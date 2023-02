NodoGO APK la app ver la Champions League gratis es segura

La Champions League ya está aquí. La máxima competición de clubes del fútbol europeo da inicio nuevamente con encuentros tan apasionantes que no te puedes perder. ¿No tienes una suscripción con la que puedas ver online los partidos? Pues descuida, existe una nueva alternativa para ver la Champions League gratis.

Estamos hablando de NodoGO, una aplicación que ver deportes en vivo gratis, incluyendo los partidos de la UEFA Champions League. Esta app es de los mismos desarrolladores de Nodorios (que dejó de prestar sus servicios) y de Nodoflix. Pero… ¿Es legal y seguro usarla? A continuación te lo contamos.

NodoGO APK: así puedes instalar la app para ver la Champions League gratis

NodoGO es una aplicación que funciona por eventos. Esto significa que no encontrarás contenido en vivo durante las 24 horas del día. De hecho, la transmisión de los partidos se habilita 10 minutos antes de cada partido. Así, cuando quieras ver un partido que inicia a las 21:00 horas, la app te permitirá acceder a la transmisión desde las 20:50 horas.

Y… ¿Cómo se instala? Pues, NodoGO es una app que no encontrarás en la Play Store. Por ello, si quieres instalarla en tu móvil Android, tienes que descargar el archivo APK y hacer lo siguiente:

Activa la instalación de fuentes desconocidas en tu móvil.

Descarga el APK de NodoGO (con el botón que dejamos aquí abajo o en su canal de Telegram).

(con el botón que dejamos aquí abajo o en su canal de Telegram). Busca en tu carpeta de descargas el APK de NodoGO, pulsa sobre el archivo, luego presiona en Instalar y espera a que se complete el proceso de instalación.

y espera a que se complete el proceso de instalación. Una vez instalada, abre NodoGO, pulsa en Sí para aceptar los términos de uso de la app y finalmente presiona en Eventos para ver los partidos disponibles (recuerda que la transmisión se habilitará 10 minutos antes de que inicie el partido).

Descargar | APK de NodoGO

¿NodoGO es legal? ¿Es seguro usar esta aplicación?

No tienes que preocuparte por la integridad de tu móvil, NodoGO es una app muy segura y no se trata de un virus o malware. Aquí arriba te dejamos el análisis del APK realizado con el servicio VirusTotal que usa 55 antivirus y 61 motores de detección en línea para analizar archivos en busca de virus. Y, como puedes ver, no se detectó ninguna amenaza en el APK de NodoGO.

Ahora bien, en cuanto a si es legal la aplicación, debes saber que, evidentemente, este tipo de transmisiones infringen los derechos de autor de los partidos de la Champions. Sin embargo, en el aviso DMCA que encontrarás en NodoGO, los desarrolladores mencionan que la app solo se limita a compartir enlaces de servidores de externos y desconocen si estos tienen contratos de cesión de derechos.

Esto significa que NodoGO no aloja contenido con copyright, por lo que no se hace responsable de la legalidad de las transmisiones ni del uso indebido de la aplicación. ¿En conclusión? Pues queda en tus manos la decisión de usar esta app para ver los partidos de la Champions League gratis.