Google lanzó hace poco los Pixel 6 y 6 Pro con el nuevo procesador Google Tensor como novedad más interesante. Sin embargo, al igual que con los Pixel anteriores, la gran G hizo mucho hincapié en las características de cámara de los Pixel 6, la cual estrena una nueva versión de la popular GCam o Google Camera. Por si no lo sabes, hablamos de la app de cámara exclusiva de los Pixel y que, por lo tanto, no se puede instalar oficialmente en otros móviles que no sean los de Google.

Por suerte, existe toda una comunidad de desarrolladores que se dedica a crear ports, mods o versiones no oficiales de la GCam compatibles con cualquier dispositivo Android. Esta comunidad ha tardado solo 3 días en crear el mod de la Google Camera 8.3 instalable en cualquier Android. A continuación, te damos todos los detalles de esta nueva versión y el enlace para descargar el mod.

Dónde descargar el APK de la GCam 8.3 compatible con cualquier Android

El mod de la GCam 8.3 compatible con cualquier Android ha sido creado a partir de la versión estable de la app para Android 12 Beta 4. Sin embargo, se puede instalar en cualquier móvil con Android 9, 10, 11 y 12 (con soporte para la API Camera2). Pero ten en cuenta que, si bien es instalable en la gran mayoría de dispositivos, su funcionamiento es inestable y varias de sus características no funcionan.

Así que, si quieres una app de cámara que funcione con 0 errores, mejor quédate con la GCam 8.1 que es la más estable de momento. Ahora bien, si solo quieres probar las novedades y no te molestan los bugs, aquí abajo te dejamos el enlace para descargar la Google Camera 8.3 compatible con cualquier Android:

Descargar | GCam 8.3 para todos los Android

En caso de que no sepas instalarla, puedes seguir este tutorial para instalar un archivo APK en Android.

Novedades de la Google Camera 8.3

Aparte del nuevo diseño, la GCam 8.3 ofrece varios avances y características nuevas. Son estas:

Borrador mágico : te permite eliminar fácilmente los objetos o detalles que no quieres que aparezcan en tus fotos.

: te permite eliminar fácilmente los objetos o detalles que no quieres que aparezcan en tus fotos. Enfoque facial : esta función usa aprendizaje automático para rectificar automáticamente el desenfoque de la cara en las fotos.

: esta función usa aprendizaje automático para rectificar automáticamente el desenfoque de la cara en las fotos. Tono real : es una característica nativa de la app que no se puede cambiar, la cual hace posible una captación de los tonos de piel más precisa y natural.

: es una característica nativa de la app que no se puede cambiar, la cual hace posible una captación de los tonos de piel más precisa y natural. Modo movimiento : este modo combina las funciones de Larga exposición y Desenfoque creativo para aplicar un sutil desenfoque a las personas u objetos en movimiento y obtener una foto más llamativa.

: este modo combina las funciones de Larga exposición y Desenfoque creativo para aplicar un sutil desenfoque a las personas u objetos en movimiento y obtener una foto más llamativa. Corrección del balance de blancos: la app ahora usa un nuevo algoritmo para realizar esta función.

Lastimosamente, no todas estas novedades funcionan en el mod de la GCam 8.3. La buena noticia es que este mod aún está en desarrollo, por lo que cuando se lance su versión estable es posible que todas funcionen. Incluso, se espera que sea capaz de usar los sensores secundarios de la cámara de tu Android. Aquí te avisaremos acerca de cualquier novedad al respecto, así que mantente atento a nuestras últimas publicaciones.