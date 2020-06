Un altavoz Bluetooth es uno de los accesorios más importantes que puedes comprar para tu móvil. En principio porque permiten que disfrutes tu música favorita con todos tus amigos, pero también muchos son portátiles, y puedes llevarlos a donde quieras.

Incluso algunos son resistentes al agua, una característica perfecta ahora que llega el verano, y la piscina y las playas están a la orden del día. Sin embargo, no cualquier altavoz es bueno, y menos si estás buscando uno económico.

Reunimos los mejores altavoces Bluetooth que puedes comprar por menos de 50 euros. Por supuesto, todos son compatibles con Android, iOS y en realidad cualquier otro dispositivo Bluetooth. ¿Estás listo? Seguro que te llevarás alguna sorpresa

Anker Soundcore 2, con 24 horas de autonomía para que la fiesta no pare nunca

Pensar en un altavoz con una autonomía de 24 horas seguramente te lleve a imaginar un bloque de concreto que tendrás que cargar en hombro. Pero no, el Soundcore 2 es bastante compacto, y apenas pesa 358 gramos, lo que lo convierte en un altavoz fácil de transportar.

Pero que su tamaño no te engañe, porque no es solo movilidad y autonomía. El Anker Soundcore 2 tiene una potencia de 12W gracias a sus dos altavoces estéreo de 6W, que aparte son compatibles con Anker BassUp. ¿Qué es eso? Una tecnología patentada por la compañía que te garantiza unos graves más profundos, así como un rango de sonido más amplio y equilibrado.

Además, el Soundcore 2 tiene protección IPX7, lo que significa que puedes sumergirlo hasta 1 metro durante 30 minutos. Tiene conexión Bluetooth 4.2 con un alcance de hasta 20 metros, controles físicos, conector auxiliar y micrófono integrado para que atiendas tus llamadas.

El Soundcore 2 es un altavoz ideal para largas jornadas en la playa y la piscina. En fin, el complemento perfecto para tu verano. Está disponible en Amazon por unos 44 euros con envío gratis.

Soundcore Flare Mini, con luces LED RGB para tus fiestas nocturnas

Si eres más de reunirte con tus amigos en la noche, entonces el Soundcore Flare Mini es lo que necesitas. Este altavoz es la versión compacta del genial Soundcore Flare, pero el hecho de que sea más pequeño no significa que sea malo.

Es compatible con sonido de 360 grados gracias a sus dos altavoces de 5W con tecnología BassUp, 10W de potencia total. También puedes emparejarlo con otro Flare para obtener más potencia. Este altavoz inalámbrico pesa 480g, es del tamaño de una lata de gaseosa y tiene LEDs RBG que pueden configurarse en 5 modos de iluminación diferentes.

El Soundcore Flare Mini también cuenta con certificación IPX7, por lo que puedes mojarlo y sumergirlo. Con tantas luces quizás creas que la autonomía se verá comprometida, pero no, ya que su batería permite hasta 12 horas de uso. Es compatible con Bluetooth 4.2 y tiene un alcance de hasta 20 metros, además de controles físicos.

¿Cuándo cuesta? El Soundcore Flare Mini está disponible en Amazon por 40 euros con envío gratis. Como comentamos, es el compañero ideal para tus fiestas nocturnas, incluso en la alberca.

Tronsmart Mega, 40W de potencia para la máxima diversión, y múltiples opciones de conectividad

Si lo que te importa es tener el sonido más potente, entonces ve a por el Tronsmart Mega. Es compatible con sonido DSP y Digital 3D, además de contar con dos altavoces de 20W para que seas el alma de la fiesta en todo momento. Además, también permite emparejarlo con otro igual, y juntos ofrecer hasta 80W de pura música.

Este altavoz inalámbrico no es resistente al agua como los anteriores, pero lo compensa con todo lo demás. Pesa 662 gramos, y tiene una autonomía de 15 horas, pero eso sigue sin ser lo mejor. Su conectividad Bluetooth 5.0 le aseguran un alcance de hasta 20 metros y una estabilidad y latencia sin igual.

También puedes conectarlo físicamente a tu móvil través de su puerto jack de 3,5 mm, o hasta por NFC si gustas. Pero lo mejor de este dispositivo es que puede utilizarse de manera independiente, sin conectarlo a nada más, ya que cuenta con un slot para tarjetas microSD.

Cuando se repartieron las opciones de conectividad, el Tronsmart Mega estaba de primero en la fila. Actualmente puedes tenerlo por solo 48 euros y con envío gratis. El precio está especialmente cerca del límite que establecimos, pero vale cada euro invertido.

SoundWorks OontZ Angle 3, el altavoz Bluetooth perfecto para cuando toca estar lejos del móvil

Hasta ahora, todos los altavoces que hemos listado tienen una conexión con un alcance máximo de 20 metros. En general, esto debería ser suficiente para la mayoría, pero ¿qué pasa si tienes que estarte moviendo por casa con el móvil en la mano?

Para estos casos, lo mejor es contar con un rango de acción más amplio, ¿no? Eso es justo lo que ofrece el OontZ Angle 3, ya que puede mantener la conexión estando a una distancia de hasta 30 metros del móvil. Esto, gracias a su conectividad Bluetooth 4.2 y antenas mejoradas.

De potencia tampoco está mal, ya que ofrece dos altavoces de 5W, para una potencia conjunta de 10W, lo mismo que el Flare Mini. También tiene un radiador pasivo para los bajos, así que la riqueza de sonido es bastante balanceada.

Su forma triangular te permite colocarlo en cualquier lugar sin problema, e incluso ocupa muy poco si lo pones en una esquina. El SoundWorks OontZ Angle 3 pesa 254 gramos, tiene controles físicos, protección IPX5 contra salpicaduras, conector auxiliar, micrófono y una autonomía de 14 horas. Aparte, es el más económico de esta lista, ya que puedes tenerlo por 23 euros, y con envío gratis.

JBL GO 2, un altavoz resistente al agua que cabe en la palma de tu mano

Los altavoces Bluetooth de JBL son famosos por su gran calidad de sonido y durabilidad, pero no tienden a ser los más económicos. No obstante, el JBL GO 2 es la excepción a esa regla, ya que es sumamente económico, mientras mantiene lo demás.

El JBL GO 2 pesa apenas 184 gramos, y es tan pequeño que cabe cómodamente en la palma de tu mano. Debido a su tamaño no es el más potente de la lista, pero su altavoz de 3W es más que suficiente para disfrutar tu música en solitario.

Este accesorio tiene protección IPX7 lo que lo hace a prueba de agua y sumergible. Además, incorpora un micrófono con cancelación de ruido, perfecto para cuando toque atender una llamada. Para su tamaño, su autonomía de 5 horas es fantástica, y aparte de la conexión Bluetooth 4.1, también tiene conector de 3,5 mm.

El JBL GO 2 está disponible en una amplia gama de colores, tiene controles físicos y cuesta apenas 24 euros con envío gratis. Si esto no es chollo, no sabe lo que será.

Como verás, la lista da para todos los gustos, y seguro que saldrás de aquí con un nuevo altavoz.