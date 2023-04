¿No te funciona NodoGO? No eres el único. Debido a problemas de derechos de autor, NodoGO ha corrido la misma suerte que Nodorios: ha sido bloqueada y no deja acceder a ningún usuario. Sin embargo, el equipo de Nodoapps ha actuado rápidamente para sustituirla. Han lanzado una nueva aplicación llamada «Nodito» que funciona de la misma manera que sus hermanas extintas.

Nodito es una aplicación que te permite ver fútbol (LaLiga, Champions League, Europa League, etc.), baloncesto, MMA, tenis y muchos más deportes totalmente gratis, aunque con anuncios. Por razones obvias, la app no está disponible en Google Play Store ni App Store. Solo se puede instalar descargándola en formato APK como te enseñaremos a continuación.

Cómo instalar Nodito en tu móvil Android: descarga el APK

Nodito se instala de forma fácil como cualquier otro APK. Solamente sigue estos pasos:

Descarga el APK de Nodito con el enlace que te dejamos aquí abajo al final de los pasos, o desde su canal de Telegram.

con el enlace que te dejamos aquí abajo al final de los pasos, o desde su canal de Telegram. Una vez descargado el APK, pincha la notificación de descarga completa para instalar el APK . Si te piden permisos de instalación de fuentes desconocidas, otórgaselos para poder continuar.

. Si te piden permisos de instalación de fuentes desconocidas, otórgaselos para poder continuar. Espera unos segundos a que el APK se instale y listo. ¡Ya puedes ver deportes gratis en Nodito!

Descargar | APK de Nodito

Ten en cuenta que Nodito no te muestra todo lo que va a transmitir, sino que va por eventos. Es decir, no verás canales en directo las 24 horas, sino que la transmisión de los partidos se activa 10 minutos antes de cada partido. Por tanto, si quieres ver un partido que comienza a las 21:00 horas, lo encontrarás disponible en Nodito a las 20:50 horas.

¿Y cómo hago para ver Nodito en la tele? Aquí te dejamos un tutorial de cómo instalar Nodito en cualquier Smart TV.

¿Es seguro usar Nodito? ¿Tiene virus?

Tras analizar el APK de Nodito en VirusTotal con más de 60 servicios de detección de virus diferentes, podemos asegurar que esta aplicación no tiene malware y es 100% segura de usar. Eso sí, te advertimos que verás muchos anuncios que podrían llevarte a sitios webs peligrosos o a descargar APK con malware. Así que nuestro consejo es que nunca pulses un anuncio de Nodito.

En términos de legalidad, está claro que Nodito no es una app del todo legal, aunque técnicamente la aplicación no infringe las normas de la DMCA, ya que solo se limita a compartir enlaces de servidores de externos, los cuales deberían tener contratos de cesión de derechos. En otras palabras, Nodito no aloja contenido con derechos de autor y no se hace responsable de la legalidad de sus emisiones.