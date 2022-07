Uno de los mejores exponentes en términos de calidad-precio en wearables es Amazfit. Esta empresa de Zepp Health ofrece excelentes smartwatches que no solo llevan un recuento de tus latidos cardiacos, oxigenación sanguínea, entre otras cosas, sino que también te permiten responder una llamada directamente por el reloj.

Esta opción suena muy interesante y es una de las principales razones por la cual muchos usuarios se ven atraídos por estos relojes. Es por eso que el día de hoy te vamos a compartir los 5 mejores smartwatches Amazfit que te permiten responder llamadas, así no te decepcionarás si llegas a comprar por accidente un dispositivo que no tenga esta opción.

Los 5 mejores relojes Amazfit que te permiten responder llamadas

La marca Amazfit es la favorita de muchos usuarios, debido a que proporciona relojes de muy buena calidad, resistentes, versátiles y con una amplia gama de modos de deporte. La opción de responder llamadas no está incluida en muchos smartwatches de esta marca para poder mantenerlos a un precio accesible.

Pero no te preocupes porque hemos preparado una lista de los 5 mejores relojes Amazfit que incorporan la opción de responder llamadas sin tener que usar el móvil.

Amazfit Nexo: una excelente combinación de estilo y resistencia

Los smartwatches enfrentan un reto muy evidente y es su durabilidad. Al estar tan expuestos, es muy probable que sufran algún daño. El Amazfit Nexo hace un gran trabajo en este frente gracias a su pantalla AMOLED 2.5D de 1,39 pulgadas y a su estructura de cerámica de circonio cicrocristalino pulido.

Este reloj resiste agua, golpes, rayones y a la vez te brinda una imagen bastante clara, incluso en el exterior cuando es de día. Aparte de esto, el Amazfit Nexo posee un módulo eSIM integrado que te permite asociar una tarjeta SIM virtual al gadget, es decir, que no dependerás de tu teléfono.

Si no deseas comprar otro número telefónico, también puedes utilizar su conexión Bluetooth 4.2 + BLE para responder llamadas utilizando el micrófono y los parlantes del Amazfit Nexo.

Amazfit Verge: el ideal para viajes largos

El Amazfit Verge posee una particularidad bastante envidiable por otros modelos y es la duración de su batería. En este tipo de gadgets siempre está presente el problema de la duración de la batería, pero el Amazfit Verge te ofrece hasta 5 días de duración con un uso intensivo.

Aparte de ser ideal para viajes largos, también posee su propio parlante y micrófono, y una conexión Bluetooth 4.0 + BLE para que puedas sincronizarlo con tu móvil y contestar las llamadas desde el reloj. Aparte de esto, te ofrece 12 modos de ejercicio y excelentes sensores ópticos de nueva generación que te evalúan constantemente sin consumir mucha energía.

Amazfit GTS 2: calidad a un muy buen precio

Los modelos GTS se caracterizan por dos cosas, son económicos y son muy elegantes y el Amazfit GTS 2 no es la excepción a esas reglas. Este smartwatch te ofrece un diseño muy similar al del Apple Watch, gracias a su pantalla AMOLED de 1,35 pulgadas de forma rectangular.

Sin embargo, esta pantalla tiene más píxeles por pulgada que un Apple Watch lo cual ofrece una imagen viva de colores brillante y con bastante resistencia gracias a su Gorilla Glass 3.

Este modelo también cuenta con conexión Bluetooth 5.0, micrófono y altavoces para que puedas sincronizarlo con tu teléfono y poder recibir llamadas directamente desde el reloj. Habla sin problemas y disfruta del sistema operativo mejorado que brinda una experiencia fluida en comparación con su modelo anterior, el Amazfit GTS, una opción aún más económica de esta misma línea.

Amazfit GTR 2: siempre activo en todo lugar

A pesar de que esta no es una nueva incorporación, el Amazfit GTR 2 lleva a otro nivel el modo Always on mostrándote datos importantes en todo momento como tu frecuencia cardiaca, tu saturación de oxígeno, la hora y fecha, etc. Este modelo incluye sensores de alta calidad y una pantalla AMOLED circular de 454 x 454 píxeles.

Al igual que los modelos anteriores, el Amazfit GTR 2 es bastante resistente al calor, la humedad e incluso soporta la inmersión en 50 metros de agua. A su vez, cuenta con conexión Bluetooth 5.0 + BLE, y además posee sus propios altavoces y micrófonos para que puedas contestar directamente las llamadas que llegan a tu móvil.

Amazfit GTR 3 Pro: el más potente y completo de la lista

Por último, pero no menos relevante, tenemos el Amazfit GTR 3 Pro, un reloj con una pantalla bastante grande diseñado para la vida activa. Este reloj ofrece una gran mejora en términos de fluidez, sensibilidad, conexión e incluso batería, en comparación con modelos anteriores.

Por supuesto, no es un smartwatch de gama alta. Sin embargo, ofrece un gran desempeñó por su precio. Su pantalla consta de un panel AMOLED de 1,45 pulgadas y 480 x 480 píxeles de resolución, combina esto con una opción de brillo ajustable automático y obtienes una gran cantidad de colores brillantes e imágenes nítidas en todo momento.

La opción de Bluetooth, por supuesto, está incluida junto con unos potentes altavoces y un micrófono, para que puedas responder tus llamadas. Lastimosamente, no cuenta con eSIM por lo que tendrás que estar cerca de tu móvil para esto. Recuerda ponerte tu Amazfit GTR 3 cuando vayas a hacer deporte, así puedes gozar de los 150 modos de deporte que incluye.

¿Cómo configurar mi reloj Amazfit para responder llamadas?

Ahora que ya conoces los 5 mejores relojes Amazfit que te permiten responder llamadas, vamos a repasar cómo configurar tu reloj con tu móvil. La opción para poder responder llamadas solo la podremos obtener si llevamos a cabo los siguientes pasos:

Debes entrar en Google Play en tu móvil y descargar la aplicación de Zepp .

. Una vez instalada, créate una cuenta e ingresa en el apartado de Perfil .

. Aquí presiona en Agregar dispositivo y agrega tu modelo de smartwatch.

y agrega tu modelo de smartwatch. Una vez sincronizados tu móvil y tu reloj, presiona en el nombre del smartwatch y dirígete a Ajustes adicionales .

. Por último, escoge la opción de Teléfono y habilita la casilla de Llamar mediante el reloj.

Esperamos que esta guía te haya ayudado a saber un poco más sobre la amplia gama de wearables que Amazfit ofrece para ti. Si conoces algún otro smartwatch de esta marca que no mencionamos aquí, déjalo en los comentarios.