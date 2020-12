¿Acabas de encender tu móvil Xiaomi recién comprado y te has dado cuenta de que ya tiene instalada la app de BBVA? Bueno, para empezar, no creas que alguien lo usó antes que tú ni nada por el estilo. En realidad, no tienes que preocuparte por nada, aunque la razón por la que esta aplicación vino preinstalada te hará enojar. Y es que, en un inesperado giro de los acontecimientos, Xiaomi y BBVA llegaron a un acuerdo para que todos los móviles de la marca china vengan con la aplicación del banco preinstalada.

Este acuerdo tiene vigencia por un año y afecta a todos los móviles Xiaomi vendidos en España y México, aunque hay posibilidades de que se alargue el plazo del acuerdo y se extienda a más países donde BBVA opera. ¿Para qué hacen esto? ¿Se puede desinstalar la app? Te explicamos todo esto y más a continuación.

La app de BBVA invade a los móviles Xiaomi, incluso a los viejos

De acuerdo a BBVA, el acuerdo para que los móviles Xiaomi vengan de fábrica con su app tiene por objetivo llegar a nuevos clientes, sobre todo a los jóvenes que son los principales usuarios de la marca china. Ahora bien, si ya eres de otro banco y no tienes interés alguno en pasarte a BBVA, su aplicación no hará más que molestarte y ocupar un espacio valioso en el almacenamiento de tu móvil Xiaomi.

Lo peor de este acuerdo no solo es que los Xiaomi ahora vengan con esta app de serie, sino que Xiaomi está instalando la aplicación de BBVA en los móviles que ya fueron vendidos en España y México por actualizaciones vía OTA. Así que, si tras una actualización te ha aparecido la app de este banco en tu móvil, ya sabes cuál es la razón. De momento, la compañía china ha confirmado que están instalando la app en estos móviles:

Sin embargo, otros modelos que aún reciben soporte de Xiaomi en cuanto a actualizaciones de sistema, también están recibiendo la app de BBVA. La buena noticia es que Xiaomi no está llevando a cabo una instalación de sistema, por lo que la aplicación del banco se puede desinstalar muy fácilmente tal como te explicamos a continuación.

¿Cómo desinstalar la app de BBVA de mi móvil Xiaomi?

Afortunadamente, la app de BBVA que viene preinstalada en los Xiaomi no es una app de sistema. Eso significa que puedes desinstalarla fácilmente como cualquier app que descargas de Google Play Store y no te gusta. De todas formas, aquí tienes los pasos que debes seguir si quieres desinstalar la app de BBVA de tu Xiaomi:

Busca el icono de la app de BBVA en tu Xiaomi.

en tu Xiaomi. Ahora, mantén pulsado el icono y arrástralo hasta la esquina superior izquierda de la pantalla donde dice Desinstalar .

. Por último, pulsa en Aceptar.

¡Y eso es todo! Un método alternativo para desinstalar esta app (y cualquier otra) es ingresar a Configuración > Aplicaciones y pulsar sobre la aplicación en cuestión para luego seleccionar la opción desinstalar. Sin embargo, con el método que te explicamos antes, puedes desinstalarla más fácil y rápido.

En fin, si no te quedó claro algo sobre esto, no dudes en comentárnoslo para ayudarte.