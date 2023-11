La nueva app de Nothing lleva iMessage de Apple a Android

La llegada de Nothing al mercado no ha pasado desapercibida. En tan solo dos años, la joven marca de Carl Pei (ex-CEO y fundador de OnePlus) se ha convertido en una de las más mediáticas del mercado de móviles Android gracias a los Nothing Phone (1) y Phone (2), un par de smartphones con características de diseño revolucionarias.

A esto hay que sumarle que también han logrado conquistar a los usuarios de Apple con los Nothing Ear y Ear Stick, auriculares que según la marca son muy populares entre propietarios de iPhone. Y ahora, Carl Pei ha revelado que están dispuestos a cerrar la brecha que existe entre Android e iOS… ¿Cómo? Pues haciendo realidad uno de los hitos que hasta ahora parecían imposibles: llevar iMessage a Android.

Así es, la marca acaba de anunciar Nothing Chats, una app de Android que ofrecerá soporte para iMessage. A continuación, te contamos cómo funcionará esta aplicación y cuáles son los teléfonos Android que podrán probarla próximamente.

Nothing Chats, la nueva app que lleva iMessage a los Nothing Phone (2) y próximamente a otros Android

Desde este 17 de noviembre los usuarios del Nothing Phone (2) podrán descargar Nothing Chats desde la Play Store. De momento, el lanzamiento de esta aplicación se limitará al último móvil de la marca, dado que la plataforma se encuentra en fase de prueba. Además, no todos los usuarios de este smartphone tendrán la posibilidad de probarla, ya que solo ofrecerán soporte en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Europa.

Asimismo, hay que mencionar que Nothing Chats está basada en Sunbird, una aplicación que se popularizó a mediados de este año por ofrecer la posibilidad de disfrutar de iMessage en Android. Pues bien, Nothing se asoció con el equipo de Sunbird para desarrollar esta nueva plataforma que brindará cifrado de extremo a extremo, soporte para RCS, SMS, MMS e iMessage para que los usuarios de Android también puedan enviar mensajes de burbujas azules.

Finalmente, hay que mencionar que algunas personalidades del mundo de la telefonía están preocupadas por la seguridad de Nothing Chats. Marques Brownlee, el famoso youtuber que analiza smartphones y otros gadgets, obtuvo acceso anticipado a Nothing Chats y comentó que al usar la app estarás iniciando sesión con tu Apple ID en servidores externos basados en MacOS, lo cual puede poner en peligro tu cuenta. Además, también recalcó que es muy probable que Apple tome acciones contra esta app.

Y tú… ¿Te animarás a probar Nothing Chats cuando esté disponible para todos?