DogTok la app que convierte palabras en ladridos funciona

¿Tu perro no te hace caso? Pues si esto es así, no eres el único, y es que hay miles de publicaciones en Reddit y demás redes sociales en donde los dueños de perros piden ayuda profesional para poder comunicarse con ellos de forma efectiva.

Si bien lo mejor es contratar un adiestrador, como así también tomarse el tiempo para entrenarlos, el avance tecnológico podría llegar a ayudar a que todos los dueños de perros puedan comunicarse con sus mascotas en el mismo idioma.

Según los distintos vídeos que se han viralizado en TikTok, Twitter (X) y Facebook, ya existe una aplicación que convierte las palabras en ladridos. Bajo el nombre de DogTok se presenta una interesante herramienta que funciona como una especie de traductor en tiempo real para que nuestros amigos peludos de cuatro patas entiendan lo que les queremos decir.

DogTok: una aplicación que convierte palabras en ladridos, ¿realmente funciona?

Disponible tanto en Android como en iOS, DogTok ha llamado la atención de cientos de miles de personas, pues hasta el momento no había ninguna herramienta parecida que prometa efectuar este tipo de traducciones.

Gracias al uso de una IA que posee integrada la propia aplicación en su interior, las palabras que enunciemos o escribamos, son traducidas en tiempo real en forma de ladrido. Dicha traducción se ejecuta a través del altavoz del móvil y, supuestamente, puede ser comprendida por las distintas razas con la que es compatible la aplicación.

Ahora bien, si te preguntas qué tan efectiva es la app DogTok, déjame decirte que yo la he probado y no le he encontrado utilidad alguna. Si bien permite elegir la raza a la que queremos hablarle a través de ladridos, mi perro no ha entendido absolutamente nada de lo que ha reproducido la aplicación al momento de efectuar la traducción.

A diferencia de otras aplicaciones, como por ejemplo las que permiten evitar que tu perro ladre, DogTok es pura y llanamente una herramienta para pasar el rato. Con esto podemos decir que su efectividad es prácticamente nula, ya que ningún perro entenderá lo que queremos transmitirle a través de los ladridos que reproduce la app en cuestión.