo de salir a correr, disfrutar el clima, y hacer una actividad recreativa que además es saludable, sino que ahora todo es sobre alcanzar la meta de 10 mil pasos, o de quemar tantas calorías, o de mantenerte en cierta frecuencia cardiaca. Muchos usuarios han dado su testimonio y dicen que después de cierto tiempo se vuelve como una obsesión de cumplir las metas impuestas de manera generalizada, lo que se genera mucha ansiedad.

De por sí, empezar a entrenar puede ser un gran reto para muchas personas, entonces si agregamos un gadget que vive recordándote constantemente las metas que no has cumplido, en vez de generar motivación, lo que hace es tener un efecto contrario. Existen usuarios que incluso afirman que si sentían que no podrían alcanzar los 10 mil pasos del día, simplemente se rendían y no se ejercitaban en lo absoluto.

No necesitas todos esos datos en tu día a día

Algo que pasa en muchas ocasiones es que la persona se desconecta de su cuerpo debido a las mediciones que le da la pulsera. Por ejemplo, puede que despiertes un día y sientas que tuviste un sueño satisfactorio, te sientes pleno y descansado, pero tu pulsera de actividad te dice lo contrario, es allí cuando empiezas a dudar de tu propio cuerpo.

Dejas de escuchar lo que tu cuerpo te pide y desarrollas una necesidad enfermiza de tener todos estos datos a la mano para poder ejercitarte y la verdad es que la gran mayoría de usuarios no comprendemos que significan precisamente esas cifras. Solo nos guiamos por lo que el gadget nos dice que está bien, y como ya lo mencionamos antes, no todos los cuerpos se benefician de las mismas prácticas y la salud es algo individualizado.

Piensa mejor en lo que tu cuerpo necesita

Recuerda que estos dispositivos no toman en cuenta todas las necesidades de tu cuerpo, tu situación, tu condición mental, tu metabolismo, y por este simple hecho, no son una fuente fiable de recomendaciones. Además, no necesitas números para saber que estás mejorando tu condición física, con la suficiente constancia, responsabilidad y tiempo empezaras a ver los resultados de tu entrenamiento.

La gente saludable ha existido desde mucho antes de que existieran las pulseras de actividad y probablemente tú mismo lo hayas experimentado, así que anímate a realizar ejercicio sin depender de un medidor.

De igual forma, entrevistas han demostrado que después de 6 meses, el 87% de los usuarios abandona su pulsera de actividad y más del 93% no la usa todos los días. Esperamos haberte ayudado a tener una perspectiva un poco más amplia en cuanto a las pulseras de actividad y su utilidad, si conoces alguna otra razón por la cual el uso de estas no es tan beneficioso, déjala en los comentarios.