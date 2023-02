Para ver deportes en directo gratis, NodoGO es uno de los mejores APK en la actualidad. Pero al dar acceso a transmisiones online que muy probablemente son ilegales, no está disponible en Google Play Store para instalar de forma fácil en televisores. Solamente se puede instalar a través de un APK y lo peor de todo es que su interfaz no está adaptada al control de Android TV. Por tanto, es normal que dudes sobre si se puede instalar NodoGO en tu Smart TV o no.

Sus propios desarrolladores han confirmado que, en efecto, NodoGO se puede instalar en televisores, aunque hay que seguir una serie de pasos muy específicos para hacerlo. Por ello, hemos preparado una guía paso a paso de cómo instalar este APK en tu televisor por si se te dificulta hacerlo. Vamos allá…

Cómo instalar NodoGO APK en cualquier Smart TV (Android TV, Google TV o Fire TV)

Pasos para instalar NodoGO en un Smart TV 1 de 4

NodoGO solo está disponible en formato APK para Android, por lo que no es compatible con Smart TV que no están basados en Android TV. Por ejemplo, los televisores de Samsung y LG no soportan de serie este formato de archivos. Sin embargo, los dispositivos con Google TV (como los últimos Chromecast) o Fire TV (como los Fire TV Stick) sí que son compatibles.

Si estás seguro de que tu tele o dispositivo de streaming tiene Android, sigue estos pasos para instalarle NodoGO:

Instala la aplicación Downloader en tu televisor . Descárgala desde la tienda de apps de tu Android TV o Fire TV (abajo te dejamos los enlaces de descarga para que verifiques cuál es).

. Descárgala desde la tienda de apps de tu Android TV o Fire TV (abajo te dejamos los enlaces de descarga para que verifiques cuál es). Acepta el permiso que solicita la app para acceder a tu almacenamiento.

que solicita la app para acceder a tu almacenamiento. Abre la app Downloader y, en la barra para ingresar una dirección, introduce lo siguiente: linktr.ee/wearenodo

y, en la barra para ingresar una dirección, introduce lo siguiente: En la página que se abrirá, presiona la opción Descargar APK .

. Una vez que se descargue el APK, la app intentará instalarlo, pero te dirá que no tiene los permisos suficientes para hacerlo. Así que debes ir a Configuración .

. Activa el permiso de instalar apps desconocidas para Downloader y seguidamente presiona el botón de Instalar para que se instale NodoGO.

¡Listo! Ya puedes abrir la aplicación NodoGO en tu Android TV, Google TV o Fire TV. Si no la encuentras en el cajón de aplicaciones de tu televisor y no la puedes controlar, no te preocupes, es normal que eso suceda. Sigue leyendo para descubrir cómo sortear estos dos obstáculos.

Descargar | Downloader para Fire TV

¿No encuentras NodoGO en tu Smart TV? Cómo abrir la app en tu televisor

Cómo abrir y controlar NodoGO en Smart TV 1 de 4

Al ser una app de terceros instalada vía APK, el sistema operativo de tu televisor no la reconoce como una aplicación más. Así que para acceder a ella debes hacer lo siguiente:

Presiona tu icono de perfil y ve a la opción de Configuración o Ajustes .

. Ve a la sección Apps o Aplicaciones .

. Selecciona la app NodoGO y presiona en Abrir.

¡Eso es todo! Cada vez que quieras abrir NodoGO en tu televisor tendrás que seguir estos tres pasos. Si no te gusta acceder a los ajustes para abrir esta app, puedes instalar SideApps para abrir cualquier app en tu tele sin cambiar el launcher.

¿No puedes controlar NodoGO en tu Smart TV? Esta es la solución

Lastimosamente, la app de NodoGO no está adaptada a televisores, por lo que no podrás controlarla con el mando de forma predeterminada. Tendrás que usar una app de ratón para poder navegar a través de sus menús. Las que recomiendan los desarrolladores de NodoGO son las siguientes:

Sea cual sea la app que elijas, recuerda que debes instalarla tanto en tu móvil como en la tele para poder establecer una conexión entre ambos dispositivos y así convertir tu móvil en un mando para NodoGO.