Todos los amantes de los perros hemos estado en la situación de ver pasar un perro que no habíamos visto nunca, que se lleva toda nuestra atención, y tener que quedarnos con la duda de qué raza era por no molestar al dueño. ¡Ya no más!

En Google Play hay 10 increíbles apps para escanear una foto del perro que queramos, igual que otras apps escanean fotos de códigos de barras, y obtener resultados más o menos precisos sobre su raza, incluso si es mestizo o un cachorro. Te las presentamos a continuación con todo lujo de detalle.

Dog Scanner

Esta aplicación para identificar razas de perro es una de las mejor valoradas de Google Play, con una puntuación de 4,3 sobre 5 debido a su excelente funcionamiento.

Además de reconocer con bastante precisión la raza de un perro con solo una fotografía, también ofrece una descripción detallada de la misma incluso en el caso de los mestizos. ¡Incluso tiene la función de escanear tu foto y decirte a qué raza de perro te pareces más, igual que el filtro de Instagram!

Dog Breed Detection

Esta es otro de los mejores escáneres de razas de perro para Android, y es que su mayor ventaja es que se trata de una app que ocupa muy poco espacio en la memoria.

No es tan precisa como la anterior, pero funciona muy bien y cuenta con la gran función de poder acceder a la información de cualquier raza de perro cuando quieras. Además, esta también detecta las posibles razas de un cruce al escanear mestizos.

Identificador de razas de perros

Esta app lleva la identificación canina un paso más allá: se convierte también en una especie de red social donde consultar sobre razas con otros amantes de los perros.

Además, te permite escanear vídeos o fotos para dar resultados más precisos. Su base de datos es la más completa en cuanto a información sobre cada raza de perro, incluyendo el peso medio de la raza y el precio que puede costar un cachorro.

CatchIt Dog – Escáner de razas de perro

Otro escáner de razas caninas muy rápido, sencillo de usar y ligero en cuanto a espacio de memoria. Desde su lanzamiento ha ido incluyendo parches de mejora de errores, lo cual es una garantía de calidad.

Esta app es muy recomendable si tienes un teléfono con buena resolución de cámara, ya que necesita una foto nítida y de cuerpo entero del perro para arrojar los resultados más precisos posibles sobre el origen de su raza.

Dog Breed Scanner

Este escáner de reconocimiento de razas de perros tiene una de las mayores bases de datos, con información detallada de hasta 167 razas distintas incluyendo muchos datos interesantes sobre cada una de ellas.

Sin embargo, esta app contiene anuncios ya que es necesario conectarse a Internet para acceder a los resultados del escáner y a toda la información de cada raza. Por eso, tiene un tiempo de espera de resultados un poco mayor que otras apps similares.

Identify Dog Breeds

Esta increíble app de identificación de razas de perro es muy precisa a la hora de arrojar resultados a partir de una imagen. Ofrece siempre un top 3 de razas posibles como resultado, indicando el porcentaje de coincidencia para cada una de ellas.

El único “inconveniente” de instalar esta app es que, aunque no ocupa mucho espacio, el desarrollador pide que el dispositivo tenga al menos 1 GB de espacio libre para las posibles actualizaciones y ampliaciones de su base de datos.

Dog Finder – Escáner de Razas de Perros 2021

Esta app es una de las más rápidas y precisas de este listado, ya que apenas tarda 4 segundos en ofrecer resultados y toda la información de cada posible raza.

Cuenta con dos plugins fundamentales para mejorar su funcionamiento respecto al resto: Tap to Focus y Pinch To Zoom. Su función es aumentar la calidad de imagen para obtener resultados mucho más precisos, incluso en perros mestizos.

Dog Breed Identifier

Esta app se trata de una de las mejores herramientas de reconocimiento de razas caninas, gracias a la extensa información disponible en todos los apartados de su enciclopedia.

Con el tiempo se ha ido ampliando y mejorando, por lo que los resultados son cada vez más precisos. Es capaz de reconocer las diferentes razas que forman un perro de raza mixta y de arrojar todo tipo de datos sobre una raza. ¡Mucho más completo que el identificador de razas de perro desarrollado por Snapchat!

DogP – Libro identificador de razas de perro

Este escáner de razas caninas es muy rápido (no tarda ni 3 segundos en arrojar resultados), completo y preciso. ¡Ideal para averiguar la raza de casi cualquier perro!

Su interfaz también permite tocar la pantalla para enfocar y acercar la imagen, por lo que resulta muy user-friendly y acaba afinando los resultados mucho más que otras apps que no tengan estas funciones.

Razas de Perros – ¡Adivina la raza!

Para acabar, queremos presentarte un juego para Android que consiste en preguntas sobre las diferentes razas de perro, sobre su historia o su apariencia.

Si bien no cuenta con un escáner para analizar el perro que quieras para saber su raza, es un entretenimiento muy útil para poner a prueba tus conocimientos y afinar tus propias capacidades de identificar los perros que te encuentres.