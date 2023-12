Si te gusta ver deportes, bien sea fútbol, béisbol, baloncesto, o cualquier otro en particular esta publicación te encantará. Esto se debe a que aquí te mostraremos las 20 mejores plataformas para ver deportes online gratis.

Algunas de estas las puedes ver si accedes desde tu navegador. Sin embargo, también encontrarás otras que cuentan con una aplicación para Android. Por esto, no tenemos dudas de que algunas de estas opciones te interesarán.

Las 20 mejores plataformas para ver deportes online gratis

Eso sí, debes tener en cuenta que varias de estas alternativas solo podrás verlas desde tu navegador. Fundamentalmente, muchas de las mismas se dedican a recopilar enlaces de transmisión hechos por terceros. Además, dichos enlaces suelen tener mucha publicidad, unos más que otros.

Si quieres reducir los efectos la publicidad te recomendamos que instales uno de estos bloqueadores de anuncios. Sin más preámbulos, las 20 mejores plataformas para ver deportes online gratis son las siguientes:

Pluto TV, el streaming gratuito más popular de la actualidad

El primero de la lista es Pluto TV, no es una sorpresa que este servicio de streaming figure en la lista. Esto se debe a que tiempo atrás publicamos un artículo donde te mostrábamos cómo podías ver partidos de LaLiga gracias a que el mismo mostraba algunos canales de DAZN.

Sin embargo, dichos canales solo estaban disponibles en Alemania, por lo que debes recurrir a una VPN para poder verlos, pero aun sin una VPN Pluto TV ofrece un paquete de canales deportivos que puede variar según el país en el que estés. Aunque tiene una app de Android, puedes ver Pluto TV desde el navegador de tu ordenador justo aquí.

Real Madrid TV, la alternativa perfecta para los hinchas del combinado merengue

Si eres fan del Real Madrid puede que te encante Real Madrid TV. Como su propio nombre lo dice, esta plataforma está centrada en mostrarte contenido referente a la escuadra merengue. Además, también te ofrece documentales sobre la historia del club y de sus jugadores más emblemáticos.

Al igual que la alternativa que te mostramos anteriormente, también puedes acceder por la web si ingresas aquí. No obstante, también puedes optar por instalar su aplicación oficial para Android. Eso sí, el contenido que te ofrece puede variar dependiendo del país donde te encuentres. Además, también debes registrarte para poder ver sus contenidos.

Red Bull TV, la plataforma para ver todos los deportes patrocinados por esta empresa

Otra buena opción a considerar es Red Bull TV. En esta plataforma puedes ver todas las disciplinas deportivas en las que esté involucrado el patrocinio de la empresa ya mencionada.

La misma ofrece muchas retransmisiones de eventos deportivos y en ocasiones suelen hacer transmisiones en vivo. Las eventos deportivos que encontrarás en esta plataforma son los deportes de motor, el surf entre otros.

También te indica los próximos eventos que se transmitirán. Puedes ver Red Bull TV desde tu navegador si ingresas aquí, pero también puedes acceder a su contenido desde su app para Android.

Teledeporte, una alternativa muy conocida en España

Si ninguna de las opciones que te mostramos ha sido de tu agrado, puede que Teledeporte llegue a interesarte. Este canal es de RTVE Play. Al igual que todas las plataformas para ver deportes online gratis que te hemos mostrado tiene una app para Android, pero también puedes acceder a la misma en este enlace.

En cuanto a los contenidos que puedes ver en esta aplicación, te permite seguir de cerca las novedades en distintas disciplinas deportivas tales como atletismo a motocross, ciclismo, entre otras.

Sin embargo, aquí no encontrarás partidos de LaLiga, la NBA o cualquier otra competición cuyos derechos de transmisión tengan un gran coste, pero si te gustan eventos deportivos menos concurridos puede que Teledeporte sea de tu agrado.

ESPN, el canal deportivo más grande y famoso del mundo

¿Quién no ha oído hablar de ESPN? Su nombre ya es asociado por cualquiera como un canal enfocado en cubrir todas las novedades de los principales eventos deportivos del mundo, incluso por aquellos que no sean expertos, seguidores o conocedores de los deportes. Por eso, tampoco podía faltar en esta lista.

Si te gusta la NBA o el béisbol estadounidense esta alternativa será de tu agrado (aunque también cubren el fútbol). De hecho, ESPN te ofrece contenido deportivo entre los que se incluye partidos en vivo, videos de análisis y resúmenes.

Los videos destacados y de análisis son gratuitos, pero si quieres ver juegos y partidos tendrás que suscribirte a su plan de pago. Puedes acceder a su web ingresando aquí, pero también puedes instalar su aplicación para Android.

Facebook Watch, porque en Facebook también se transmiten deportes online gratis

Aunque no lo creas, en Facebook también se suelen transmitir algunos eventos deportivos. Puedes ingresar con tu cuenta de Facebook desde un navegador o desde su aplicación para Android.

Lo mejor de esta alternativa, es que solo necesitas tu cuenta de Facebook para sacarle provecho. Y es que no solo las cuentas oficiales de un determinado equipo deportivo suelen hacer transmisiones en vivo de algún evento deportivo, sino que también puedes encontrar a terceros se dedican a hacer lo propio.

Para poder usar Facebook Watch solo debes iniciar sesión en tu cuenta de Facebook, ir hacia Facebook Watch, escribir en la barra de búsqueda el partido o evento deportivo que deseas ver y filtrar los resultados para que te salgan solo trasmisiones en vivo.

Reddit, otro buen lugar para ver deportes online gratis

Al igual que Facebook, Reddit no es precisamente una plataforma centrada en ofrecer eventos deportivos, pero sucede que algunos usuarios se dan a la tarea de ofrecer enlaces gratuitos de transmisión de partidos. Todo es cuestión de buscar y encontrar el subreddit correcto, ya que hay muchos enfocados en los deportes.

El único detalle es que estos subreddits no suelen ser vistos con buenos ojos por quienes tengan los derechos de transmisión de un determinado evento deportivo, por lo que en ocasiones han sido cerrados.

Sin embargo, esto no ha impedido que muchos continúen con esta práctica dentro de la referida plataforma. Esto la hace una buena alternativa a tener en cuenta para ver deportes online gratis. A Reddit puedes acceder desde el navegador o desde su aplicación para Android.

YouTube, la mayor plataforma de vídeos de la actualidad

YouTube es otro nombre el cual sería una sorpresa si no conocieras. Aunque no lo creas, esta plataforma es otra buena opción para ver deportes online gratis. Si entras en sus secciones de transmisiones en directo vivo y filtras los resultados para que te salgan eventos deportivos, tendrás muchos eventos gratuitos que se transmiten desde diferentes partes del mundo.

En YouTube puedes encontrar desde transmisiones en vivo de una pelea de MMA en Tailandia, hasta un partido de fútbol en Argentina o juegos de béisbol de la MLB de los EE. UU. De hecho, hasta la UEFA ha transmitido algunos partidos en vivo en la referida plataforma.

Eso sí, no hay muchas transmisiones deportivas en su versión gratuita y si un usuario transmite un partido es posible que dicha transmisión sea eliminada por violar los derechos de transmisión, pero tienes la opción de afiliarte al plan de pago de YouTube, ya que sus canales premium ofrecen más contenido y alternativas en este apartado.

MarcaTV, uno de los principales medios deportivos de España también transmite deportes online

Si ninguna de las opciones que te hemos mostrado ha sido de tu interés, deberías darle una oportunidad a MarcaTV. A través de la web, este medio digital transmite programas en los que hacen análisis deportivos como La Tribu y muchos otros.

Además, en su web encontrarás videos, noticias y novedades de diferentes disciplinas deportivas tales como fútbol, baloncesto, béisbol y muchos otros. Su punto débil es que no tiene versión para Android, pero puedes acceder si abres en tu navegador el enlace que te dejaremos a continuación.

Enlace │ MarcaTV

As TV, otra buena alternativa que deberías tener sobre la mesa

El diario As también tiene su plataforma para ofrecer contenido en vídeo enfocado en eventos deportivos. Aunque aquí no encontrarás transmisiones en directo de un juego en particular, sí que encontrarás noticias, análisis y resultados de los principales deportes del mundo.

Además de los análisis de partidos y resultados deportivos, también puedes ver entrevistas con entrenadores y jugadores. De hecho, tienen mucho contenido enfocado en LaLiga, por lo que si sigues de cerca el fútbol de España As TV te encantará.

Enlace │ As TV

ROJADIRECTA, una plataforma perfecta para ver partidos fútbol

Estamos totalmente seguros de que con solo haber leído su nombre ya debes haber entendido lo que te ofrece esta plataforma. Aquí vas a encontrar, en gran medida, enlaces de transmisión en vivo de partidos de fútbol para distintas ligas, pero ten en cuenta que los enlaces son externos y suelen contener publicidad.

Su popularidad creció a tal punto en que también ofrece transmisiones para otros deportes como boxeo, deportes de motor, tenis, voleibol, baloncesto y muchos otros. Su popularidad es tal que desde diferentes países como España, Argentina y Estados Unidos se han emitido medidas judiciales contra el referido portal web.

Otro detalle que debes considerar es que como sus enlaces de transmisión son externos, siempre estará presente la posibilidad de que algunos no funcionen, aunque generalmente siempre hay transmisiones disponibles.

Enlace │ ROJADIRECTA

Gol Play, otra buena alternativa para ver deportes online gratis si eres fan del fútbol

Esta alternativa también es otra buena opción a tener en cuenta si te gusta el fútbol. Sin embargo, no se limita al fútbol porque también puedes encontrar contenido relacionado con otros eventos y disciplinas deportivas.

Esta plataforma te ofrece una gran variedad de programas, desde resúmenes de los resultados que tuvieron determinados encuentros deportivos hasta análisis y documentales deportivos. Sin duda alguna, esta plataforma para ver deportes online gratis es una buena opción para estar informado y entretenido.

Enlace │ Gol Play

Aunque te suene difícil de creer, FootyBite es una de las alternativas más populares para ver fútbol online gratis. A simple vista, puede que no te parezca tan diferente de otros portales web y plataformas que te hemos mostrado, si esa es la impresión que te da no podrías estar más lejos de la realidad.

Lo que hace especial a esta opción, es que sus transmisiones se abren en el mismo portal web sin ningún tipo de redirección, publicidad o ventanas emergentes. Aunque se especializa en transmitir partidos de fútbol, también puedes encontrar eventos deportivos de otras disciplinas como béisbol, baloncesto, ciclismo y muchas otras más.

Enlace │ FootyBite

Cricfree, una alternativa muy buena a la que debes darle una oportunidad

Si bien Cricfree se especializa en transmitir partidos de cricket en vivo, también puedes encontrar transmisiones de otras disciplinas deportivas tales como boxeo, tenis, fútbol, béisbol, deportes de motor entre otras.

Además, su interfaz es muy fácil de usar, por lo que no tendrás problemas familiarizándote con el sitio. Sin embargo, como sus enlaces de transmisión son de sitios externos algunos no podrían funcionar, por lo que tendrás que probar con varios hasta que des con uno que esté activo.

Aun así, es una buena alternativa a considerar, ya que provee acceso a canales de deporte internacionales, pero te recomendamos que no olvides utilizarlo con un bloqueador de anuncios en tu navegador porque puede mostrarte anuncios muy invasivos.

Enlace │ Cricfree

FirstRow Sports, una plataforma excelente con una gran variedad de transmisiones deportivas

Otra web que es una buena opción para ver deportes online gratis es FirstRow Sports. No exageramos al decir que aquí puedes encontrar transmisiones de distintas ligas y torneos de fútbol de muchas partes del mundo.

Sin embargo, la misma tampoco se limita al fútbol también puedes encontrar otras disciplinas como boxeo, hockey y también rugby. Las transmisiones que te interesen te serán fáciles de ubicar porque están organizadas de acuerdo a la disciplina deportiva que te interese ver.

El detalle que tiene esta alternativa es el mismo que tienen muchas otras, y es que los enlaces de transmisión son de sitios externos y suelen contener anuncios publicitarios.

Enlace │ FirstRow Sports

CricHD, una plataforma para ver deportes online gratis que te proporciona enlaces de transmisión internos y externos

La gran mayoría de las plataformas para ver deportes online gratis suelen ofrecer enlaces externos de transmisión, pero lo peculiar de CricHD es que te ofrece tanto enlaces internos como externos. Obviamente, los enlaces internos tienen menos publicidad que los externos.

Si abres los enlaces externos ten cuidado con los mismos, ya que algunos no suelen llevar a transmisiones genuinas y fiables. Además, a diferencia de otras alternativas esta cuenta con una ventana de chat en vivo para que los usuarios de dicha plataforma puedan discutir sobre el resultado o la evolución de cada partido.

Por último, en CricHD puedes encontrar diferentes deportes como fútbol, tenis, boxeo, deportes de motor y muchos otros.

Enlace │ CricHD

LiveSport24, una de las plataformas para ver deportes online gratis más antiguas

Esta alternativa se encuentra en funcionamiento desde el año 2008, lo que la hace una de las plataformas más populares de Internet. El portal web de LiveSport24 es fácil de usar, ya que puedes ver transmisiones disponibles según cada deporte que cubren o buscar un canal deportivo en específico.

Entre los eventos deportivos que se transmiten en esta plataforma puedes encontrar algunos como los deportes de motor, fútbol, baloncesto, béisbol e incluso hockey sobre hielo. Sin embargo, todos sus enlaces de transmisión son externos.

Los dos únicos contras que puede tener esta opción, es que algunos navegadores marcan este sitio como no seguro y los enlaces externos suelen estar cargados con mucha publicidad, pero si quieres probarla puedes darle un vistazo en el enlace que verás a continuación.

Enlace │ LiveSport24

Stream2Watch, una opción que te ofrece los enlaces de transmisión más confiables

Esta alternativa tiene algo que la diferencia de muchas otras las cuales solo se pueden acceder mediante un navegador, y es que te permite crearte una cuenta de usuario. A pesar de esto, los enlaces de transmisión que te ofrece Stream2Watch son muy fiables.

Los enlaces que puede tener esta plataforma no difieren tanto de los otros que te hemos mostrado. Los enlaces de transmisión son externos, algunos pueden estar caídos o bloqueados para determinados países.

También es común que los enlaces contengan publicidad. Algunos de los deportes que puedes encontrar en esta plataforma son boxeo, baloncesto, béisbol, cricket e incluso fútbol americano.

Enlace │ Stream2Watch

BatmanStream, la plataforma que te provee la mayor cantidad de enlaces de transmisión

La lista ya casi termina y la siguiente alternativa de la que te hablaremos es BatmanStream. Que tenga el nombre de un superhéroe no es una sorpresa porque que de todas las plataformas con enlaces externos que te hemos mostrado, esta es la que te ofrece el mayor número de enlaces de transmisión.

Como si esto no fuese lo bastante sorpréndete, en BatmanStream podemos encontrar una gran variedad de eventos deportivos como fútbol, baloncesto, béisbol, voleibol, deportes de motor, rugby entre otros.

Enlace │ BatmanStream

Por último, pero no menos importante, tenemos a Methstreams. Si eres fan de deportes como el boxeo o la lucha libre seguro te encantará esta plataforma. La razón por la que afirmamos esto es porque te proporcionará una mayor cantidad de enlaces de transmisión para deportes de este tipo.

Algo positivo que tiene esta plataforma es que no tiene tanta publicidad como otras de las ya mencionadas, pero con un bloqueador de anuncios no tendrás problemas cuando abras los enlaces de transmisión externos.

No obstante, los enlaces de transmisión de eventos premium o con resolución HD que encontrarás en Methstreams no siempre son de buena calidad, ya que algunos pueden pedirte un registro para acceder a ellos.

Enlace │ Methstreams

En caso de que ninguna de estas opciones te haya convencido, puedes darle una oportunidad a NodoSports. En este artículo te hablamos de la misma y allí también encontrarás un enlace para que puedas descargar su APK.

Y tú … ¿qué opinas? ¿Qué te ha parecido esta lista de plataformas para ver deportes online gratis? ¿Hay alguna que no hayamos mencionado? Déjanos tu comentario y no olvides compartir esta publicación.