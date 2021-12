¿Quieres un smartwatch con características similares a las del Apple Watch o a las del Galaxy Watch 4, pero que no se salga de tu presupuesto de 150 €? Hace unos meses, te hubiésemos dicho que es imposible y que tienes que gastar más para tener un reloj inteligente de esa calidad.

Igualmente, si nos hubieses pedido que te recomendáramos un smartwatch de gama alta que la batería le dure semanas o al menos más de 2 días, nuestra respuesta habría sido la misma: es imposible. Pero con el reciente lanzamiento de los Amazfit GTR 3, GTR 3 Pro y GTS 3 la historia ha cambiado.

Ya tenemos en el mercado relojes a precios asequibles, con características brutales y muchísima autonomía gracias a esta nueva familia de smartwatches de Amazfit. Nosotros hemos probado el Amazfit GTR 3 y es una locura. Estamos muy contentos con él y enseguida te contamos por qué.

Review del Amazfit GTR 3: un reloj con muchas funciones y gran autonomía

El Amazfit GTR 3 es un reloj inteligente circular que viene a ser el sucesor del Amazift GTR 2. En comparación a este, tiene un diseño mucho más refinado y bonito. También llega con un precio menor porque pierde algunas características que se quedan en su versión Pro. Eso sí, ofrece todo lo esencial que necesitas en un smartwatch, sin duplicar las aplicaciones de tu móvil.

Todas las especificaciones del Amazfit GTR 3

Características Amazfit GTR 3 Dimensiones y peso 45,8 x 45,8 x 10,8 mm. 32 gramos (sin correa). Correa 155 – 218 mm con ancho de 22 mm. Fabricada con silicona. Pantalla 1,39″ con panel AMOLED circular, resolución de 454 x 454 píxeles, 326 ppi y vidrio templado anti-huellas. Batería 450 mAh con autonomía de 21 días bajo un uso típico y 35 días en modo ahorro. Con carga magnética. Sensores BioTracker 3.0 PPG, SpO2, acelerómetro, giroscopio, geomagnético, presión barométrica y luz ambiental. Navegación GPS, GLONASS, Galileo, BDS y QZSS. Conectividad Bluetooth 5.1 BLE. Resistencia al agua 5 ATM. Extras Es compatible con Alexa, incluye micrófono y un motor de vibración lineal. Aplicación y compatibilidad Zepp. Android 7.0, iOS 12 o posteriores. Sistema operativo Zepp OS (RTOS).

Ten en cuenta que por 50 € más puedes conseguir el Amazfit GTR 3 Pro que es igual a este en diseño y funciones, pero además incluye WiFi, almacenamiento interno para guardar música, una pantalla ligeramente más grande de 1,45 pulgadas y altavoz para recibir llamadas. Sin embargo, la duración de su batería es 12 días más corta.

Si no son imprescindibles para ti las mejoras del modelo Pro y priorizas la autonomía ante todo, el Amazfit GTR 3 te encantará. Vamos a conocerlo más a fondo.

El diseño ergonómico del Amazfit GTR 3 es una delicia

A simple vista, el Amazfit GTR 3 no tiene un diseño que llame la atención y eso está muy bien. Su tamaño compacto y cuerpo ligero (32 gramos sin correa) hace que sea muy cómodo de llevar tanto para hacer deporte como para el día a día. Una vez que lo ves de cerca con la pantalla encendida, luce espectacular por sus colores vivos y su alto contraste.

Monta una pantalla táctil AMOLED de 1,39 pulgadas, protegida por un vidrio templado que no se mancha con las huellas. Nos gustó mucho lo sensible que es a los toques y deslizamientos, pues permite que la experiencia de usar el reloj sea intuitiva y placentera.

Su brillo también es otro de sus puntos altos: alcanza los 1000 nits según Amazfit, lo cual no podemos confirmar, pero sí que se ve bastante bien bajo el sol. No tendrás dificultades para ver la información que muestra el reloj a plena luz del día. En parte, esto también se debe a su altísima densidad de píxeles (326 ppi) que permite que todo su contenido se vea nítido y con muchos detalles.

Detalles de diseño del Amazfit GTR 3 1 de 5

Nos faltó mencionar antes que este Amazfit GTR 3, si bien tiene un acabado mate, está fabricado con aleación de aluminio. No es tan robusto como uno construido con acero inoxidable, pero te podemos asegurar que es resistente y prémium. Además, puedes mojarlo sin problemas porque cuenta con una resistencia al agua de 5 ATM.

Sus correas son bastante cómodas, por cierto. Están hechas con una silicona suave y solo tienen un ancho de 22 mm. Son fáciles de poner y quitar, y usan una hebilla clásica con la que no tendrás complicaciones.

Antes dijimos que este smartwatch se controla muy bien con su panel táctil, pero debes saber que también puedes manejarlo con los dos botones que incluye. Uno de ellos (el superior) funciona como rueda de desplazamiento para moverte verticalmente por las opciones del reloj.

¿Qué puedes hacer con el Amazfit GTR 3?

Aunque el Amazfit GTR 3 viene con un micrófono incorporado, su uso es muy limitado, ya que no está acompañado por un altavoz. Puedes usarlo para hablar con el asistente de voz sin conexión o con Alexa, pero no te responderá en voz alta, sino con un texto que verás en pantalla. Y por esta falta de altavoz, el Amazfit GTR 3 tampoco es capaz de recibir llamadas.

Lo que sí tiene es un montón de sensores y GPS para rastrear tu salud y actividad deportiva sin depender de un smartphone. Aquí te dejamos una lista con todas las funciones que puede realizar el Amazfit GTR 3:

Mide 4 métricas de salud con solo pulsar un botón : con esta función podrás ver rápidamente un resumen de tu estado de salud actual. En menos de 45 segundos y sin pasar de una app a otra, el reloj mide lo siguiente: Ritmo cardíaco. Saturación de oxígeno en sangre. Nivel de estrés. Frecuencia respiratoria.

: con esta función podrás ver rápidamente un resumen de tu estado de salud actual. En menos de 45 segundos y sin pasar de una app a otra, el reloj mide lo siguiente: Monitorización las 24 horas del oxígeno en sangre (SpO2) : es capaz de medir tu nivel de oxígeno en sangre todo el día para avisarte si baja a niveles peligrosos. Así sabrás si es necesario acudir al médico. También puedes realizar una medición única de SpO2 manualmente cuando quieras. No tarda más de 15 segundos.

: es capaz de medir tu nivel de oxígeno en sangre todo el día para avisarte si baja a niveles peligrosos. Así sabrás si es necesario acudir al médico. Monitorización las 24 horas del ritmo cardíaco : incluso puede monitorizarte mientras nadas para enviarte una alerta cuando la frecuencia pasa a ser anormal.

: incluso puede monitorizarte mientras nadas para enviarte una alerta cuando la frecuencia pasa a ser anormal. Medición de la frecuencia respiratoria : este parámetro es un síntoma común de muchos problemas de salud, así que es genial que el Amazfit GTR 3 te permite medirlo cuando quieras.

: este parámetro es un síntoma común de muchos problemas de salud, así que es genial que el Amazfit GTR 3 te permite medirlo cuando quieras. Evaluación de la salud con PAI : el índice PAI es un valor inventado por Huami (que también usa Xiaomi), el cual resume toda tu actividad y todas las métricas de salud registradas durante un día. Es un valor único que hace que tu estado general de salud sea más fácil de entender.

: el índice PAI es un valor inventado por Huami (que también usa Xiaomi), el cual resume toda tu actividad y todas las métricas de salud registradas durante un día. Es un valor único que hace que tu estado general de salud sea más fácil de entender. Rastreo avanzado del sueño : monitoriza las distintas etapas del sueño e incluso mide la calidad de tu respiración mientras duermes. A partir de esta información, puede darte consejos para mejorar tus hábitos y descansar mejor.

: monitoriza las distintas etapas del sueño e incluso mide la calidad de tu respiración mientras duermes. A partir de esta información, puede darte consejos para mejorar tus hábitos y descansar mejor. Rastreo y medición del nivel de estrés : puede avisarte si tus niveles de estrés están más altos de lo normal y hasta te ayuda a relajarte con un ejercicio de respiración.

: puede avisarte si tus niveles de estrés están más altos de lo normal y hasta te ayuda a relajarte con un ejercicio de respiración. Monitorización de la salud femenina : también es capaz de registrar tu ciclo menstrual y enviarte recordatorios para evitar sorpresas. Hasta puede ofrecerte predicciones de la próxima menstruación y períodos fértiles.

: también es capaz de registrar tu ciclo menstrual y enviarte recordatorios para evitar sorpresas. Hasta puede ofrecerte predicciones de la próxima menstruación y períodos fértiles. Más de 150 modos deportivos para registrar métricas especializadas : no importa qué deporte o ejercicio hagas, el Amazfit GTR 3 puede rastrearlo. Registra datos como el ritmo cardíaco, las calorías quemadas, la distancia recorrida y más, que luego puedes consultar. Solo reconoce inteligentemente 8 deportes : caminata en interior, caminata al aire libre, correr al aire libre, cinta de correr, ciclismo al aire libre, máquina de remo, elíptica y natación en piscina.

: no importa qué deporte o ejercicio hagas, el Amazfit GTR 3 puede rastrearlo. Registra datos como el ritmo cardíaco, las calorías quemadas, la distancia recorrida y más, que luego puedes consultar. Peakbeats™ : es una función exclusiva de los Amazfit que calcula datos avanzados para deportistas o personas interesadas en su rendimiento físico, como los siguientes: La captación máxima de oxígeno (VO₂ máx). Carga de entrenamiento. Tiempo de recuperación total. Efecto del entrenamiento.

: es una función exclusiva de los Amazfit que calcula datos avanzados para deportistas o personas interesadas en su rendimiento físico, como los siguientes: Mapa y seguimiento de tu ruta : gracias a su GPS integrado y soporte para GLONASS, Galileo, BDS y QZSS puede mostrarte tu ubicación en el mapa. Además, tiene barómetro y altímetro incorporado para detectar la altitud y la presión de aire del entorno en tiempo real.

: gracias a su GPS integrado y soporte para GLONASS, Galileo, BDS y QZSS puede mostrarte tu ubicación en el mapa. Además, tiene barómetro y altímetro incorporado para detectar la altitud y la presión de aire del entorno en tiempo real. Virtual Pacer : con esta función podrás dejar de correr solo y mejorar tus tiempos. Al activarla, el reloj mostrará en la pantalla un icono que representa tus carreras anteriores junto con otro icono que representa tu carrera actual. Así, tendrás a alguien a quien vencer, lo que te ayudará a ser más competitivo y rápido.

: con esta función podrás dejar de correr solo y mejorar tus tiempos. Al activarla, el reloj mostrará en la pantalla un icono que representa tus carreras anteriores junto con otro icono que representa tu carrera actual. Así, tendrás a alguien a quien vencer, lo que te ayudará a ser más competitivo y rápido. Alexa : puedes usar este asistente de voz de Amazon. Sin conexión, es posible utilizar el asistente de voz incorporado del reloj que solo sirve con comandos básicos.

: puedes usar este asistente de voz de Amazon. Sin conexión, es posible utilizar el asistente de voz incorporado del reloj que solo sirve con comandos básicos. Muchas apps y funciones extra: notificaciones de las apps de tu móvil, calendario, lista de tareas, brújula, app del clima, notas de voz, protección con contraseña, disparador de la cámara del móvil, alarma, reloj mundial, cronómetro, temporizador pomodoro, función de no molestar, activador de la linterna, función de encontrar el móvil, etc.

¡Ah! Y en cuanto a personalización, viene con más de 100 esferas, incluyendo 15 animadas y 8 editables (puedes quitarle o ponerle algunos datos). Por supuesto, también puedes usar tus propias fotos como esferas. Dicho sea de paso, este Amazfit GTR 3 tiene modo Always On Display (pantalla siempre encendida).

Funciones y ajustes de la aplicación Zepp para el Amazfit GTR 3 1 de 4

La aplicación Zepp es muy completa y funciona bien

Este smartwatch se sincroniza con tu móvil (Android o iPhone) por Bluetooth, aunque para exprimirlo al máximo necesitarás la aplicación Zepp que es completísima. Ofrece una cantidad asombrosa de información y de ajustes del reloj, por lo que seguramente pasarás horas revisando todo en esta app y configurándola según tus necesidades específicas.

La aplicación tiene una página de inicio en la que aparecen 15 fichas de datos, los cuales pueden ser los recopilados por el Amazfit GTR 3 o los que tú mismo has exportado de otros dispositivos. También hay una sección de Salud (con más datos, gráficos y funciones) y una de Perfil donde puedes gestionar tu smartwatch y tu cuenta. Allí mismo tienes las opciones de actualizar el reloj y de descargar nuevas esferas.

Es importante mencionar que Zepp también es el nombre del nuevo sistema operativo que estrena este Amazfit GTR 3. Una de sus grandes novedades es el soporte con aplicaciones de terceros, lo que permitirá que puedas instalar muchísimas más aplicaciones en el reloj. No obstante, ahora mismo prácticamente no hay aplicaciones que instalar en el GTR 3 que no sean las de Amazfit.

Volviendo a la app, la verdad es que funciona de maravilla y tiene todo lo que le podríamos pedir, pero a muchas personas les parecerá muy cargada. Cuenta con tantas opciones e información que es muy fácil perderse en sus menús y estresarse por no encontrar algo. Sin embargo, es cuestión de acostumbrarse donde está cada cosa. Después de unas semanas utilizándola, te aseguro que ya no te parecerá tan molesta.

¿Cuánto dura la batería del Amazfit GTR 3?

El Amazfit GTR 3 supera claramente a cualquier otro smartwatch de gama alta en autonomía. Con una sola carga, este reloj se mantiene encendido por una semana o más, dependiendo del uso. Específicamente, esta es la autonomía que puedes esperar del Amazfit GTR 3 según el uso:

21 días con un uso normal.

con un uso normal. 35 días en modo de ahorro de batería.

en modo de ahorro de batería. 10 días con un uso intensivo.

con un uso intensivo. 35 horas con un uso continuo del GPS.

Una vez que se te descargue, podrás cargarlo de forma magnética con el cargador que trae en la caja, el cual llena su batería de 450 mAh por completo en 2 horas aproximadamente. Así que, si lo más importante para ti de un smartwatch es la autonomía, este es el mejor que puedes conseguir ahora mismo.

¿Vale la pena comprar el Amazfit GTR 3?

Si no estás dispuesto a pagar 200 € o más por un smartwatch, sin duda alguna el Amazfit GTR 3 es el mejor que puedes comprar. Tiene un diseño hermoso, una pantalla AMOLED de gran calidad, todas las funciones de salud que necesitas, muchísimos modos deportivos, Alexa y autonomía de sobra para semanas de uso. Todo eso por un precio que no supera la barrera de los 150 €.

¿Hay mejores relojes en el mercado? Por supuesto que sí. Recuerda que este no sirve para contestar llamadas ni para conectarse al WiFi o reproducir música sin conexión. Pero si estas funciones no son primordiales para ti y no quieres gastar el pastizal que cuestan los smartwatches de Samsung o Apple, el Amazfit GTR 3 no te decepcionará.