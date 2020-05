No ha pasado mucho tiempo desde que los Redmi Note 8 y Note 8 Pro llegaron al mercado. Hoy se ha presentado la versión global del Redmi Note 9 y del Redmi Note 9 Pro. Dos móviles en los que indudablemente todas las miradas están puestas, ya que representan lo mejor de la gama media de los últimos tiempos, al menos en relación calidad/precio.

Sin embargo, es inevitable preguntarnos si debido al poco tiempo entre un lanzamiento y otro, realmente valga la pena dar el salto de un Redmi Note 8 a un Redmi Note 9. Bueno, para saberlo empecemos por ver las especificaciones de estos nuevos modelos.

Características y especificaciones de los Redmi Note 9 y Redmi Note 9 Pro

Especificaciones Redmi Note 9 Redmi Note 9 Pro Dimensiones y peso 162.38 × 77.2 × 8.95 mm y 199 gramos. 165.75 × 76.68 × 8.8 mm y 209 gramos. Pantalla 6,53 pulgadas, Full HD+ (2340 x 1080), panel LCD DotDisplay con relación de aspecto 20:9, notch en forma de agujero en el lado superior izquierdo de la pantalla y protección Corning Gorilla Glass 5. 6,67 pulgadas, Full HD+ (2400 x 1080), panel LCD DotDisplay con relación de aspecto 20:9, notch en forma de agujero en el centro superior de la pantalla y protección Corning Gorilla Glass 5. Procesador MediaTek Helio G80 a 2 GHz con gráfica Mali-G52 2EEMC2. Qualcomm Snapdragon 720G a 2,3 GHz y con gráfica Adreno 618. RAM 3 y 4 GB LPPDDR4x. 6 GB LPPDDR4x. Almacenamiento 64 o 128 GB UFS 2,1 + microSD de hasta 256 GB. 64 o 128 GB UFS 2,1 + microSD de hasta 256 GB. Cámara Trasera Cuádruple: sensor principal de 48 MP con f/1,79 + sensor gran angular de 8 MP con f/2,2 y 118º + sensor para macros de 2 MP con f/2,4 + sensor de profundidad de 2 MP con f/2,4. Cuádruple: sensor principal de 64 MP con f/1,89 + sensor gran angular de 8 MP con f/2,2 y 119º + sensor para macros de 5 MP con f/2,4 + sensor de profundidad de 2 MP con f/2,48. Cámara Frontal 13 MP con f/2,25. 16 MP con f/2,48. Conectividad WiFi AC de doble banda, Dual SIM 4G, Bluetooth 5, NFC, GPS, lector infrarrojo, audio jack 3,5 mm, lector de huellas en el lateral y USB-C. WiFi AC de doble banda, Dual SIM 4G, Bluetooth 5, NFC, GPS Dual, NavIC, lector infrarrojo, audio jack 3,5 mm, lector de huellas en el lateral y USB-C. Batería 5020 con carga rápida a 18W. 5020 mAh con carga rápida a 30W.

Contrario a lo que hemos visto en varias presentaciones de móviles con versión Pro de este año, en el caso del Redmi Note 9 y Redmi Note 9 Pro hay muchas diferencias, lo que nos deja claro por que el Redmi Note 9 Pro es la versión “Pro”. Pero además, estas diferencias sirven para entender claramente por qué estos dos móviles encajan a la perfección con el resto de móviles de la gama Redmi Note.

Pantalla y dimensiones más grandes, pero no tanto

Para empezar, vemos cómo ambos equipos dan un salto en la diagonal de la pantalla. En el caso del Redmi Note 9, sube de las 6,39 pulgadas en el Redmi Note 8 a las 6,53, algo más parecido a lo que ya vimos en el Redmi Note 8 Pro. En el cual, justamente vemos que da el salto a las 6,67 pulgadas en el Redmi Note 9 Pro.

Este incremento en la diagonal de los paneles seguro preocupará a muchos, pero gracias al mejor aprovechamiento de la superficie del móvil, es posible meter más pantalla en unas dimensiones no tan grandes. En el caso del Redmi Note 8 son 156.7 x 74.3 x 8.8mm y 191 gramos vs los 162.38 × 77.2 × 8.95 mm y 199 gramos del Redmi Note 9. En el caso del Redmi Note 8 Pro son 161.3 x 76.4 x 8.8 mm y 199 gramos vs los 165.75 × 76.68 × 8.8 mm y 209 gramos del Redmi Note 9 Pro.

En los procesadores está la clave y Xiaomi ahora juega sin miedo con Mediatek y Qualcomm

Otro detalle muy importante y que consideramos que es clave para que los Redmi Note 8/8 Pro y Redmi Note 9/9 Pro puedan coexistir en equilibrio son los procesadores.

En esta nueva generación han ocurrido cambios importantes. Por un lado, Xiaomi ha invertido los papeles, incluyendo en el Redmi Note 9 el procesador Mediatek Helio G80, algo menos potente que el Helio G90T del Redmi Note 8 Pro, mientras que en el Redmi Note 9 Pro han prescindido de Mediatek para incluir un procesador gama media-alta de Qualcomm con muy buenos resultados, el Snapdragon 720G.

Es decir, Xiaomi ha logrado complacer a todos sus usuarios entre las opciones de esta generación y la pasada. Además, es indiscutible que la potencia y rendimiento de estos procesadores es más que suficiente para que vayan muy fluidos.

El Redmi Note 9 Pro mejora en cámaras y potencia pero conserva otras similitudes con su hermano “menor”

Dejando de lado las diferencias clave entre esta generación y la anterior, ahora sí, fijémonos en las diferencias y similitudes entre el Redmi Note 9 y Redmi Note 9 Pro. Para empezar, ambos equipos tienen la misma capacidad de almacenamiento y opción para tarjeta microSD, pero la memoria RAM sí deja claro que el Redmi Note 9 Pro es superior y no teme demostrarlo, ya que solo tenemos opción para 6 GB de RAM.

Cambios en el juego de cámaras pero manteniendo la calidad de siempre

En lo que respecta a las cámaras, nada destacable pero tampoco algo que podamos lamentar. Incluyen cuatro sensores, pasando de 48 MP a 64 MP en el Redmi Note 9 Pro. En el caso de la cámara frontal, más allá de la cantidad de MP lo más curioso es la posición del sensor. El cual, ahora está debajo de la pantalla perforada, pero en el Redmi Note 9 se encuentra en el extremo izquierdo, mientras que en el Redmi Note 9 Pro se mantiene en el centro. Aquí indudablemente habrá discrepancias según tus gustos pero lo que sí no se puede discutir es que la pantalla perforada da un mejor aspecto al panel.

La conectividad es todo lo que necesitamos para el día a día

En el caso de la conectividad y extras, ambos móviles comparten una lista muy completa de sensores que le aseguran una buena conectividad. En este caso creemos que lo más destacado es la presencia del chip NFC, algo que echábamos muy en falta en modelos previos como el Redmi Note 8 (la versión sin la “T”).

Además, ahora Xiaomi incluye el sensor para huellas digitales en el lateral del móvil, una posición que parece ser más natural a la hora de desbloquear el móvil. También, los dos equipos son resistentes a salpicaduras, con certificación P2i, aunque siempre lo más recomendable es procurar mantener los móviles lejos del agua.

Xiaomi nos trae la autonomía que pedíamos con los Redmi Note 9 y Note 9 Pro

Por último pero no menos importante, las baterías del Redmi Note 9 y Redmi Note 9 Pro solo pueden significar la enorme evolución de un apartado que ya de por sí Xiaomi dominaba con bastante soltura. Esos 5020 mAh son más que suficientes para durar una jornada completa sin tener que pasar por el enchufe. Sin embargo, si eliges la versión Pro gozarás de una velocidad de carga rápida muy superior, lo que no está nada mal.

Precios y disponibilidad de los nuevos Redmi Note 9

Tanto el Redmi Note 9 como el Redmi Note 9 Pro vienen en tres colores: verde, blanco y gris; y dependiendo de la combinación entre memoria RAM y memoria interna van a variar de precio:

Precios del Redmi Note 9

3 GB de RAM + 64 GB de memoria interna: 181 euros al cambio.

de memoria interna: al cambio. 4 GB de RAM + 128 GB de memoria interna: 227 euros al cambio.

Precios del Redmi Note 9 Pro

6 GB de RAM + 64 GB de memoria interna: 245 euros al cambio.

de memoria interna: al cambio. 6 GB de RAM + 128 GB de memoria interna: 273 euros al cambio.

Con respecto a la disponibilidad, a pesar de ser los modelos globales, Xiaomi no ha anunciado a partir de qué día y en qué países comenzarán a venderse. Pero, lo que sí han dicho es que llegarán a mediados de mayo, por lo que no tendremos que esperar mucho tiempo.