A diferencia de la gran mayoría de fabricantes de Android, Nothing permite a los usuarios finales desbloquear el bootloader de sus móviles. Eso abre un mundo de posibilidades a los entusiastas del root, custom ROMs, MODs, etc., y a los que no lo son también porque rootear el Nothing Phone (1) es ridículamente sencillo. ¿No nos crees? Aquí hemos preparado una guía fácil de seguir para desbloquear el bootloader del Nothing Phone (1) y posteriormente rootearlo con Magisk. ¡Échale un vistazo!

Guía para rootear el Nothing Phone (1) paso a paso

Antes de instalar software de terceros en el Nothing Phone (1), es necesario desbloquear el bootloader, que es la capa de seguridad que todo dispositivo Android tiene ante el arranque de cualquier sistema que no sea el propio. Una vez que lo hagas, podrás hacer muchas cosas, entre ellas obtener los privilegios de superusuario (root) con Magisk.

Cómo desbloquear el bootloader del Nothing Phone (1)

Al desbloquear el bootloader se eliminará toda la información almacenada en tu Nothing Phone (1), incluyendo fotos, música, juegos, contactos y hasta aplicaciones. Así que asegurate de hacer una copia de seguridad antes de desbloquear el bootloader del móvil con estos pasos:

Abre la aplicación Ajustes de tu Nothing Phone (1).

de tu Nothing Phone (1). Toca en Acerca del teléfono .

. Ve a la sección de Información de software .

. Pulsa 7 veces seguidas el Número de compilación hasta que diga que eres desarrollador.

hasta que diga que eres desarrollador. Regresa a Ajustes y dirígete a Sistema > Opciones de desarrollador .

. Activa la opción Desbloqueo OEM . Tendrás que introducir tu PIN o contraseña para habilitarla por razones de seguridad.

. Tendrás que introducir tu PIN o contraseña para habilitarla por razones de seguridad. Luego, habilita también la Depuración USB desde el mismo menú.

desde el mismo menú. Ahora, conecta tu Nothing Phone (1) a tu PC Windows o Mac , donde debes tener instalado ADB y Fastboot. Por si lo necesitas, aquí te dejamos nuestras guías para instalar ADB y Fastboot en Windows y Mac.

, donde debes tener instalado ADB y Fastboot. Por si lo necesitas, aquí te dejamos nuestras guías para instalar ADB y Fastboot en Windows y Mac. Es posible que te soliciten un permiso en el móvil para poder usar la depuración USB en el PC. Otórgalo.

En la carpeta de ADB, abre el Símbolo de sistema o Terminal e introduce el comando adb devices .

. Debería aparecer el número de serie del móvil junto a la palabra authorized . Si no te reconoce tu móvil, quizás tengas que instalar los últimos drivers USB de Android o repasar nuestra guía de cómo usar ADB desde cualquier plataforma, pues es probable que estés haciendo algo mal.

. Si no te reconoce tu móvil, quizás tengas que instalar los últimos drivers USB de Android o repasar nuestra guía de cómo usar ADB desde cualquier plataforma, pues es probable que estés haciendo algo mal. Ahora, reinicia el móvil para entrar en el menú de bootloader, ingresando el siguiente comando: adb reboot bootloader .

. Seguidamente, escribe este comando para terminar de desbloquear el bootloader del Nothing Phone (1): fastboot flashing unlock . En caso de que necesites flashear particiones de firmware de bajo nivel como las imágenes del bootloader, tendrás que ejecutar este otro comando: fastboot flashing unlock_critical .

. Verás en la pantalla una advertencia de los riesgos de desbloquear el bootloader. En ese momento, mantén pulsado el botón de subir volumen hasta que diga «bootloader desbloqueado» (unlock bootloader). Y después pulsa el botón de apagar.

(unlock bootloader). Y después pulsa el botón de apagar. Se volverá a reiniciar en el menú de bootloader, pero esta vez mostrará un icono rojo y la palabra «desbloqueado» (unlock). Ahora, simplemente introduce el comando fasboot reboot para reiniciar el teléfono de forma normal.

¡Eso es todo! Ahora tu Nothing Phone (1) tiene el bootloader desbloqueado. Te lo recordará como una advertencia cada vez que enciendas de cero tu móvil, pero no te preocupes porque no es algo que afecta en absoluto su rendimiento en el el uso diario.

Cómo rootear el Nothing Phone (1) con Magisk

Tras realizar el procedimiento anterior, ya puedes rootear tu Nothing Phone (1) para obtener los permisos de superusuario. ¿Cómo? Siguiendo estos pasos:

Como tu móvil se formateó anteriormente, debes activar las opciones de desarrollador y la depuración USB nuevamente. Lee el procedimiento anterior si no recuerdas cómo hacerlo.

Conecta el Nothing Phone (1) al PC y asegurate de que lo reconozca con el comando «adb devices», como te explicamos antes.

y asegurate de que lo reconozca con el comando «adb devices», como te explicamos antes. Descarga la última actualización OTA disponible para el Nothing Phone (1). En este momento, la última es la correspondiente a Nothing OS 1.0.2 que puedes descargar desde aquí. Cuando haya nuevas actualizaciones disponibles, podrás encontrarlas en los foros de XDA sobre el Nothing Phone (1).

Extrae la imagen de arranque del paquete descargado . Es decir, solo necesitas el archivo boot.img.

. Es decir, solo necesitas el archivo boot.img. Pasa la imagen de arranque al móvil con este comando: adb push <ingresa_aquí_la_ruta_al_archivo_boot.img> /sdcard/Download .

. Descarga e instala la app de Magisk en tu Nothing Phone (1).

Abre la app de Magisk y pulsa el botón Install .

. Selecciona Select and Patch a File . Se abrirá el admnistrador de archivos de tu móvil.

. Se abrirá el admnistrador de archivos de tu móvil. Selecciona la imagen de arranque descargada previamente (boot.img) y deja que Magisk la parchee.

(boot.img) y deja que Magisk la parchee. Para terminar, ingresa este comando: adb pull /sdcard/Download/magisk_patched_boot.img.

Reinicia el móvil para entrar en el bootloader con este comando: adb reboot bootloader .

. Ahora, flashea la imagen de arranque parcheada ingresando lo siguiente: fastboot flash boot /ruta/a/magisk_patched_boot.img .

. ¡Listo! Reinicia el Nothing Phone (1) para iniciar Android con el comando fastboot reboot.

Sabrás que tu Nothing Phone (1) se ha rooteado exitosamente porque en la aplicación de Magisk lo dirá. En fin, ahora ya puedes instalar módulos Magisk, Xposed y probar las mejores apps root de Android. Y cuando sea posible, también podrás instalar custom ROMs para tener aún más control sobre el software de tu Nothing Phone (1).

Cosas a tener en cuenta tras rootear el Nothing Phone 1

Un móvil Android rooteado no funciona de la misma manera que uno no-rooteado en lo que a actualizaciones respecta. Por eso, debes comenzar a acostumbrarte a instalar los parches de seguridad mensuales de Android manualmente en tu Nothing Phone (1), pues ya no se instalarán de forma automática. Además, no olvides que muchas tiendas (por no decir todas) considerarán que has perdido la garantía por rootear tu Nothing Phone (1), así que tendrás que cuidarlo más porque los costes de reparación deberás cubrirlos tú mismo.

Por último, ten en cuenta que algunas aplicaciones pueden banearte o bloquear tu acceso a ciertos servicios por tener root en tu teléfono, ya que consideran que puedes violar sus métodos de seguridad. Sin embargo, esto rara vez ocurre en la práctica. Más allá de esos detalles, tu Nothing Phone (1) rooteado no te debería dar ningún tipo de problema.