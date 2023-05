NodoSports el APK que reemplaza a NodoFlix Nodito y NodoGO

Si eras usuario de NodoGO y Nodito, debes saber que lamentablemente estas dos aplicaciones para ver futbol, baloncesto, boxeo y UFC ya no funcionan. Por suerte, sus desarrolladores no han perdido tiempo y acaban de lanzar la nueva app que reemplaza a las ya mencionadas. Se trata de NodoSports, una aplicación que ofrece deportes en vivo de manera gratuita y que tienes que tener en tu móvil.

Cómo descargar NodoSports, la app que reemplaza a NodoFlix, Nodito y NodoGO

NodoSports funciona exactamente igual que como lo hacían las ya extintas Nodito y NodoGO. Es decir, la app habilita la transmisión de los partidos o eventos 10 minutos antes de su inicio. Por ello, si quieres ver un partido que empieza a la 21:00 horas, la aplicación te permitirá acceder a la transmisión a partir de las 20:50 horas.

Otra de las cosas que tienes que tener en cuenta es que NodoSports no está disponible en la Google Play Store (por razones obvias). Entonces… ¿Cómo se instala? Pues lo primero que tienes que hacer es descargar el APK (usando el enlace que dejamos aquí abajo) y luego debes seguir estos pasos:

Activa la instalación de fuentes desconocidas en tu móvil (si es la primera vez que instalas una aplicación con un APK).

Busca en tu carpeta de descargas el APK de NodoSports.

de NodoSports. Pulsa sobre el archivo, luego presiona en Instalar, espera a que se complete el proceso de instalación y listo.

Descarga | APK de NodoSports | Grupo de Telegram (enlace alternativo)

¿NodoSports es un virus? ¿Es seguro usar la app?

Si sospechas que NodoSports es una app maliciosa, pues debes saber que no lo es. De hecho, hemos analizado el APK de la aplicación en VirusTotal (servicio que utiliza más de 60 antivirus en simultáneo para analizar un archivo) y el resulta fue sorprendente: no se detectó ninguna amenaza. Ahora bien, te advertimos que en ella te aparecerán muchos anuncios que si podrían llevarte a sitios webs peligrosos, por lo que nunca pulses uno.

Entonces… ¿Esto significa que NodoSports es una app legal? Pues no necesariamente. Los desarrolladores de la app evitan infringir los derechos de autor de las transmisiones deportivas al asegurar que la aplicación solo se limita a compartir enlaces de servidores de externos y no hacerse responsables por la legalidad de dicho contenido que no alojan.