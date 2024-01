Hace unos años, Samsung lanzó la línea de televisores inteligentes «The Frame» que cuentan con características para imitar al cuadro de una obra de arte. Gracias a sus biseles personalizables, la pantalla mate y la función de mostrar arte cuando no está en uso, los televisores «The Frame» se integran perfectamente en la decoración de cualquier hogar.

Ahora, Samsung ha decidido extender el concepto a la música con el «The Music Frame», un altavoz con una impresión frontal que muestra un arte o fotografía, según tus gustos. Básicamente, es un marco con un altavoz integrado que funciona de forma inalámbrica (por Bluetooth o WiFi).

The Music Frame, el nuevo altavoz inalámbrico que pasará desapercibido en tu casa

El altavoz The Music Frame puede reproducir la música que le envíes por Bluetooth o WiFi. También es posible emparejarlo con un televisor o una barra de sonido de Samsung para utilizarlo como altavoz del televisor o altavoz secundario, gracias a la tecnología Q-Symphony.

The Music Frame se integra perfectamente en la decoración de tu casa, permitiéndote mostrar cualquier fotografía o imagen impresa o incluso imprimir digitalmente tus recuerdos favoritos en el panel artístico que lo acompaña.

Este altavoz incorpora woofers y procesamiento de audio inteligente para brindarte una experiencia de audio de primera calidad. En concreto, tiene dos altavoces de agudos, un conjunto de altavoces de medios y un par de subwoofers que se adaptan automáticamente a la acústica de la habitación.

También es compatible con Dolby Atmos y tiene la capacidad de sincronizarse con otro altavoz «The Music Frame» para ofrecerte sonido estéreo. De hecho, es posible hacer esta sincronización hasta con cinco altavoces.

Por si fuera poco, The Music Frame funciona como Hub de IoT, lo que significa que también puede utilizarse para controlar dispositivos domésticos inteligentes. Sin embargo, no cuenta con funciones de altavoz inteligente.

Precio y disponibilidad de The Music Frame

Por desgracia, Samsung todavía no ha anunciado la fecha de lanzamiento ni el precio del The Music Frame, que se presentó en el CES 2024. Considerando que Ikea vende un cuadro con altavoz Sonos integrado que vale 249 €, no esperes que este de Samsung sea económico. Quedamos atentos para actualizar esta entrada en cuanto se revele el precio oficial del altavoz.

Fuente | Samsung Newsroom