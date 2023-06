Sunbird: cómo usar iMessage en Android con esta app

Desde su lanzamiento hace más de una década, iMessage ha sido reconocido como un servicio de mensajería instantánea exclusivo del ecosistema de productos de Apple. Sin embargo, a pesar de la evolución de la tecnología, Apple se ha mantenido firme en su negativa a incorporar la compatibilidad con RCS en iMessage. Como consecuencia, cuando un usuario de Android con RCS activado envía un mensaje a un usuario de iPhone, el mensaje se ve limitado a un formato SMS o MMS degradado.

Sin embargo, parece que hay una alternativa en el camino, y se trata de Sunbird una innovadora aplicación de mensajería diseñada para revolucionar la experiencia de los usuarios de Android. Lo más destacado de esta app es su capacidad para permitir el envío y recepción de mensajes con usuarios de iMessage, incluso sin poseer un iPhone. Pero, ¿sabes cómo usar iMessage en Android con esta app? Aquí te explicaremos la forma de hacerlo.

¿Qué es Sunbird y cuáles son sus características?

Sunbird es una aplicación de Android que actualmente está en etapa de desarrollo Alpha, la cual permite el funcionamiento de iMessage en un móvil Android. Además, ofrece una bandeja de entrada unificada para todas sus aplicaciones de mensajería, incluidas WhatsApp, Facebook Messenger, SMS y más. Esto significa que puedes enviar y recibir mensajes de todos tus contactos en una aplicación, sin cambiar entre diferentes aplicaciones.

Esta app tiene muchas características interesantes. Además de simplificar la comunicación, Sunbird entrega los mensajes a usuarios de iPhone como burbujas azules, brindando una experiencia similar a la de iMessage. Con esta aplicación también puedes compartir fotos y videos en alta resolución sin perder calidad.

Sunbird es segura y sin anuncios. La compañía dice que no recopila ningún dato de usuario, ni direcciones IP. Además, pronto será lanzada de forma gratuita a través de la tienda de Google Play. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, en este momento, la aplicación no se encuentra oficialmente en la Play Store. Por lo tanto, no te dejes engañar por ninguna otra aplicación que pretenda ser Sunbird.

Sunbird: cómo usar iMessage en Android con esta app

Cómo te comentamos, la app está en desarrollo, pero puedes dirigirte al sitio web de Sunbird e inscribirte en la lista de espera para obtener un acceso anticipado. Antes de comenzar a usar Sunbird, necesitarás de tener a mano una identificación de Apple y contraseña. Después de instalar la aplicación en tu móvil Android, sigue estos pasos:

Abre la aplicación Sunbird en tu móvil y lee atentamente las políticas de privacidad.

Crea una cuenta Sunbird , usando un correo electrónico y una contraseña.

, usando un correo electrónico y una contraseña. Una vez que hayas iniciado sesión, te pedirán permiso para acceder a los contactos de tu móvil. Pero no te preocupes, esto es para poder mostrar los nombres en lugar de solo los números cuando uses iMessage.

A continuación, ve a la barra de acción en la parte superior derecha y selecciona Configuración .

. Busca la opción Tipos de mensajes conectados y elige “Conectar iMessage ” .

y elige “Conectar iMessage . Ahora tendrás que ingresar tu ID y contraseña de Apple para vincular tu cuenta de iMessage.

Una vez que hayas completado la conexión, podrás enviar iMessages , incluyendo fotos y videos, a cualquier usuario de dispositivos Apple desde tu teléfono Android.

, incluyendo fotos y videos, a cualquier usuario de dispositivos Apple desde tu teléfono Android. Finalmente, ten en cuenta que debido a que necesitas conectarte a los servidores de Apple, puede llevar algo de tiempo enviar tus mensajes. Además, los archivos multimedia también pueden tardar un poco en enviarse.

Sunbird tiene el potencial de ser la aplicación de mensajería preferida para usar iMessage en Android, así que vale la pena echarle un vistazo.