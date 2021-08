Cada vez más personas se preocupan por mantener su privacidad mientras navegan por Internet y para conseguirlo usan servicios de VPN. Algunas VPN son seguras y otras como SuperVPN, GeckoVPN y ChatVPN para Android venden tus datos, es por esto que antes de usar una VPN debes estar seguro de si de verdad es fiable. En este caso hablaremos de Hola VPN una plataforma muy popular.

Cuando usas una VPN evitas que tu proveedor de Internet y algunos sitios web te rastreen para mostrarte anuncios según tus intereses. Además, una VPN te ayuda a mantener seguros tus datos.

Si entre todas las plataformas que ofrecen el servicio de VPN te has preguntado si es mejor una VPN gratuita o una VPN de pago y has optado por usar Hola VPN, has llegado al sitio indicado. Debes saber que la popularidad de Hola VPN se debe en gran parte a que presta un buen servicio por un bajo precio.

Todo lo que debes saber de Hola! VPN

Con Hola VPN puedes hacer que tu conexión a Internet parezca ser del país que tú quieras. Por ejemplo, si quieres acceder al contenido que Spotify tiene disponible en Estados Unidos puedes seleccionar ese país en Hola VPN y tener acceso a ese contenido.

Hola VPN tiene una extensión para navegadores Chrome, Firefox, Opera, Edge y todos los navegadores basados en Chromium. Además, Hola VPN tiene apps para todos los dispositivos Apple y Android, además de Windows, Linux, PlayStation, Xbox y routers.

Aunque Hola VPN tiene un plan gratuito, este no te servirá de nada si lo que quieres es mantener tu privacidad, por eso tienen planes por suscripción con los siguientes precios:

12,99 euros al mes.

al mes. 92,26 euros al año.

al año. 107,55 euros cada 3 años.

¿Hola VPN es un buen servicio para navegar seguro?

Hola VPN vale la pena si te suscribes a uno de sus planes de pago porque si usas el plan gratuito no obtienes nada de privacidad ni puedes navegar seguro. Hola VPN no es la única VPN que no vale la pena usar de forma gratuita, esto se debe a que casi todos lo VPN gratuitos venden tus datos para poder mantener sus servidores.

Existen varias VPN interesantes como la VPN de Google One, Mozilla VPN o NordVPN, que es una de las mejores opciones. Sin embargo, si quieres navegar seguro usando Hola VPN debes usar uno de sus planes de pago para que tengas privacidad y navegues seguro.

De cualquier forma, si no quieres usar una VPN de pago, creemos que debes conocer las mejores VPN gratuitas para que uses la que te guste más.