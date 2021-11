No nos podemos quejar de las capas de personalización actuales que traen los móviles Xiaomi, Samsung, Huawei, OPPO o Realme. Estas se encuentran muy bien optimizadas, han reducido el bloatware y permiten modificar muchos detalles estéticos de la interfaz del móvil. Aun así, todavía hay muchos usuarios de estos smartphones interesados en las ROMs personalizadas.

Lo cierto es que las custom ROMs ofrecen ese extra que muchos buscan al momento de personalizar su dispositivo. Por ello, si eres un detallista de la estética de tu smartphone, aquí te traemos las 10 mejores ROMs personalizadas que puedes instalar.

10 ROMs personalizadas que siguen siendo populares en 2022

Afortunadamente en Internet existe una comunidad de desarrolladores que trabajan constantemente para crear o mejorar ROMs personalizadas. Esto es gracias a que Google libera el código de fuente de su sistema operativo con cada nueva versión que lanzan.

Recuerda que para instalar una custom ROMs, como las que te recomendamos a continuación, debes tener tu dispositivo rooteado. ¿No sabes cómo hacerlo? Pues aquí te explicamos los 4 mejores métodos para rootear tu Android. Sin más preámbulos, comencemos a repasar las mejores ROM personalizadas de Android.

Pixel Experience, convierte tu smartphone en un móvil de Google

Aunque creemos que los móviles de Google vienen con Android puro, la verdad es que cuentan con una capa de personalización. Estos smartphones tienen el llamado Pixel Launcher que ofrece una interfaz exclusiva y refinada. La ROM Pixel Experience ha sido diseñada para brindarle a los usuarios la experiencia de tener un terminal Pixel.

Con esta custom ROM tendrás todas las apps de Google, incluyendo la GCam, la mejor aplicación de cámara del mundo Android. Pero lo más destacado de ella es la simpleza de la interfaz y la ausencia del molesto bloatware. Además, como añadido sus desarrolladores han incorporado unas opciones de personalización adicionales que no tiene el Pixel Launcher.

Descargar | Pixel Experience

LineageOS, la ROM personalizada por excelencia

A estas alturas LineageOS no necesita presentación. Se trata de uno de los primeros proyectos de ROMs para móviles Android y que hoy en día continúa siendo de los más importantes. Esta ROM se encuentra altamente optimizada siendo de las más fluidas que puedes instalar. Además, no compromete la autonomía del móvil a diferencia de otras ROMs.

LineageOS es la sucesora del conocido proyecto CyanogenMod y está disponible para una amplia variedad de smartphones, incluso para algunos terminales muy antiguos. Aunque hoy en día es muy similar al Android puro, ofrece mejoras en lo que a personalización respecta y la posibilidad de actualizar dispositivos viejos a nuevas versiones de Android.

Descargar | LineageOS

Paranoid Android, la ROM que impresionó a OnePlus

Las primeras versiones de Paranoid Android vinieron dotadas de características innovadoras y una interfaz elegante. Fue tan evidente la calidad que demostraron sus desarrolladores que la marca OnePlus se hizo de los servicios del equipo de Paranoid Android para el diseño de una nueva versión de OxygenOS.

Esto produjo que la siguiente versión de Paranoid Android se demorara en llegar, incluso se llegó a pensar que el proyecto sería cancelado. Afortunadamente, no fue así y hoy en día tenemos la versión «Quartz» de esta ROM basada en Android 10.

¿Y qué ofrece Paranoid Android Quartz? La posibilidad de tener todas las funciones de Android 10 en un móvil viejo que no se actualizó a esta versión. Un ejemplo de ello es la certificación SafetyNet que exigen aplicaciones como Netflix o Google Pay. Además, cuenta con funciones como «Color engine» (que permite cambiar los colores de la interfaz) y un conjunto de gestos geniales, únicos de esta ROM.

Descargar | Paranoid Android

ArrowOS, otra ROM que intenta brindar la experiencia Pixel

Si quieres una ROM que actualice tu teléfono antiguo a Android 11, la acabas de encontrar. La última versión de ArrowOS tiene muy pocas diferencias con respecto a la versión pura de Android. De hecho, es similar a lo que ofrece la ROM Pixel Experience.

Esta es otra ROM bastante fluida y refinada libre de bloatware y que favorece el rendimiento de la batería. Además, mejora notablemente el rendimiento de terminales antiguos. Sin embargo, se encuentra disponible para una lista muy reducida de móviles, por lo que te invitamos a que averigües si la puedes instalar en tu smartphone pulsando el enlace que te dejamos aquí abajo.

Descargar | ArrowOS

Evolution X, minimalismo personalizable

La gran mayoría de las ROMs que existen buscan lo mismo: parecerse lo máximo posible a Android puro. Es por ello que a simple vista puede ser difícil distinguirlas. Pero Evolution X tiene algo bastante distintivo, su nivel extremo de personalización.

En Evolution X tienes muchas opciones para personalizar diversos aspectos del móvil, como la barra de notificaciones, la pantalla de bloqueo, los gestos, los botones del terminal, entre otros detalles. Al igual que algunas de las ya descritas, los desarrolladores de esta ROM prometen una experiencia muy parecida a la que ofrecen los teléfonos de Google.

Descargar | Evolution X

dotOS, la ROM con la que actualizarás a Android 12

Pocas ROMs se actualizan tan rápido como dotOS. Meses después de que Google lanzara Android 12 los desarrolladores de esta custom ROMs ya tenían una nueva versión inspirada en esta actualización de Android. dotOS 5.2 ofrece una apariencia totalmente nueva para tu móvil. Cuenta con un sistema de temas dinámico que cambia los colores de la interfaz según el fondo de pantalla que tengas. También dispone de un modo de juego similar al que ofrece Android 12.

Algo distintivo de esta ROM es la app Battery Manager que ofrece la posibilidad de controlar el gasto de energía de tu terminal para maximizar la autonomía. ¿Te gustó el reloj que forma parte de los nuevos widgets de Android 12? Pues en dotOS lo encontrarás.

Descargar | dotOS

Xiaomi.EU, un MIUI sin lo que no te gusta de él

Esta ROM personalizada está destinada tanto para aquellos que tienen un móvil Xiaomi, como para los que no y quieren disfrutar de esta magnífica capa de personalización. MIUI 12.5 es una de las mejores capas de la actualidad, por lo que no es de extrañar que muchos usuarios que no tienen un terminal de la marca china la quieran probar.

¿Pero por qué alguien que ya tiene un móvil con MIUI instalaría esta ROM? Por la sencilla razón de que los desarrolladores de Xiaomi.EU han quitado todo lo que no nos gusta de la capa. Todo el bloatware, los anuncios y las apps innecesarias de Xiaomi han sido eliminadas en esta ROM, lo que la hace mucho más fluida. Además, añade más idiomas disponibles para la interfaz y logra ofrecer actualizaciones para aquellos móviles Xiaomi que ya no tienen soporte por parte de la marca.

Descargar | Xiaomi.EU

Potato Open Sauce Project (POSP), una curiosa ROM no solo por su nombre

El nombre de esta ROM, que literalmente puede traducirse a «Proyecto Salsa de Patata Abierta» puede parecer curioso y un tanto abstracto, sin embargo, en realidad es un juego de palabras ideado por sus desarrolladores. Hace referencia a Android Open Source Project (AOSP) el proyecto de código abierto de Android a partir del cual se crean todas las ROMs personalizadas.

La última versión de esta custom ROM está basada en Android 10 y sigue el enfoque minimalista y limpio que ofrecen muchos otros proyectos. Asimismo, permite personalizar la interfaz con combinaciones de colores y cuenta con un panel de control de volumen que ha sido muy elogiado por la comunidad de desarrolladores. Sin embargo, ha presentado algunos problemas con la función de desbloqueo facial basada en sensores infrarrojos.

Descargar | Potato Open Sauce Project (POSP)

PixysOS, la ROM que se compromete con sus usuarios

Algo clave cuando se busca una ROM personalizada para el móvil, es asegurarse de que el equipo de desarrolladores que esta detrás de ella brinde el soporte necesario. ¿De qué sirve instalar una ROM que se va a discontinuar? Para absolutamente nada. PixysOS es una ROM diseñada para servir como un actualizador regular de los móviles. Incluso, en su sitio web oficial los desarrolladores se comprometen a brindar soporte técnico las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

Otro detalle de PixysOS es que garantiza actualizaciones de seguridad quincenales o mensuales, por lo que resulta una excelente elección si estás buscando una ROM que mantenga protegido tu smartphone. A nivel gráfico, esta custom ROM ofrece un diseño simple, minimalista y limpio, lo que garantiza la fluidez de la interfaz.

Descargar | PixysOS

Limpiar y simplificar la interfaz es algo que el equipo de RevengeOS llevó a otro nivel. Como si hubieran tomado venganza contra el bloatware, han creado una de las ROMs más ligeras y extremadamente minimalistas que puedes conseguir.

RevengeOS prioriza el rendimiento del sistema lo que la hace realmente fluida y favorece la autonomía. Si eres de los que les gusta ver el fondo de pantalla en todo su esplendor sin que sea opacado por iconos y widgets, esta es tu ROM ideal.

Descargar | RevengeOS

Como ves, existen muchas opciones de ROMs en Internet disponibles de manera gratuita. Y a ti… ¿Cuál de estas ROMs personalizadas te ha gustado?