Citra fue conocido como el mejor emulador de la Nintendo 3DS para Android. Y hablamos en pasado, porque junto a Yuzu, este emulador también cayó a causa de las demandas de Nintendo. Por ende, su desarrollo ha finalizado, dejándonos una última versión a través de Internet Archive.

Y aunque suene desalentador, es bueno saber que existe esperanza al final del túnel. Como siempre, cuando cae un emulador, surge otro, y en este caso hablamos de Lemonade, el cambio de cara de Citra Enhanced desarrollado por el mismo creador, solo que a través de medios diferentes.

Citra Enhanced (Lemonade): todo lo que debes saber

Una publicación desde Reddit anunció la creación de Lemonade, una versión de Citra Enhanced completamente nueva, y que estará programada en Kotlin. Teniendo en cuenta que Citra está cancelada por razones legales, cualquier desarrollo que esté basada en ella podría ser penado por Nintendo. De modo que el proyecto ahora llamado Lemonade será un emulador completamente nuevo y construido desde 0.

El creador es el mismo que estuvo tras Citra Enhanced (una versión mejorada de Citra); el cual ha anunciado claramente su poca maestría en la tecnología elegida (Kotlin). De modo que irá probando sobre la marcha cómo traer un emulador completamente funcional.

Esto significa que tendremos que esperar un poco para tener una versión estable de Lemonade, aunque seguramente valdrá la pena. En su momento de gloria, Citra fue considerado como el mejor emulador de la Nintendo 3DS para Android, pudiendo reproducir un enorme número de títulos sin problema alguno.

Para los fanáticos de Nintendo, representó una oportunidad de, o bien revivir la nostalgia con los juegos de años atrás, o probar lo que formó parte de las bases de la industria que Nintendo es ahora, sin necesidad de tener la consola como tal al alcance.

No cabe duda de que el mundo de los emuladores es indetenible, no importa cuántas sanciones o procedimientos legales les implementen para cerrar los proyectos. Y siendo que, técnicamente, los emuladores como tal no son ilegales, continuarán surgiendo proyectos como Lemonade para reproducir cualquier título de consolas pasadas en Android u otros dispositivos.

Si quieres echarle un vistazo a los progresos de Lemonade, su creador los publica constantemente desde su espacio en GitHub.