Recientemente, se ha hecho viral en redes sociales una plataforma llamada «Heyup» porque regala dispositivos como móviles, tablets, auriculares y smartwatches a cualquier persona que esté interesada en probarlos. Lo único que te pide a cambio es tu opinión sincera sobre el producto que recibiste y luego de eso puedes quedártelo para siempre totalmente gratis. Suena muy bien, ¿verdad?

Pero como dice el dicho, si algo es muy bueno para ser real, probablemente no lo sea. A continuación, te contaremos toda la verdad sobre Heyup y descubrirás si es una plataforma confiable o se trata de una estafa. ¡Acompáñanos!

¿Qué es Heyup?

Heyup es una plataforma de descubrimiento, prueba y reseña de productos tecnológicos. La web se divide en tres secciones:

Comunidad : donde puedes compartir con otros entusiastas de la tecnología tu opinión sobre lo que tú quieras relacionado con este campo.

: donde puedes compartir con otros entusiastas de la tecnología tu opinión sobre lo que tú quieras relacionado con este campo. Prueba : es el apartado donde puedes solicitar un producto para probarlo, hacerle una review y finalmente quedártelo a coste cero. Por cierto, el dispositivo a probar lo puedes elegir tú y te lo envían gratis a casa.

: es el apartado donde puedes solicitar un producto para probarlo, hacerle una review y finalmente quedártelo a coste cero. Por cierto, el dispositivo a probar lo puedes elegir tú y te lo envían gratis a casa. Tienda: Heyup tiene su propia tienda online donde puedes comprar el dispositivo que te interesa con un descuento adicional por ser parte de esta comunidad de entusiastas. Además, hay campañas de crowdfunding en las que puedes participar.

La plataforma también desarrolla nuevos productos de la mano de la comunidad y bajo su propia marca, como es el caso del mini proyector Heyup Boxe (que se vende en la propia tienda de Heyup y en Amazon).

Cómo funcionan las pruebas de Heyup

Si te interesa conseguir dispositivos gratis con Heyup, puedes participar en sus pruebas de esta forma:

Regístrate en Heyup con este enlace.

con este enlace. Luego de crearte tu cuenta e iniciar sesión, explora en la web principal de Heyup todos los productos que hay disponibles para probar y selecciona el que te interesa .

. Presiona el botón Lo quiero o Aplicar ahora y listo.

Ahora solo debes esperar la notificación de que has sido escogido (te llegará por correo). De ser así, te enviarán el producto gratis a tu casa y tendrás que probarlo para luego dejar tu reseña/opinión en el apartado Comunidad de Heyup. Después de eso, el producto ya será 100% tuyo y no tendrás que devolverlo.

Para aumentar tus probabilidades de ser seleccionado, se recomienda que completes al 100% tu perfil y que te mantengas activo en la comunidad, comentando, abriendo discusiones, etc.

¿Heyup es confiable?

Sí, Heyup recibe los dispositivos directamente de los fabricantes oficiales a modo de colaboración para promocionarlos y recibir feedback de entusiastas. La página no es una estafa, pues gana dinero a través de su tienda y con las reviews hechas por los usuarios.

¿De verdad se pueden conseguir productos gratis con Heyup? Sí, pero la probabilidad es muy baja. Por ejemplo, ahora mismo el Nothing Phone(2a) Plus está disponible en Heyup para probar, pero la página solo dará 2 unidades y ya hay unas 30 mil personas inscritas para hacerse con uno. Es decir, que la probabilidad es de apenas 0,00006%. No siempre es la misma probabilidad, pues varía según el interés del producto, pero es extremadamente baja en todos los casos.

¿Heyup está disponible para mi país?

La web oficialmente está disponible para España, México, Estados Unidos, Canadá, Australia, Portugal, Italia, Alemania y otros países de Europa. Sin embargo, pueden participar usuarios de todo el mundo, ya que todo depende de la disponibilidad del dispositivo. Algunos se pueden enviar a cualquier parte del mundo y otros solo a países o regiones específicas.

En fin, esperamos que esta información te haya resultado útil. Si quieres compartir tu opinión sobre Heyup, puedes hacerlo abajo en los comentarios.