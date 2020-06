Tu seguridad y la de tus datos en las redes son importantes. De hecho, te sorprendería saber toda la información que recogen sobre ti diariamente muchas páginas que sientes como 100% seguras y privadas.

Por esta razón, siempre es bueno tener una buena VPN instalada en tu móvil y ordenador. De hecho, hace unos meses hicimos una lista de los mejores servicios pagos de VPN, pero ¿y si no quieres o no puedes pagar? Entonces es necesario que conozcas la lista de las mejores VPN gratis para tu móvil y ordenador. Por cierto, algunos de la primera lista repetirán aquí.

¿Para qué puedes utilizar una VPN gratuita y por qué debes elegir las mejores?

Los pilares fundamentales de una buena VPN son la seguridad y privacidad de tus datos, algo que en general cumplen casi todos estos servicios, tanto premium como gratis. Sin embargo, el nivel de protección no siempre es el mismo, especialmente en las versiones gratuitas de servicios con suscripción.

Igualmente, otra limitante que tiende a existir en estos casos es la cantidad de dispositivos que puedes conectar, la velocidad y la cantidad de datos. Al fin y al cabo, las empresas necesitan vender y tener flujo de caja ¿no?

Aun así, existen VPN gratis para tu smartphone y ordenador que son buenísimas, y sus limitaciones son pocas. Los servicios de esta lista no solo te permitirán navegar de forma segura, pues también tienen muy buena velocidad, pero incluso algunas son VPN ideales para ver Netflix. Aquí las dejamos.

HotSpot Shield, la VPN más conocida es de las mejores opciones gratis para tu móvil y ordenador

HotSpot Shield es una de las mejores VPN premium del mercado, pero también ofrecen una versión gratis que es muy completa. Con ella, contarás con 500 MB de navegación diarios, lo que se traduce a uno 15 GB mensuales. Esto quizás parezca poco, pero para la mayoría de situaciones será más que suficiente.

Además, podrás conectarte con tan solo un clic, ya que la interfaz de usuario de HotSpot Shield es súper intuitiva, incluso para los menos expertos. La versión gratis reduce la cantidad de países a los que puedes conectarte, pero la empresa tiene más de 2500 servidores en más de 70 ubicaciones. El plan gratuito de HotSpot Shield tiene anuncios, pero son de los menos molestos que hemos conocido.

Y por buscarle una pega, lo único es que no podrás activar el plan gratis desde el inicio, sino que tendrás que afiliar una tarjeta de crédito en su página y activar la prueba de 7 días del plan élite. Luego puedes eliminarla, y no pagar la suscripción mientras continúas usando el plan gratis, pero es un paso un poco innecesario. Puedes usarla en tu móvil con Android e iOS.

ProtonVPN tiene navegación ilimitada gratis, y es Open Source

Proton es una empresa con sede en Suiza que está enfocada en mantener la seguridad en las redes. Es también la creadora de la ProtonMail, uno de los servicios de correo electrónico más seguros del mercado. Hace poco, ProtonMail y Proton VPN pasaron a ser de código abierto. Esto es algo de celebrar, ya que deja ver lo trasparentes que pueden ser, y además aumentará su seguridad gracias a la comunidad.

Con ProtonVPN gratis no tendrás límite alguno de navegación mensual, lo que lo convierte en una VPN gratuita perfecta para Amazon Prime, Netflix y demás. Tampoco tiene anuncios, es muy fácil de usar y solo necesitas registrar tu correo para empezar a disfrutarlo.

ProtonVPN tiene una estricta política de no registro de datos, y todos sabemos que esas cosas en Suiza se cumplen. Sus únicos detalles que solo permiten conectar un dispositivo por cuenta, hay nada más 3 ubicaciones disponibles en el plan gratis, y en las horas punta dan prioridad a los usuarios premium.

Su servicio premium es excelente, es bastante económico, y aparte da acceso a 628 servidores en 44 países, así que quizás queras echarle un ojo. Por supuesto, es compatible con Android e iOS.

TunnelBear, la VPN con la interfaz más intuitiva también tiene plan gratis extensible

TunnelBear es una VPN donde prima la facilidad de uso por sobre otras cosas. Su interfaz es la más cuidada que hemos visto, y no solo es sencilla de entender sino que puede resultar hasta relajante. Y al igual HotSpot Shield y otros servicios de esta lista, tiene un plan gratis y otro premium.

La suscripción gratuita tiene una velocidad de navegación excelente, y no contiene anuncios, pero es demasiado restrictiva en cuanto a datos. TunnelBear solo te permite navegar 500mb al mes, una cantidad que puede irse en tan solo un día si te descuidas.

No obstante, te dan la opción de enviar tweets haciéndoles publicidad desde tu cuenta para así obtener más datos gratis. Para muchos esto no estará bien, pero si no tienes problemas, es buena opción, siempre que no hagas spam a tus amigos.

TunnelBear es una VPN ideal para personas que viajan esporádicamente, o que necesitan añadir un nivel adicional de seguridad a su conexión en momentos puntuales. En 2018 fueron comprados por McAfee y con ello sus políticas de privacidad mejoraron mucho.

La versión Premium parte de 3 euros mensuales, y da acceso a más de 1000 servidores en 20 ubicaciones diferente. Puedes conectar hasta 5 dispositivos por cuenta en cualquiera de los planes.

Windscribe, la VPN gratuita definitiva

Windscribe es uno de los servicios más nuevos en el mercado de VPNs. Sin embargo, ha recibido muchísima atención por su gran calidad tanto en la versión de pago como en la gratis. La versión gratis ofrece nada menos que 10 GB de navegación por mes, y además, cada poco tiempo lanzan ofertas que duplican los datos hasta los 20 GB mensuales.

Cuando estas promociones no están activas, siempre puedes completar pequeñas tareas para obtener más ancho de banda. Por ejemplo, por enviar un tweet promocional desde tu cuenta recibes 5 GB adicionales, y si algún amigo se suscribe gracias a ello, será un GB extra cada vez.

Windscribe no almacena ningún tipo de datos de tu conexión, y de hecho, borra toda huella a los 3 minutos de finalizar la sesión. Aparte, Windscribe es tan genial, que su plan gratis incluye hasta bloqueador de anuncios, firewall y dispositivos ilimitados. Su aplicación no es tan simple como otras, pero todas las ventajas que ofrece la compañía permiten perdonarle eso y más. Junto a ProtonVPN es de las mejores para ver Netflix.

Como ya mencionamos, Windscribe también tiene sus planes por suscripción. Estos te dan acceso a más de 400 servidores distribuidos mundialmente en alrededor de 60 ubicaciones, y muchas opciones más. Como es de esperar, puedes utilizarla tanto en tu móvil como en el ordenador, un requisito fundamental para entrar a esta lista.

Hide.me, una VPN de iniciación si no te preocupa tener pocas ubicaciones

Actualmente, puedes obtener 10 GB de datos mensuales con el plan gratuito de Hide.me, que es cinco veces más de lo que la compañía estaba ofreciendo antes. Además tienen una excelente política de privacidad y no registro de datos, y el plan gratis no incluye publicidad de ningún tipo.

Es una excelente opción para el usuario promedio, pero por desgracia no lo es para aquellos que gustan de tener múltiples ubicaciones. Hide.me solo ofrece tres servidores para el plan básico, ubicados en Canadá, Singapur y los Países Bajos.

Igualmente, solo permite conectar un dispositivo por cuenta. Su velocidad de conexión es bastante buena, y muy estable, así que vale la pena darle una oportunidad.

Speedify, la VPN gratis más veloz de todas

A todos nos gusta tener una conexión rápida, y es algo que también exigen muchos usuarios al elegir una VPN. Como su nombre lo indica, Speedify está enfocada no solo en seguridad, sino también en darte la mejor velocidad de conexión posible.

Su secreto, según sus propias declaraciones, es que utilizan todos los tipos de redes disponibles. Así, sus servidores no solo se conectan desde las clásicas conexiones cableadas del protocolo Ethernet, sino que también tienen acceso a conexiones inalámbricas de alta velocidad. ¿Alguien dijo conectividad 5G? No lo sabemos a ciencia cierta, pero podría ser.

Con su plan gratuito obtienes acceso a todos sus servidores (2500) y con ello a más de 70 ubicaciones en todo el mundo. ¿Dónde está el problema? Que Speedify solo ofrece 5 GB de datos en el plan gratis para el primer mes, y de ahí en más apenas 1 GB mensual.

Aun así, si lo que te importa es la velocidad, es la mejor opción. Puedes conectar hasta 5 dispositivos en simultáneo. Sus planes premium parten de los 8,87 euros mensuales, aunque hay paquetes muy interesantes, tanto individuales, como familiares y para grupos de trabajo.

SurfEasy, la VPN gratis con datos ilimitados si utilizas Opera

SurfEasy es de los mismos desarrolladores de Opera, uno de los mejores navegadores del mundo, y eso ya es mucho decir. La compañía ofrece paquetes tanto de instalación individual como integrados a Opera, pero las reglas son distintas.

Si utilizas la aplicación, solo tendrás 500 MB de datos mensuales en la versión gratis, pero al usarlo dentro de Opera, tendrás navegación ilimitada. La app es muy sencilla de usar tanto en la versión móvil como en la de ordenador, y puedes conectar hasta 5 dispositivos al mismo tiempo.

Su velocidad de conexión es excelente en ambas versiones (aplicación e integrada), y los planes premium parten de poco más de 5 euros mensuales. Quizás no sea la mejor VPN como aplicación, pero si estás dispuesto a utilizar uno de los mejores navegadores, vale muchísimo la pena.

Con esto finalizamos por hoy, y esperamos que encuentres la solución perfecta para ti. En general, todos son excelentes servicios VPN, y aunque tienen sus pros y contras, seguro que te irá muy bien con cualquiera de ellos.