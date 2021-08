Google también tiene su propia VPN. Si no la conoces es porque se lanzó a finales del año pasado solo para Estados Unidos. Sin embargo, ahora la VPN de Google ya está disponible en otros 7 países: España, México, Alemania, Canadá, Francia, Italia y Reino Unido. Eso sí, no podrás usarla (ni contratarla) como una app independiente, pues solo está disponible como parte de los planes de Google One.

Por si no lo sabes, Google One es el servicio que te permite guardar todo tipo de archivos en la nube de Google. Si te suscribes al plan de 2 TB (o más) de Google One, obtienes acceso a la nueva VPN de Google en tu dispositivo Android sin coste adicional. ¿La VPN no funciona en iOS, Windows o Mac? Ahora mismo no, pero Google dijo que están trabajando para que próximamente también esté disponible en estos sistemas.

¿Cómo es la VPN de Google One?

La VPN de Google One funciona de la misma manera que todas las VPN. Cifra toda la conexión a Internet de tu dispositivo para que puedas navegar y usar las apps de una forma más segura y privada. Te protege contra los hackers en redes inseguras (como las redes WiFi públicas) y minimiza el rastreo de tu actividad en Internet ocultando tu dirección IP.

Ahora bien, Google como empresa no tiene un buen historial en lo que a privacidad se refiere. Por ello, en la web oficial de la VPN de Google One han aclarado lo siguiente:

Google no usa la conexión VPN para rastrear, registrar ni vender tu actividad en Internet .

. Usan un sistema de seguridad avanzada integrada para que nadie pueda relacionar tu actividad online con tu identidad a través de la VPN.

para que nadie pueda relacionar tu actividad online con tu identidad a través de la VPN. La empresa asegura que todas sus bibliotecas cliente son de código abierto , por lo que todos sus sistemas reciben auditorías independientes.

, por lo que todos sus sistemas reciben auditorías independientes. Al mismo tiempo, aclaran que solo almacenan los registros necesarios para “garantizar la calidad del servicio” como el rendimiento agregado, el tiempo de funcionamiento agregado del túnel VPN, el ancho de banda total agregado, etc. Pero no se registra tu tráfico de red ni se asocia tu IP con tu actividad.

para “garantizar la calidad del servicio” como el rendimiento agregado, el tiempo de funcionamiento agregado del túnel VPN, el ancho de banda total agregado, etc.

Asimismo, Google afirma que su VPN no limita la velocidad del Internet. Vale la pena matizar que esta VPN de Google no está enfocada en simular que te estás conectando desde otro país, sino en seguridad. Por esa razón, en la app no encontrarás una opción para cambiar de país y la VPN podría dejar de funcionar si viajas a un país donde el servicio no está disponible.

Precios de la VPN de Google One

Para poder usar la VPN de Google One, debes estar suscrito como mínimo al plan de 2 TB del servicio que vale 9,99 € al mes o 99,99 € al año. Los planes más económicos no incluyen la opción de usar la VPN.

¿Cómo activar la VPN de Google One?

Si estás suscrito a un plan de 2 TB o más de Google One, ya puedes usar la VPN de Google de esta forma:

Descarga la aplicación de Google One o actualízala si ya la tienes.

Abre la app y accede con tu cuenta de Google (a la que está asociada la suscripción de Google One).

(a la que está asociada la suscripción de Google One). En la parte superior, pulsa en Beneficios .

. Busca la opción de la VPN y presiona en Ver detalles .

. Por último, toca en Habilitar VPN .

. Cuando quieras desactivarla, ve a la barra de notificaciones y presiona la notificación de la VPN.

Y si no quieres que tu conexión a Internet quede desprotegida en ningún momento, puedes ir al apartado “Administrar configuración de la VPN“ y activar la opción Bloquear Internet si la VPN se desconecta.

¿Te parece muy cara la VPN de Google One? Aquí tienes una selección de las mejores VPN gratis para tu móvil o PC.