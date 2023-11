Nothing viene haciendo las cosas bien desde su llegada al mercado. En poco más de dos años, la marca de Carl Pei (ex-CEO y fundador de OnePlus) se ha convertido en una de las más mediáticas: su Nothing Phone (1) ha sido de los móviles más influyentes en cuanto a diseño del último año y los Nothing Ear se están convirtiendo en una de las mejores alternativas a los famosos AirPods.

Ahora bien, venir en una buena racha no te exenta de cometer errores. Y es que todo parece indicar que a Nothing le gano la ambición… ¿Por qué? Pues porque la marca acaba de retirar Nothing Chats de la Play Store, la app que prometía llevar los mensajes de iMessage a Android. A continuación, te contamos por qué han tenido que detener el lanzamiento de esta nueva aplicación.

Nothing Chats es retirada de Google Play por un grave problema

Hace unos días se lanzó Nothing Chats, una aplicación con la que puedes enviar mensajes de iMessage (burbuja azul) desde Android. Esta la podían descargar en su versión beta los usuarios del Nothing Phone (2) de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.

Pues bien, el medio The Verge acaba de revelar que la marca ha retirado la app de la Play Store y su lanzamiento oficial se ha retrasado hasta nuevo aviso. Esto luego de que se descubriera un importante error que pone en riesgo la privacidad de los usuarios.

Recordemos que Nothing Chats está basada en Sunbird, una app para Android que se lanzó a principios de año y que ofrece soporte para iMessage. Pues bien, el equipo de Texts.blog fue el encargado de reportar que, para usar ambas apps, los usuarios ceden sus credenciales de Apple ID a Sunbird. Esto de por sí ya supone un riesgo inminente para la privacidad del usuario.

Pero además, el equipo de expertos también descubrió que los mensajes no están cifrados de extremo a extremo, lo que significa que tanto Nothing como Sunbird pueden ver el contenido de los mensajes que se envían a través de estas apps. Y lo peor de todo es que Nothing asegura en su web que los mensajes sí están encriptados.

Todas estas acusaciones provocaron que la marca decidiera retirar Nothing Chats de la Play Store… ¿Esto significa un adiós al sueño de tener iMessage en Android? No, ya que justo un día después del lanzamiento de esta app, Apple anunció que iMessage soportará los mensajes RCS de Android, lo que supone un primer gran paso para la integración de las mensajerías de estos sistemas operativos.

Y tú… ¿Crees que Nothing pecó de ambicioso con el lanzamiento de Nothing Chats?